A Coruña, en el ‘top’ 10 de viviendas que antes se alquilan en España: el 23% el mismo día que se anuncian

O los precios resultan prohibitivos o su estado o el barrio en el que se ubican no se ajustan a lo que demanda el inquilino. Son los factores que han convertido en los últimos años en una misión casi imposible encontrar una vivienda en alquiler. Y los inmuebles que no están por las nubes, aunque a día de hoy ya no existen chollos en el mercado residencial —y en el del arrendamiento menos todavía—, encuentran nuevo morador en cuestión de horas. Incluso hay lista de espera en las inmobiliarias, en las que miles de potenciales arrendatarios dejan su teléfono para que les avisen de cualquier nuevo anuncio que les llegue y se ajuste a lo que buscan.

La práctica totalidad de los pisos disponibles para alquilar en Galicia, por debajo de los 3.000 —una cifra que toca suelo por la inseguridad jurídica que genera para los propietarios la nueva Ley de Vivienda y el auge de las viviendas de uso turístico—, llevan meses con el cartel de Se alquila, bien porque las rentas son inasumibles, bien porque carecen de ascensor, no están en barrios céntricos o bien comunicados o las condiciones en las que se encuentran no responden a lo que buscan los futuros inquilinos. Por eso, cada nueva oferta jugosa que entra en las agencias o los portales web, se alquilan de manera exprés: en Galicia, una de cada cinco viviendas se arrienda en menos de 24 horas, con la excepción de la provincia de Lugo donde solo son el 9%. De las 52 capitales de provincia en España, A Coruña está en el top 10 de pisos y casas que antes logran un contrato de alquiler, según revela un informe publicado ayer por Idealista con datos del segundo trimestre de este 2024.

En concreto es la octava del mapa nacional con más viviendas arrendadas el mismo día que se publicitan, con un 23% de los contratos de alquiler firmados entre abril y junio, porcentaje que comparte con León y Lleida. A la cabeza del mercado residencial del alquiler en España se coloca Toledo (32%), seguida de Vitoria (30%) y Teruel (29%). En el mapa gallego, a la ciudad coruñesa, le siguen Pontevedra (20%) y Ourense (19%), mientras en Lugo la tasa cae al 13%.

Menos del 10%

Por debajo del 10% solo hay tres capitales de provincia: Cáceres, con el 8% de su parque residencial disponible que encuentra inquilino en menos de 24 horas; y Jaén y Segovia, ambas con un 9%.

En el último año, el fenómeno de los alquileres que se cierran el mismo día en que las viviendas se estrenan o repiten en el circuito de comercialización no ha experimentado cambio alguno. Representan el 17% de las alquiladas. Todas las provincias gallegas, con la excepción de Lugo, están por encima de ese porcentaje. En el caso de los contratos formalizados en la provincia de A Coruña es del 19%, dos puntos menos que hace un año (21%). También disminuyó la tasa en Pontevedra, que pasó del 24 al 21%. El desplome fue estrepitoso en la provincia de Lugo, que hace un año eran un 26% de los arrendamientos los que se cerraban en menos de 24 horas. Por el contrario en Ourense aumentaron este tipo de arrendamientos: del 14% del segundo trimestre de 2023 se pasó al 19%.

Las ciudades son las que tiran de estos arrendamientos exprés ya que son las áreas con menos oferta y más demanda, dos factores que chocan con la irrefrenable subida de los precios. En las capitales de provincia gallegas van a más los alquileres que se cierran en menos de un día, con la excepción de la ciudad de Lugo, tal y como ocurre en la propia provincia. En A Coruña hace un año eran el 19%, pasando al 23% a día de hoy. En Ourense la tendencia es similar, en concreto seis puntos más que en el segundo trimestre del año pasado (de un 13% a un 19%). Más acusado es el repunte en la ciudad del Lérez, con ocho puntos por encima de la tasa registrada hace un año: del 12 al 20%.

En el otro extremo del mapa del alquiler en Galicia está Lugo, donde los alquileres exprés se desplomaron a menos de la mitad. Entre abril junio de 2023 sumaban un 28% del total de los arrendamientos firmados, mientras que hoy únicamente suponen un 13%. Son un total de 25 las capitales de provincia donde se ha reducido la tasa de alquileres en menos de 24 horas, con Lugo a la cabeza de ese desplome, según destaca el informe de Idealista.

Del conjunto nacional, Lleida es donde más ha crecido este fenómenos, que hace un año solo representaba el 4% y a día de hoy alcanza ya el 23%. Le siguen en la lista Huelva (del 9 al 24 por ciento), Toledo (del 19 al 32%) y Palencia (del 15 al 26 por ciento).

