“Hoy hay aparatos, pero sigue siendo importante la silueta de la Torre cuando se trabaja en el mar”

¿Cómo se vive la Torre de Hércules desde el mar? ¿Qué significa este monumento para los marineros que la tienen como parte de su escenario de trabajo?

Para nosotros, como marineros, la Torre significó siempre... Últimamente menos por los medios que hay, ya más tecnológicos y todo, pero desde siempre fue una referencia que nos da una seguridad en el mar y evitando más de un susto. Cuando andas cerca de ella y cuando andas separado. Con el mismo destello, como los marineros ya estamos acostumbrados a los cuatro cortos, cuatro largos, ya sabemos la situación en que nos encontramos. Y no es solo un faro, es una referencia para saber siempre donde te encuentras. No es solo que te marque un canal. Es un motivo de seguridad, cuando tú estás alejado de ella y ya vienes ganando costa y empiezas a verla, te da un plus de alegría porque sabes que estás llegando a casa y eso es algo que siempre los marineros tenemos en cuenta, la seguridad que nos da saber para donde navegamos.

¿Cómo vivieron su declaración como Patrimonio de la Humanidad?

Como marineros, nos sentimos orgullosos de que reconocieran algo que identifica toda la zona y nuestra ciudad, aparte de que desde siempre la conocemos. Ya iba siendo hora de que nos reconocieran algo que tenemos único creo que en todo el mundo porque es el único, yo creo, de ese tipo de faro. Y por la relación que tuvo siempre con la ciudad y con las gentes del mar de su alrededor y las gentes de fuera. Porque no es solo que sirva para los marineros de aquí, también para los que van a otros rumbos como el Gran Sol, siempre fue una referencia para ellos.

¿La ven más como referencia, faro y entorno de trabajo que como patrimonio?

Desde siempre, gente de mi edad y más antigua siempre la tuvimos como referencia, una compañía y algo que nos da una seguridad cuando ves sus destellos. Y para los de fuera, cuando vienen que no ven tierra. Hoy en día ya es muy diferente por los aparatos, pero antiguamente sentías una inmensidad de alegría al saber que habías hecho bien el rumbo para venir para tu ciudad o tu zona. Hoy en día en ese aspecto ya pasa a no ser tan importante, pero sigue siendo importante la silueta de la Torre cuando se está trabajando en el mar. Y cuando andas por tierra. Para un ciudadano de A Coruña, la Torre, tanto por mar como por tierra... es muy difícil decir lo que sentimos, es algo tan nuestro... Estamos desde que nacemos acompañados por ella, día y noche, que es muy difícil de explicar.

Antes de reivindicarse su valor patrimonial, ¿pensaban que podría llegar a ser reconocida mundialmente?

Muy atrás no se pensaba en eso del patrimonio, pero sí que fuera reconocida como uno de los faros más importantes de todo nuestro litoral. Ahora, imaginar ya entonces que tenía que ser Patrimonio de la Humanidad y compararlo con las pirámides, a lo mejor no pasaba aún por nuestra cabeza. Ahora, respecto a litoral y mar, sí sabíamos que era algo que tenía que tener un día un reconocimiento especial, eso siempre lo supimos.

¿Por qué?

Porque, de todos los faros que hay, del Golfo Ártabro sabemos lo que significa para toda esta zona ese faro. Y la silueta que tiene. Es muy difícil de explicar, ya digo. Cuando una cosa de tu tierra la sientes dentro, es como decir: ¿Por qué amamos a la Virgen del Carmen? Pues para los marineros es algo igual. Es algo que llevamos desde que nacemos. Y la gente de esta zona lo del faro de la Torre lo llevamos dentro, asumimos que es algo nuestro.

Usted fue presidente de la flota de bajura en momentos tan duros como el Prestige. Una persona tan conectada con el mar y este entorno, ¿como vivió el daño que supuso?

Lo que más nos afectó, ya no solo la catástrofe, que nuestra zona tenía ya cicatrices de varias, fue ,y por eso Nunca Máis fue lo que fue, fue la dignidad que nos intentaron quitar. Tomarnos por idiotas a la gente del mar que saben que sería imposible engañarnos. Puedes engañar a alguien que no conoce, no sabe, no ve. Pero a la gente del mar no puedes andar engañándonos con toda aquella parafernalia. Eso fue lo que más daño nos hizo a la gente del mar. Lo otro, ya veníamos del Urquiola, el Egeo… ya teníamos cicatrices y sabíamos lo que podía ocurrir. Pero la falta de respeto a la gente del mar... No pueden engañarnos y estarnos tomando de chirigota. Fue lo que más daño nos hizo.

Ahora, con el reconocimiento, ¿estará más segura la zona?

Supongo que, al tener el reconocimiento, estará protegida. En alguna época parecía como si la dejaran y se pudiera dañar el entorno y la presión urbanística hiciera peligrar el disfrute para toda nuestra ciudad de la Torre. Y desde el mar más todavía, que la viéramos como si fuera el faro de Oza, vamos a suponer, ahí arrinconado. Creo que vamos a disfrutar todavía de nuestra Torre para nuestros venideros y muchos siglos.

Como vivieron la declaración de la Unesco los marineros?

Como ciudadanos, lo que sentimos más o menos todos. Orgullosos de que algo que nosotros amamos, queremos y estuvo siempre con nosotros sea reconocido a nivel mundial como lo que es, un Patrimonio de la Humanidad que debemos seguir intentando conservar más o menos como es y para lo que fue hecho