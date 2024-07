Una “mano tendida” hacia la adultez

Hace un par de años que Ángel, de 20, dejó atrás Perú para emprender una nueva vida en España. Cuenta que eligió A Coruña como destino porque aquí vivía un familiar con el que podría emplearse “en la madera”. “Durante seis meses”, trabajó para esta persona, al tiempo que residía en su casa. “No me quisieron pagar unos dos meses, pero me seguían cobrando la habitación, la comida... Hubo muchos problemas y, bueno, me retiré de allí”, explica Ángel, quien, en aquel momento, “ya había perdido el pasaporte”. “A partir de ahí, pasé un tiempo en la calle. Investigué y llegué a Padre Rubinos, donde estuve unos 15 días, como cualquier persona que se queda allí y luego, fuera. Aparte, no sabían de mi situación ni nada, porque yo tampoco la comenté, así que volví a la calle y me tuve que buscar la vida: sacando citas, preguntando y preguntando cómo arreglar, porque no tenía el pasaporte...”, reitera.

“En la calle —continúa— me dedicaba a pedir en la puerta de los supermercados. Era mi única manera de ganar dinero. Ahí conocí a gente que me recomendaba ir a la citas, acercarme a un sitio, a otro... Y yo siempre iba. Así pasé unos tres meses, entre la calle y Padre Rubinos, hasta que incluso allí se dieron al tanto de toda mi situación. Vieron mi interés por salir de aquello, y me empezaron a ayudar más. Me mandaron para el CABI (Centro de Acogida Básica e Inclusión), donde residí durante un tiempo, con otras diez personas. Estando ahí, fue cuando arreglé el tema del pasaporte, tras una cita con Ecos do Sur. Pasé un par de meses allí, y luego me dieron la opción de irme para la Fundación Amigó y venirme a este piso, donde convivo con otros tres compañeros. Es muy cómodo, y estoy contento. Al tener ya el pasaporte, he podido arreglar mis papeles, y ando en proyectos. Por ejemplo, en Crece, de Cruz Roja, donde me están orientando laboralmente, y también hacemos salidas. Me gustaría formarme para trabajar en algo vinculado con la informática, o en cocina”, comenta.

Escucharle encoge el corazón. Ángel apenas es un crío. Cuenta su historia con voz pausada, las manos cruzadas y la mirada puesta en el suelo. Lo hace sentado en un impoluto sofá, en el luminoso salón del que, desde hace tres meses, es su hogar. Uno de los tres pisos que Inditex y sus empleados han entregado a la Fundación Amigó para la puesta en marcha en Galicia de su Proyecto de Acompañamiento en la Emancipación (PAE), dirigido a jóvenes de entre 18 y 21 años (preferentemente) extutelados que, tras su mayoría de edad, necesitan un recurso residencial. También tienen acceso a este programa en A Coruña chicos y chicas en el mismo rango de edad que, al igual que Ángel, se encuentran en una situación de “mucha vulnerabilidad” y precisan un apoyo temporal de vivienda y acompañamiento socioeducativo. Una iniciativa que la Fundación Amigó lleva a cabo, desde hace ya varios años, en ciudades como Valencia, Alicante y Madrid, y que en la urbe coruñesa ha sido posible gracias a la implicación y “especial sensibilidad” del Concello, a través de su área de Benestar Social, que propició la materialización del proyecto y apoya su desarrollo mediante los servicios sociales y con un convenio de colaboración.

La entrega de las tres viviendas al PAE de la Fundación Amigó, con 15 plazas en total (cinco en cada una de ellas), es el resultado de la recaudación de la sexta edición del mercadillo solidario navideño de Inditex, celebrada entre el 5 de diciembre de 2022 y el 5 de enero de 2023. Más de 825.000 euros en total, que han dado lugar a la compra y actualización y reforma de los tres inmuebles. Adicionalmente, el grupo ha donado artículos de la colección de Zara Home y sus empleados han participado en actividades de voluntariado para que los pisos (ya rehabilitados) tuviesen la mejor imagen.

