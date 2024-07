O faro do coñecemento

A declaración da Torre de Hércules como Patrimonio da Humanidade, do que conmemoramos o décimo quinto aniversario, supuxo un fito histórico para a nosa cidade. Erixida hai vinte séculos, é moito máis que o faro romano en funcionamento mais antigo do mundo. É un símbolo do perdurábel e da luz como guía, elementos tamén presentes no símbolo da nosa universidade e no lema da UDC: Hac Luce. Un reflexo da profunda conexión entre a nosa Torre e a identidade da UDC e da cidade da Coruña.

Así como a Torre ilumina a travesía dos navegantes, a UDC busca ser un faro de coñecemento, innovación e cultura para a sociedade. Unha Torre que está ben presente no escudo da nosa cidade, que durante case un século tivo un libro situado enriba da Torre de Hércules.

Nesa versión do escudo, era do libro (non da torre) de onde saían os raios de luz que iluminaban A Coruña, o mundo, o universo (do que ven Universidade). Desde a Universidade, gústanos ver aquela imaxe do libro como o influxo do coñecemento, da ciencia e da investigación no benestar da sociedade.

A Torre, os faros en xeral, teñen sido un elemento fundamental na navegación ao longo dos séculos. Ben o saben as tituladas e titulados da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas da UDC. Unha relación Universidade-Torre de Hércules, do que temos un novo fito no ano 1849, cando o seu interior foi acondicionado para instalar as clases da primeira Escola de Torreiros de Faros de España. Este feito vincula historicamente a Torre coa educación, un aspecto que a UDC mantén intacto ao seguir formando profesionais dedicadas á conservación do noso patrimonio, como ocorre no Mestrado en Rehabilitación Arquitectónica.

Esta tradición educativa, que comezou hai máis de 170 anos, continúa coa preservación do patrimonio moi presente en titulacións coma o Grao en Paisaxe da Escola Técnica Superior de Arquitectura da UDC (na que tamén colabora a USC). Un exemplo de titulación que promove a formación de profesionais capaces de integrar a protección do patrimonio co desenvolvemento urbanístico e paisaxístico sostible. Tamén moi visible, preto da cima do Monte Mero, en Pedralonga, sitúase un novo faro, que coas luces da tecnoloxía e o coñecemento, ha iluminar a travesía cara ao futuro da Coruña e de Galicia. Trátase da Cidade das TIC.

Este novo faro, no que a Universidade da Coruña está a ter un papel protagonista, vai ter un impacto inconmensurable no ámbito das TIC e no sector audiovisual, grazas ao apoio de todas as administracións públicas da Coruña, da provincia e de Galicia.

Neste aniversario, celebremos a Torre de Hércules non só como un monumento histórico, senón como un símbolo vivo da nosa identidade. Un faro que guía o noso camiño cara a un futuro onde o patrimonio, a memoria, a formación, o coñecemento, a ciencia e a innovación van da man. A Universidade da Coruña continuará traballando para ser un referente e para ser o libro que, enriba da Torre, ilumine o futuro e o progreso da cidade e de Galicia