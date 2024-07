“La Torre es un monumento universal y, al mismo tiempo, lo más local que tenemos”

¿Cuándo fue la última vez que subió a la Torre?

Fue el 7 de agosto del año 2019. Soy un poco friki para las fechas, pero me acuerdo perfectamente porque fue con la visita de la entonces ministra de Industria, Reyes Maroto, que vino a la ciudad a tener un encuentro con Alcoa y demás, y también para presentarle el plan de la Torre. Hicimos una visita y ella quiso subir, y yo no me pude negar. La verdad es que ella subió bastante rápido, y yo aun no sé cómo llegué arriba, porque tengo un vértigo brutal (ríe). Casi entro en pánico, me hice una foto porque ella quería una de recuerdo, y bajé agarrada entre dos personas. Tengo un vértigo paralizante, pero el cargo obliga. Reconozco que la vista es espectacular y merece la pena. Invito a todo el mundo a que suba.

Solo hay una cosa más coruñesa que la Torre: llevar muchos años sin subir.

Yo llevo exactamente cinco. De pequeña subía un montón de veces, y me gustaba, pero es verdad que me resulta complicado por el vértigo.

¿Los coruñeses tendemos a dar por hecho que la Torre está ahí, sin ser muy conscientes de su valor?

Yo creo que más que darlo por hecho, lo tenemos incorporado. La Torre nos representa a todos, es uno de nuestros monumentos más universales, porque es Patrimonio de la Humanidad pero a la vez es lo más local que tenemos. Cuando le preguntas a un coruñés por los símbolos, probablemente te diga la Torre y el Dépor. Hay símbolos que son ya nuestros, que forman parte de nuestro ADN. La tenemos ahí, la vemos desde diferentes puntos de la ciudad, y es verdad que a lo mejor no somos los visitante más asiduos, pero creo que merece la pena. La imagen de la ciudad desde la Torre es espectacular. Al tenerla ahí todos los días, pues es como si estás en París, no creo que los parisinos estén todo el día subiendo a la Torre Eiffel.

Se cumplen quince años de la declaración de la Unesco. ¿Cómo recuerda aquel día, aquella semana y aquel proceso, que partió de unos pocos y que acabó implicando a toda la sociedad?

Fue uno de los momentos más bonitos que vivió la ciudad en los últimos años, porque esa comunión perfecta entre la sociedad civil y la clase política, pocas veces se ha vuelto a dar. Era un sentimiento de orgullo coruñés, de nuestro propio carácter, que llevamos en el ADN, de sentirnos orgullosos de lo nuestro, defenderlo, y hacerlo universal. El momento de la designación de la Torre y luego de la elección fue en parte por esa comunión perfecta, en la que no había ninguna discrepancia. No encontrabas a nadie que pusiera un pero, que no estuviera de acuerdo con que eso fuera así. Creo que Manito [José Luis Vázquez Iglesias] y Segundo Pardo, los dos impulsores de la candidatura, aunque luego tuvieran apoyo institucional, tuvieron mucho que ver con que partiera de la sociedad. Yo tuve la suerte de conocer a Segundo. Su hija, en aquel momento, me daba clase en el máster de la abogacía. Estábamos muy al tanto del tema de la Torre. Recuerdo que había venido con mi madre a la plaza de María Pita y habíamos ido a hacernos la foto aquella abrazando a la Torre. Toda la ciudad vibró con aquello y fue una unión magnífica.

¿Se puede sacar alguna lectura hoy de aquel proceso caracterizado por la unión vecinal e institucional?

Que cuando los coruñeses nos unimos y trabajamos por el mismo objetivo común, lo logramos. Hemos sido siempre una ciudad de avance y de progreso, vanguardista. Somos el faro de la comunidad de Galicia, y qué mejor símbolo que el faro que nos lleva iluminando 2.000 años para representar esa luz que tiene A Coruña y que es la que ha guiado durante muchos años a muchas otras ciudades. El creernos que somos capaces de lograr lo más grande, y que tengamos la fuerza para hacerlo. Hablamos mucho de ese ADN coruñés, que cuando hay un reto, lo conseguimos.

Ni el Duomo de Milán ni la Meca, entre otros símbolos universales, figuran en el listado de la Unesco. ¿Qué supone realmente esta declaración?

A veces somos poco conscientes de lo que significa. Tenemos esa tentación de mirar hacia fuera, y creer que lo de fuera es mejor que lo nuestro, y sin embargo tenemos uno de los pocos monumentos que está en ese listado. Tenemos el faro romano más antiguo en funcionamiento del mundo. Como símbolo mundial, es importantísimo que haya sido declarado así. Los que hemos venido después tenemos la obligación de seguir potenciando, conservando ese patrimonio y haciendo de este símbolo el referente universal que es.

En el horizonte inmediato del faro hay varios planes en marcha. Está el Plan Especial, que se hizo esperar bastantes años. ¿En qué estado se encuentra el proyecto?

Tenemos varias cuestiones. Hemos iniciado varios proyectos de actuación para su mejora. Hemos suscrito un acuerdo con la Axencia Galega de Turismo, para que inviertan casi un millón de euros, en fondos Next Generation, para financiar tres proyectos. Estamos agradecidos a la Xunta, y a la magnífica relación que mantenemos con la Consellería de Cultura y Turismo, de que hayan entendido la necesidad de este apoyo. Tenemos un proyecto de reforma del alumbrado ornamental, por todas las fachadas excepto la norte, que no se puede por motivos de seguridad marítima. Esta iluminación se hizo en el año 1926, después se fue renovando, pero sí que es verdad que es una iluminación antigua, más contaminante, y menos eficiente. Ahora pondremos iluminación LED. También la conservación y mejora de la sala Gianinni, donde se pone en valor las fases de la restauración, y la restauración de dos cámaras interiores para mejorar la seguridad de las mismas. El plan especial de protección y reforma interior se anunció este año, tiene un condicionante que es que el diseño urbanístico del entorno es anterior al 2009, por lo tanto, anterior al PXOM, pero ahí tenemos margen de actuación para ordenar todo el parque, que son casi 800.000 metros cuadrados de espacio natural. También para mejorar la dotaciones de los equipamientos, espacios libres y zonas verdes, naturalizar y recuperar el ENIL, evitar una edificación excesiva, únicamente limitada a las zonas ya consolidadas. El resto se elimina y se reordena un poco el espacio. Se coloca todo el aparcamiento que está a los pies de la Torre en la zona de Adormideras, se aumentan las plazas también para autobuses y vehículos visitantes.

¿Y qué hay del ENIL?

En cuanto al ENIL, hemos hecho actuaciones de mejora de todo el mobiliario urbano de la zona, desde papeleras a bancos, las escaleras de punta Herminia, o bancos adaptados a personas con movilidad reducida. También la restauración de los elementos patrimoniales como los del campo da Rata, el conjunto Ártabros o la guitarra de Pablo Serrano, y luego hemos empezado con la venta de entradas online y otra serie de actuaciones para potenciar las visitas.

El Plan Director, y los propios técnicos de la Unesco en sus recomendaciones, proponían la puesta en marcha de un museo o centro de interpretación acorde al peso patrimonial del monumento. ¿Hay algún avance en este sentido?

Dentro de este plan especial, iniciamos la parte de protección natural y urbanística de todo el entorno, la restauración de las cámaras, los paneles informativos, y ahora el siguiente paso será el centro de interpretación.

