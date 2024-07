Un Noroeste con toque gallego que abre la puerta a los cómicos

El Festival Noroeste Estrella Galicia durará siete días —del 5 al 11 de agosto—, tendrá diez escenarios —Santa Margarita, campo da Leña, plaza de Azcárraga, castillo de San Antón, playa de Riazor, plaza de Vigo, jardines de Méndez Núñez, plaza del Humor, plaza de As Bárbaras y plaza de Pontevedra— y ofrecerá unos 50 espectáculos. Y no solo musicales, también habrá espectáculos de humor bajo el título de Contos do Noroeste.

Riazor seguirá siendo la ubicación principal de esta 37ª edición del Noroeste. A este escenario junto al Atlántico se subirán, el viernes 9 de agosto, Fillas de Cassandra, Xoel López y Crystal Fighters. El sábado 10 de agosto será el turno de Triángulo de Amor Bizarro, Vetusta Morla y The Rapants. “Es uno de los mejores momentos de la música en gallego”, indicó la alcaldesa, Inés Rey, en la presentación, en la que participaron dos miembros de The Rapants.

Aunque este año desaparece la ubicación del Puerto, sí habrá conciertos en Santa Margarita, campo da Leña, Azcárraga y San Antón. El cartel cuenta con Salif Keita, Tiburona, Ife Ogunjobi, Martin Kohlstedt, Chambao, Travis Birds, Garufa Blue Devils Big Band o Lapido.

Además, como novedad en esta edición, el Noroeste abre la puerta a los cómicos. “Quisimos ir más allá de la música con espectáculos de humor”, explica la regidora, que añade que el festival “crece en número de días y en líneas temáticas”.

Habrá actuaciones en la plaza de Vigo, del Humor, las Bárbaras y Pontevedra. El minifestival de la risa acabará el domingo 11 de agosto en Santa Margarita con Xosé A. Touriñán, David Perdomo, Carlos Blanco y Lucía Veiga. Este show es de pago y las entradas, de 15 euros, están disponibles en la página web de Ataquilla.

Programación infantil en Méndez Núñez

La 37ª edición del Noroeste también se acuerda del público infantil y familiar, para el que el Concello ha ideado una programación especial bajo el nombre de Noroestiño. La cita contará con Cé Orquestra, Fran Amil, Magín Blanco y la Banda das Apertas, Os Monifates, Paco Cerdeira, Paco Nogueiras y Vero Rilo y Luis Iglesias. Estas actuaciones se podrán disfrutar en los jardines de Méndez Núñez. Además, durante el Noroeste también se celebrará, por tercer año consecutivo, el Mercado de Discos do Noroeste, punto de encuentro de coleccionistas, expositores, sellos y distribuidoras de soportes fonográficos. La iniciativa está comandada por Nonito Pereira desde su local de la calle Real. El Mercado será del 11 al 13 de agosto.