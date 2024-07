O símbolo dunha cidade mundial

Non queda rastro deles en Roma ou Marsella, tampouco en Sicilia ou Inglaterra. Dos máis de vinte faros romanos dos que hai constancia histórica, só un segue existindo e en funcionamento. O máis antigo do mundo. Está aquí, na Coruña, e polo seu simbolismo máis que faro preferimos chamalo Torre.

Hai quince anos, a Torre de Hércules alcanzaba un obxectivo histórico, o de ser recoñecida pola Unesco como Patrimonio da Humanidade. Celebrámolo o pasado mes de xuño, con varios eventos culturais e cun acto ao seu pé que quixo converterse tamén nun recoñecemento ás persoas que conseguiron aquel éxito, tanto integrantes do Goberno local de 2009 como, de xeito moi especial, aos que foron os principais impulsores da candidatura e posterior designación, José Luis Vázquez Iglesias y Segundo Pardo-Ciórraga, ambos xa falecidos pero sempre recordados polo seu intenso labor á fronte do Instituto Torre de Hércules.

A cidade uniuse entón, e volveu facelo agora, arredor do noso principal símbolo. A Coruña conta con outros, sexan patrimoniais como as galerías da Marina, históricos como a figura de María Pita ou modernos como o Dépor, pero só un pode presumir desas tres características á vez, a Torre. Porque aínda que ás veces non nos paremos a pensalo, como ocorre con todo aquilo que forma parte case da familia, os seus significados son moitos, podemos definir A Coruña só con ela.

A maioría dos símbolos arquitectónicos con séculos de historia ás súas costas pertencen ao campo relixioso ou ao militar. Tamén na Coruña dispoñemos de marabillosas igrexas ou murallas. Con todo, o noso Patrimonio da Humanidade é, sobre todo, unha obra de carácter civil, relacionada cos traballos do mar, polo tanto reúne así as dúas principais características históricas que nos moldearon como cidade, o progreso e o Atlántico. Con todo o que ese feito significa como guía de futuro, que iso tamén é a Torre de Hércules, unha luz que proxecta camiño.

Así mesmo, a Torre serve como recordo constante das xentes do mar, tamén dos perigos que, por desgraza, se teñen convertido nalgunhas ocasións en traxedias medioambientais. Na memoria da Coruña está instalado o fume negro do Mar Exeo que a danou en 1992. Aquel desastre obrigou a cambiar moitas mentalidades. Tamén a chamar a atención sobre os coidados que merece a Torre e a súa contorna, que agora forma parte indivisible do Patrimonio Histórico, co seu parque natural e escultórico. Nese sentido, este mesmo ano iniciamos a avaliación ambiental estratéxica para tramitar o Plan Especial de Protección e Reforma Interior da Torre de Hércules, unha iniciativa necesaria para poñer ao día a ordenación e protección de toda a zona.

Coidar a Torre é coidar o gran símbolo da cidade. Os coruñeses e coruñesas vémonos reflexados na súa orgullosa figura, na súa luz sobre o océano, na súa forma de facernos ver a nosa importancia, lembrándonos sempre que A Coruña é unha urbe de nivel internacional, unha cidade mundial. Como a nosa Torre.