“El piso está muy bien. Tiene mucha luz, y es espacioso y moderno. Ahora mismo, vivimos cuatro chicos aquí, pero hay una habitación libre para que pueda venir alguien más, y la verdad es que estamos muy cómodos. Además, la zona está genial, hay de todo”, refiere Danilo, compañero de piso de Ángel y con una pesada mochila a sus espaldas también. Tiene 20 años, nació en Brasil y cuenta que llegó a A Coruña en 2018, tras haber vivido antes en diferentes localidades españolas. “Me vine a España con mi madre, siendo muy niño. Durante un tiempo, estuvimos yendo y viniendo. Pasé por distintas ciudades y, hace unos seis años, cuando yo tenía 14, nos vinimos para A Coruña. Lo que pasa es que hace unos tres años que no me hablo con mi familia. Con 16-17, acabé entrando en un centro de acogida de menores, porque mi madre no se hacía demasiado cargo de mí. Entonces yo andaba mucho en la calle, con gente... y bueno... En el centro mejoré bastante. Salí de allí con 18 años, con trabajo y todo, pero viviendo solo. Entonces, hacía mucho lo que me daba la gana...”, reconoce Danilo, quien insiste en que la estancia en el centro de acogida de menores fue “buena” para él, porque allí cambió “la vida que estaba teniendo”. “Estudié algo, hice un curso de hostelería y ya salí con trabajo de allí. Me fui porque quería, pero no supe gestionarlo. Al principio bien, pero luego... Mucha fiesta, muchas cosas...”, admite.

“A los de la Fundación Amigó —prosigue— los encontré porque, desde los 16 años, iba a Aclad (Asociación Ciudadana de Lucha contra las Drogas). Consumía sustancias y, después de perder mi segundo trabajo, ya me veía en una situación muy mala. Estaba muy enganchado, tenía pocas ganas de todo... Fue como una ‘bajona’. En esa época, viví durante un tiempo con una amiga pero, ya después de eso, estaba en la calle. A través de Aclad, entré en contacto con la Fundación Amigó, y me ofrecieron la posibilidad de venirme a este piso. Ahora estoy mirando de hacer cursos, y sacarme la ESA (Educación Secundaria para Adultos) también. Por aquel entonces, tuve unos problemas con la documentación, que estoy intentando arreglar, y la fundación me está ayudando también con esto. En todo. Sigo yendo a Aclad, pero llevo ya unos meses sin consumir nada. Está habiendo cambios importantes en mi vida y, en el futuro, me gustaría estudiar algo de cocina. Me gusta el sector de la hostelería y, aunque tengo formación en sala y he trabajado como camarero, quisiera dar un paso más”, señala.

“En Galicia había una necesidad muy alta de un proyecto como PAE, ya que el único recurso existente público (y financiado por lo público) era el Programa Mentor de la Xunta, que se queda pequeño en esa función de dar recursos residenciales a jóvenes extutelados que se encuentran con que no tienen forma de continuar su proyecto de vida, puesto que solo cuenta con unos pocos pisos en las ciudades, y la demanda es muy elevada, precisamente, por este motivo”, resalta José Antonio Morala, director territorial en Galicia de la Fundación Amigó. “Además, sabíamos por los servicios sociales que había una población de chicos y chicas jóvenes, que salían de centros de acogida de menores, o que no habían estado en ellos, que se encontraban al borde de entrar en una vida de sinhogarismo. Cierto es que, inicialmente, el PAE de la Fundación Amigó no contemplaba tanto este perfil, que es mucho más complicado. No obstante, hace ya más de un año, presentamos la propuesta al Concello y justo coincidió que ellos estaban muy inquietos también con este tema, porque tenían estos casos sobre la mesa (chicos muy jóvenes, que entraban y salían de Padre Rubinos)”, relata Morala, quien reivindica “la especial sensibilidad del área de Benestar Social” que “hizo que esto fuese posible” porque, “a través de ellos, Inditex, con la donación de estos tres pisos en A Coruña, ponía la estructura que permitía acelerar el inicio” del PAE. “Además, poder contar con estos tres pisos en propiedad ofrece al PAE mucha más estabilidad y seguridad. Por tanto, esta donación de Inditex y sus empleados ha sido un gran espaldarazo al proyecto que, de alguna forma, la Fundación Amigó tenía muy decidido hacer y que, desde luego, se ha podido plasmar por el compromiso del Concello”, recalca.

