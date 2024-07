Horizontes de futuro para el símbolo de toda la ciudad

El plan director de la Torre de Hércules, una de las condiciones impuestas por los técnicos de la Unesco para que el faro fuese declarado Patrimonio de la Humanidad, cumplió este año los once desde que se puso en marcha, pero muchas de las tareas que incluía este documento siguen pendientes de ejecución. Muchas han cobrado impulso en los últimos tiempos y pronto se materializarán en forma de obras. Los deberes de futuro de la Torre pasan por su protección ambiental, la reorganización de sus accesos y la musealización.

Un revulsivo para su entorno

Para reorganizar el espacio y proteger el entorno, la Unesco exigió la elaboración del Plan Especial de la Torre, cuya asistencia técnica para su redacción se adjudicó en enero del 2023, 14 años después de la declaración, aunque debía estar completado en 2014. El pasado mes de abril, la Consellería de Medio Ambiente dio luz verde a la nueva ordenación del entorno de la Torre, impulsada por el Concello, que prevé un edificio de bajo y tres alturas en la cantera de Durmideiras y trasladar el aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, junto a la avenida de Navarra. Según la Xunta, el nuevo diseño de la zona corrige “buena parte de los impactos paisajísticos y zona degradadas del ámbito”. La propuesta da solución a la ordenación en vigor del ámbito, que permitía la construcción de cinco edificios de siete plantas en el Agra de San Amaro, fue enterrada gracias al título de Patrimonio de la Humanidad del faro, que blindó su entorno. Con el nuevo ordenamiento, la edificabilidad pasará de los 37.000 metros cuadrados previstos en el plan general actual a 8.735. Además de en Durmideiras, se permitiría levantar un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal.

El informe de la Xunta advierte de que podría haber “nuevos impactos” derivados del nuevo edificio de viviendas previsto, pero considera que “estos están resueltos con una adecuada inserción paisajística”. La consellería entiende que no se van a producir “efectos significativos sobre el patrimonio natural”, todo lo contrario: “En todo caso serán positivos por la previsión de recuperar el trazado y naturalizar las márgenes del regato que desemboca en la playa de As Lapas”. La principal objeción viene de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, ya que “el nivel de detalle” no le permite valorar “su incidencia sobre la protección y conservación del patrimonio cultural”. “El plan especial deberá proteger las líneas visuales y de percepción de la Torre de Hércules desde todos los puntos del ámbito, así como la óptica desde la Torre hacia todo el entorno que la rodea”, recuerda. En esta línea, considera adecuado el traslado del aparcamiento existente, así como el apantallado general de las edificaciones linderas con la ronda de Monte Alto y de la urbanización de barrio de Durmideiras”.

El museo, cuenta pendiente

El plan director contempla, por orden de la Unesco, la creación de un centro de interpretación de la Torre. Actualmente hay una pequeña caseta junto al parking que trata de desempeñar este papel, pero es “una solución provisional”. En un principio se habló de abrir el museo en la antigua cárcel, pero se descartó por el estado ruinoso del inmueble. El plan director propone abrir una sala dedicada al faro en el Museo Arqueológico del Castillo de San Antón e instalar una rampa de acceso al monumento con áreas dedicadas al origen, construcción, evolución y uso del faro. Se podría convocar un concurso de ideas para la construcción de esta estructura. El plan director recupera también un espacio que pertenece al parque de la Torre: las galerías excavadas por los militares en Punta Herminia, con las que se “podría obtener una visión única” del faro. Aquí se plantea la creación de una sala dedicada a los naufragios y la puesta en marcha de las Rutas del Golfo Ártabro. El documento elaborado hace once años también recuerda la importancia de hacer “visitas guiadas por personas o personajes de la Torre, como pecadores, marineros, fareros o escritores” para hacerlo todavía más atractivo.

El ENIL, futuro ambiental

La Torre de Hércules será Espazo Natural de Interese Local (ENIL) una figura de protección que otorga la Xunta y que blinda los valores medioambientales de su entorno. La declaración provisional fue en 2019 y este año el Concello, a través de la Consellería, sometió a exposición pública el documento que dictará las normas que regirán el ámbito, que alberga 632 especies diferentes de plantas y animales y que es la mayor superficie no urbanizada de la península coruñesa.

Estas normas incluyen la renaturalización del espacio y recuperación de especies autóctonas frente a las invasoras y la eliminación de basura y vertidos incontrolados. Prevé la reducción y mejor integración de las sendas en el entorno, demasiadas, según el documento por el uso de los vecinos y la ausencia de mecanismos para reordenar el espacio.

El Concello se compromete a no autorizar ni promover ningún tipo de evento o acción en las carreteras y espacios adyacentes que puedan generar un impacto negativo, así como limitar el uso del faro para proyección de luz en distintas efemérides. Las directrices del ENIL subrayan que se debe caminar a reducir la presencia de coches en la zona, especialmente los de la ciudad de la torre. El documento establece que se deben colaborar con o promover la investigación científica en la zona, así como actividades de divulgación con centros educativos, colectivos y ciudadanía en general. Consideran permitidos los usos relacionados con el marisqueo tradicional y la recogida de algas, pero nunca la acuicultura con construcciones en tierra.

Además de relatar los valores de la zona y clasificar tres subzonas con mayor o menor protección, el texto fija infracciones para la protección de la fauna y la flora, del suelo y del paisaje y de las zonas húmedas: No se permite desarrollar actividades que deteriore los valores naturales, ni molestar o capturar la fauna allí existente. Tampoco introducir semillas o partes de plantas o llevar huevos o ejemplares de animales que afecten a los autóctonos. En las zonas de mayor protección, no se permitirá ni pasear ni andar en bicicleta. Y en las de protección media, se tendrá que pedir permiso.

Estará prohibida la circulación de vehículos de motor, incluidos los eléctricos. En las zonas de protección máxima y media, no se podrá circular con bicicleta, patinetes, caballos o semejantes. Con carácter general, los animales no podrán ir sueltos por el ENIL, aunque sí se permite si están cerca del dueño en las sendas y zonas de uso moderado.