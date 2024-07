"Un día de inverno duro, soando a serea, que non hai ninguén, é a nosa compañeira"

Como se ve a Torre desde as rochas, parte do escenario do seu lugar de traballo habitual?

Para min é algo moi especial porque nacín aí. É parte da miña vida. É algo de diario. Dende o mar a Torre é espectacular. Hoxe o día está bo, viñamos navegando e vela, un día solleiro, moi bonito. Pero eu case escollo un día de inverno duro, con brétema, soando a serea que emite a Torre cando hai brétema moi pesada ou moita auga, que non hai ninguén, estamos traballando e é a nosa compañeira, a nosa compaña a cada momento da nosa vida. Agora hai aparatos, GPS, de todo, pero hai moitos anos usábase a Torre e segue en funcionamento, o faro máis antigo que existe. Toda a vida, non parou nunca.

Veo máis como un faro, un instrumento de traballo, que un monumento?

Non te creas. Nacemos todos con ela. Penso que non hai ninguén no barrio [Monte Alto], na Coruña, que non admire a Torre de Hércules. Para nós é o símbolo da cidade, o símbolo noso. Para os rapaces que nacemos aquí arriba, moito máis; era o noso campo de xogos. Cando iamos ao mar, que non había permisos, a onde iamos era á Torre. Ao polbo? Á Torre. A roubar os niños aos paxaros ou ou escalar a subida polos costados? Á Torre. Era moi diferente porque daquela tamén había animais, familias. Estaban os San Josés, os Alvarocas... Na praia do Areal, á que agora chaman As Lapas por invento de Paco Vázquez. Na praia da Concha, onde o Cemiterio dos Mouros, collían areón, unha mistura das cunchas e todo o que arrastra o mar, para limpar as escaleiras de madeira, a miña avoa collía. E para limpar as potas, terra branca lle chaman, parecida a pedra mol. Parecido ao xabrón lagarto pero é un mazacote de area. Limpaban así todas as familias de por aquí arriba antes de que chegara o brush. A miña nai e o meu pai os mandaban buscar un cartucho de terra branca á señora Maruja.

Dicía que había familias e animais pola zona da Torre

Había familias que se adicaban a coller terra branca ou areón. E tiñan bois e como uns carros que tiraban os bois e collían no Areal area para construción. Había unhas minas de terra branca. A Torre antes era diferente. Había xente con vacas, bois, galiñas, ovellas. As patacas da Torre eran as máis ricas que existían. Pegado mesmo na baixada da Torre, había hortas e xente que se adicaba a ter animais, había de todo. Era totalmente diferente. Tampouco hai tanto, como moito 30 anos. Bois e vacas aínda os recordo eu. E un cabalo que tiña Floreal. Debaixo da Torre vivían familias.

Como viviu a declaración de Patrimonio da Humanidade?

Vivino contento. Xa non por que a Torre fora monumento, que é especial tamén. Pero tamén por culpa da especulación urbanística. Eu son de San Amaro. Se a Torre non fora Patrimonio da Humanidade, arredor habería un par de hoteis e estaría todo masificado. O recoñecemento, mellor imposible, porque é o símbolo da cidade, meu, do barrio... É unha máis. Cando vamos ver o mar o primeiro que vemos é a Torre.

A Galera é unha rocha importante para os percebeiros.

O mellor percebe de Galicia é o da Torre. Aínda que digan os de Cariño e os de Corme. Sen dúbida ningunha. A Galera, O Boi, A Vaca, O Becerro... todas esas pedras. É un referente para a cidade tamén. Cando estamos traballando están os turistas sacándonos fotos. E para o polbo é unha zona moi rica, marisco, nécora... Os que somos de aquí traballamos por aquí porque coñecemos. A min tírasme no fondo en calquera sitio a escuras e cando saio á superficie sei onde estou. E no fondo tamén. Levamos buceando desde nenos. Había a Furna das Meigas e fontes que taparon. Na Fonte da Saúde, na Casa dos Peixes, collían auga para o ril. Miña nai collía para meu avó, collían para as embarazadas... Meu pai era tallista de madeira e a Torre de Hércules era o forte del. A Torre é nosa compañeira. Eu fixera unha canción para os Diplos [Os Diplomáticos de Monte Alto] hai tempo, e tocáraa con eles, que dicía: “Escoita faro o meu lamento, como florece o cemento”. Nomeaba todas as pedras, a cidade que se vía antes desde a Torre... E o máis grande que me deu a min a Torre foi o meu can, Orzán, que o atopei no mar saíndo de traballar nos percebes.