En este sentido, Yoya Neira, actual concejala de Medio Ambiente, pero al frente del área de Benestar Social cuando se gestó y se puso en marcha este proyecto, señala: “Inditex contactó con Benestar Social para conocer cuáles eran nuestras necesidades de cara a establecer algún beneficiario de la recaudación de su mercadillo solidario navideño, que estamos hablando de cifras estratosféricas. Desde el Concello llevábamos mucho tiempo abordando la situación de los menores, y entonces pensamos en esta iniciativa y en la Fundación Amigó, que trabajaba más con otros perfiles, como los menores extranjeros no acompañados, quienes requieren un acompañamiento más puntual de cara al tránsito y la independencia. Aquí son chicos y chicas que provienen del sistema de protección”, apunta Neira, quien asegura que “una de las líneas de trabajo más fuertes” de Benestar Social, tras la pandemia, “fue, fundamentalmente, el tema de los menores” que, “aun sin ser competencia municipal, es incumbencia”.

“Los menores que están en el sistema de protección, y también aquellos otros que estando en el sistema de protección o similar, a los 18 años, se encuentran en una situación de desamparo emocional brutal, con la ausencia absoluta de herramientas que les permitan llevar una vida plena. Son chicos y chicas que, al final, van caminando por la vida sin ningún tipo de raíz, y con unas mochilas muy importantes a sus espaldas, inimaginables para cualquiera de nosotros”, subraya la edila, e insiste: “La colaboración de Inditex y sus empleados ha sido fundamental para acceder a estos tres pisos, gestionados y donados para la Fundación Amigó, pero siempre en colaboración y con la presencia del área de Benestar Social del Concello [ahora, con la concejala Nereida Canosa al frente], que trabaja con las profesionales de la Fundación Amigó para ir dándole a cada uno de estos chicos y chicas los recursos necesarios para que salgan a la vida de una manera autónoma. Y ofreciéndoles una casa, un hogar, una seguridad”.

José Antonio Morala especifica, por su parte, que el PAE de la Fundación Amigó, “en general, en España”, está muy focalizado “a muchachos que acaban el sistema de protección y no tienen un respaldo familiar que les permita poder tener una vivienda digna”. “Evidentemente, uno de los muchos candidatos que hay son menores extranjeros que no tienen familia aquí en España, por tanto, ahí sí hay un perfil. De hecho, algunos de los casos que hay en A Coruña también responden a este perfil”, indica el director territorial en Galicia de la Fundación Amigó. “En esta ciudad se ha completado ese perfil de chicos y chicas que acaban su estancia en un centro de protección y no tienen dónde vivir, con chavales que provienen de Padre Rubinos o de otras situaciones de mucha vulnerabilidad”, apunta Morala. Esa “apertura” del PAE también para chavales de 18 a 21 años, aproximadamente, en situación de desamparo “es una opción del Concello, a través de su área de Benestar Social, y de la Fundación Amigó, muy característica del proyecto de A Coruña”, agrega.

“Nosotros conocemos a la Fundación Amigó en 2020, justo antes de la pandemia, y empezamos a colaborar con ellos después, a través de sus programas Conviviendo y Familia Educa, dentro de lo que es el trabajo más de intervención familiar. Luego, nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo, sobre todo, a raíz de detectar que iban apareciendo casos de chicos y chicas en el dispositivo de Os Mallos, y también en Padre Rubinos, ya entrando y saliendo, en situación de calle con 18-19 años, y que muchos de ellos venían del sistema de protección, lo cual nos tiene que hacer reflexionar, porque es el fracaso más absoluto del sistema”, resalta Yoya Neira. “Entonces, junto con las compañeras de los servicios sociales, comenzamos a pensar que este PAE era una buena iniciativa porque, sin ser competencia municipal, nos permitía como Concello participar también en los procesos de intervención e inserción con cada uno de ellos y ellas, y porque era una herramienta totalmente necesaria. Meter a un ‘niño’ o a un ‘niña’ en Padre Rubinos no es lo más adecuado, a pesar de que tenemos una línea de colaboración con ellos y son unos profesionales como la copa de un pino. Pero es un entorno diferente, una situación de calle cronificada. Hacían falta viviendas como estas, que fuesen también hogares”, reitera.

