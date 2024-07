La trinchera de Iván Ferreiro conquista Vazva

Puede que mi casa sea una trinchera pop. La frase sonó este viernes en el Morriña Fest cuando fue el turno de Iván Ferreiro en el escenario. Es también una de las canciones preferidas por sus seguidores de este último disco. Y ahora esas palabras se pueden llevar puestas encima, ya que el artista vigués acaba de sacar una colección de ropa con Vazva. Bajo el nombre de Trinchera, estas camisetas y sudaderas —en blanco y negro— lucen los logos que inevitablemente recuerdan al ex de Los Piratas: Casa y Fe.

Pero, ¿de dónde sale esta alianza? “Hace unos años, mis hijos se obsesionaron con Vazva. Después, no sé por medio de quién, nos llegaron unas camisetas de la marca y nos las poníamos mucho”, indica Ferreiro, que asegura que cuando él y su hermano, Amaro, recibieron la llamada de Óscar Vales, creador de Vazva, no lo dudaron. “Conectamos a muerte”, dice el autor de Turnedo, que este viernes compartió charla, fotos y abrazos con sus seguidores en la tienda de la marca coruñesa ubicada en la calle Real.

Vales confiesa que todo surgió de forma “muy natural”. “Vimos que Iván Ferreiro llevaba camisetas de Vazva a sus conciertos, sobre todo una que dice “más acción y menos palabras” que es nuestro lema, así que decidimos ponernos en contacto con él”, recuerda.

Al cantante, todo el tema del merchandising le resultaba bastante tedioso. “Trabajamos con muchas empresas y para mí acabó siendo un problema porque lo tenía que organizar todo desde casa”, comenta. Así, la llamaba de Vales fue como un milagro. “Es la forma perfecta, alguien que hace ropa muy guay y con materiales muy buenos”, expone.

Así nacieron las camisetas y sudaderas de Trinchera, de color blanco y negro y en las que se puede ver el logo de Casa y Fe. Algunas de ellas tienen por detrás la frase que ha conquistado a tantos: Puede que mi casa sea una trinchera pop. “Es la primera prueba, pero la idea es hacer una colección más grande”, avanza Óscar Vales, al que le gusta que Iván Ferreiro sea uno de esos artistas que “no se calla”. “Iván tiene un tirón tremendo. No sabíamos que tenía también a la nueva generación en el bolsillo. Es un tío que habla de todo y es lo que nos gusta. Hay que decir las cosas”, resume el creador de Vazva, que asegura que esta es “una colección de activismo, social y medioambiental”.

Iván Ferreiro, contento con el resultado, explica que quería un diseño “discreto” así que no dudó en aprovechar los logos diseñados por Paula Marín y que ahora ya se pueden ver en la ropa de los coruñeses, pues este viernes desaparecieron rápido de las perchas de la tienda de la calle Real. Incluso alguno aprovechó la ocasión para ponérsela de noche en el concierto que dio en el Morriña, en el que no faltaron temas de su etapa con Los Piratas, aunque también dio protagonismo a su último trabajo. “Aquí me tratan siempre muy bien”, comenta Ferreiro sobre el público coruñés, con el que se reencontrará el 29 de noviembre en el Palacio de la Ópera, dentro del ciclo A Coruña LiveXperience. Vales informó de que esta colección de ropa, que también se puede comprar online, recorrerá algunas de las salas a las que vaya a tocar el artista gallego. “Va a funcionar”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo