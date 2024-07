100. Ecoespertar

Definición: s. m. Facer nacer nunha persoa ou nun conxunto de persoas un sentimento favorable á conservación da natureza. Esta definición non figura (aínda) no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Activismo: defensa das ideas políticas, sociais etc., por medio de calquera método. Voluntariado: alistamento voluntario para facer algo, ou conxunto de persoas voluntarias. Custodiar: coidar dalgo ou dalguén para evitar que sexa roubado, atacado etc. ONG: sigla de Organización non Gobernamental, isto é, institución sen ánimo de lucro que non depende do goberno e realiza actividades de interese social. Estas definicións aparecen no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: unha das primeiras mencións (senón a primeira) acerca do espertar ecolóxico das persoas nun contexto de destrución global dos hábitats naturais correspondería ao crego estadounidense Thomas Berry (1914-2009). Como mostra, o seu libro The Dream of the Earth (O soño da Terra), de 1988, que foi unha chamada a favor dunha nova conciencia da humanidade que freara a degradación do planeta (isto é, un ecoespertar global). Desde entón, a verba ecoespertar é frecuentemente usada no discurso naturalista, sinalándose que é necesario que a poboación mundial “esperte” antes de que sexa demasiado tarde para a Terra.

Por que está en voga esta palabra?: a presente crise ecolóxica global está a espertar nunha porcentaxe crecente da poboación de todo o planeta unha conciencia favorable a conservar o medio que o rodea. O maior incremento de persoas concienciadas cos problemas globais deuse nas últimas décadas en países en vías de desenvolvemento e emerxentes, como a India. As persoas ecoespertas realizan xestos cotiáns en favor dun consumo máis sostible, participan en actividades de voluntariado ambiental ou mesmo acaban uníndose a ONGs de perfil ambientalista. En todo caso, este ecoespertar pode tamén conlevar sentimentos de ecoansiedade ou solastalxia, cando a persoa se sinte incapaz de atallar os problemas ambientais polos que sinte preocupación. Calquera pequena acción individual ou colectiva, por modesta que pareza, é sen dúbida necesaria para que o planeta Terra teña unha mínima posibilidade de seguir sendo habitable e biodiverso no futuro.

Coa presente entrega finaliza o Ecodicionario galego. Ao longo de cen edicións, que comezaron en novembro de 2021, abordáronse numerosas definicións de termos relacionados coa conservación do medio natural e o benestar das persoas. Desde estas liñas quixera agradecer a todas as persoas que revisaron e enriqueceron moitos dos borradores, así como a todo o equipo de LA OPINIÓN A CORUÑA pola súa boa acollida.