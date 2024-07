El AlphaTour de Aitana arrasa en el Morriña

Cuando acabó la primera jornada del Morriña Fest, la noche del viernes, ya había gente metida en los sacos de dormir para no moverse de la entrada del muelle de Calvo Sotelo y así ver de cerca a Aitana. El AlphaTour arrasó e hizo disfrutar al público con temas como Mon amour, Mariposas, Akureyri o Las Babys.

Concierto de Malmö 040, ayer en el Morriña Fest. | // GERMÁN BARREIROS/R.A.

Era una de las actuaciones más esperadas de la noche, incluso del festival, y no defraudó. La expectación era máxima en los minutos previos a la actuación. Nada más sonar los primeros acordes de Los Ángeles, el público alzó los móviles al unísono para captar los primeros instantes de la catalana sobre el escenario. “Boas noites, A Coruña. Espero que en este concierto os lo podáis pasar muy bien”, prometió tras entonar Berlín. Y no se equivocó. “Va a ser una noche inolvidable”. Seguro que lo fue para muchas de sus fieles seguidoras, a quienes la joven agradeció los regalos que le hicieron llegar a los pies del escenario. A pesar de la cancelación de Íñigo Quintero por un problema de salud, el segundo día del festival fue todo un éxito —al cierre de esta edición todavía faltaban las actuaciones de La la love you, Lola Índigo y Garabatto— y Aitana tuvo mucha culpa de ello. La ex de Operación Triunfo fue recibida con carteles y muchos gritos, sobre todo el público juvenil que la estaba esperando con ansias. Fue la celebración perfecta para la artista, que acaba de hacer sold out en su segunda fecha en el Santiago Bernabéu, donde cerrará esta gira en diciembre.

Asistentes al festival. | // GERMÁN BARREIROS/ROLLER AGENCIA

Aunque la previsión meteorológica anunciaba lluvia, finalmente lució el sol y esto ayudó a que el recinto empezase a llenarse desde primera hora de la tarde. Tocaron Toni Seijas, Yeico x Toni, Trashi, Pedro Capó, Dei V, Dollar Selmouni y Malmö 040. Después llegó el turno de Yandel, que convirtió el Morriña en una gran fiesta del reggaeton que no dejó indiferente a nadie.