Fiestas de Monelos: En Primera, baño en Las Pajaritas

Lo de Lucas Pérez y Xosé A. Touriñán de este sábado en Monelos fue un auténtico baño de masas. Pero también fue un día de agradecer, de acordarse de los abuelos y de fomentar el buen rollo. El capitán deportivista, nacido en el barrio, fue el encargado de abrir las fiestas, pero lo hizo junto al humorista gallego. Un tándem único que hizo que todos los vecinos acabasen con un sonrisa en los labios. Lo natural funciona.

Agasajados con una fuente de Las Pajaritas en miniatura, los dos protagonistas se comprometieron a llevar los triunfos futuros del Deportivo a esta ubicación. “En Primera, baño en Las Pajaritas”, anunció Touriñán, con lo que Lucas se mostró de acuerdo. Habrá que esperar para verlo.

Entre el público, que empezó a coger sitio media hora antes de la hora prevista para el arranque del pregón, había camisetas blanquiazules del Dépor, pero también amarillas y verdes. Hasta una de la época del 7 en el West Ham. Monelos quiso darle un homenaje y lo logró. En cuanto aparecieron los protagonistas, niños y niñas corrieron hacia ellos para llevarse una fotografía o un autográfo. “Que tengo que jugar por la tarde”, decía Lucas Pérez, consciente de que si firmaba todo aquello que le ponían delante tendría que quedarse horas y horas en su barrio.

“Tenéis la suerte de decir con orgullo que Lucas es de Monelos, de hacer lo que hizo por un equipo de fútbol, por una ciudad. No fue fácil lo que consiguió”, comentó Touriñán, quien dijo ser el telonero en este acto y recordó que fue en Monelos donde se sacó el carnet de conducir. “Téneis muchos semáforos”, bromeó. El humorista dedicó unos minutos “a los abuelos, que son los que nos han enseñado a hacer estas fiestas”.

Un pensamiento que también comparte el jugador del Deportivo. “Si no fuese por mis abuelos, no estaría aquí”, sentenció. A sus 35 años, para Lucas es “un placer volver” al barrio, su casa. “Para mí es un orgullo y me gusta mucho ver a tantas personas mayores”, dijo, mirando al público, también lleno de niñas y niñas con las camisetas de su equipo. “Lo que me da más alegría es ver que los niños pequeños, que muchos no me han visto jugar, son del Deportivo”, se sinceró, a la vez que aseguró estar “eternamente agradecido” con el cariño que Monelos le tiene. Tras muchos aplausos y fotos, el barrio se dedicó después a bailar, disfrutar y comer.