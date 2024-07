La vida suena mejor con Tomlinson

Decenas de personas durmieron en la calle, a las puertas del muelle de Calvo Sotelo, para ver de cerca, desde la primera fila, el concierto de Louis Tomlinson. La vida es mejor con el ex de One Direction, que conquistó al público con su directo, que seguía desarrollándose al cierre de esta edición.

Nicki Nicole, en el escenario del Morriña. | // GERMÁN BARREIROS/ROLLER AGENCIA

Se hizo esperar, pero para muchas mereció la pena. Llegó público de todas partes de España e incluso del extranjero para disfrutar de temas como The Greatest, que fue con el que inició el concierto, pero también con canciones de la banda que compartía con Harry Styles. Un auténtico espectáculo. Se oyeron muchos gritos y aplausos, se vieron muchos móviles en alto para grabar y se repitieron sonrisas, abrazos y saltos durante toda la actuación. Como empieza a ser habitual en este tipo de actuaciones, algunas personas dedicaron su tiempo libre a hacer pequeños carteles para mandarle mensajes al artista. Tomlinson ya tenía conquistada A Coruña antes de salir al escenario. Ahora, más.

Primeras filas del Morriña Fest, ayer. | // GERMÁN BARREIROS/ROLLER AGENCIA

Pero no fue el único que hizo disfrutar al entregado público del Morriña, entre el que pudo verse a famosos como Blanca Suárez y Javier Rey. Después de que Enol y Marlena abrieran el festival, Dani Fernández demostró que tiene un tirón potente en Galicia, lo que acrecentó al vestir una camiseta del Deportivo.

Asistentes, ayer, al Morriña Fest. | // GERMÁN BARREIROS/ROLLER AGENCIA

El autor de Todo cambia pudo comprobar en primera persona cómo se movían los labios de los presentes al ritmo de su música. Un regalo inolvidable y del que también dieron cuenta los que paseaban cerca del puerto y seguían los conciertos desde fuera —o desde los edificios de enfrente— casi sin querer.

El directo de Iván Ferreiro fue otro de los momentazos del día. Hizo un repaso a su último disco, Trinchera pop, pero también rescató temas de otros álbumes y su etapa en Los Piratas.

Después fue momento de bailar sin parar gracias a la música de Nicki Nicole. La cantante y compositora argentina se confesó “muy fan” de Tomlinson y fue como un rayo de luz sobre el escenario al que no se puede dejar de mirar. También en el momento en el que apareció, los móviles surgieron como arte de magia para inmortalizar el momento.

Después de Louis Tomlinson, estaban previstas las actuaciones de Sen Senra, Editors y Juan Magán.

Baja de Íñigo Quintero en el segundo día del festival

Las puertas del Morriña Fest reabren esta tarde, a las 16.05 horas, para dar paso a la segunda y última jornada del festival, en la que no estará Íñigo Quintero, que ha tenido que cancelar su actuación por un problema de salud. La organización explicó que el artista debe “guardar reposo absoluto”, por lo que no podrá subirse al escenario que hoy abrirá Toni Seijas. El nombre potente del día es el de Aitana, que actuará a las 23.15 horas, pero hay otros conciertos, de diferentes géneros, para hacer de esta una jornada inolvidable: Trashi, Yeico x Toni, Pedro Capó, Dei V o Dollar Selmouni. A las 21.15 horas será el turno de Yandel y justo antes de la ex de Operación Triunfo será el momento de Malmö 040. Después, la noche continúa con La La Love You y su ya mítico El fin del mundo, Lola Índigo y Garabatto, encargado de poner el punto final a la fiesta desde las tres hasta las cuatro de la madrugada.