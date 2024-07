“Nuestro objetivo era restaurar la obra romana y recuperar la obra neoclásica de Giannini”

El arquitecto Pablo Latorre González- Moro formó parte del equipo encargado de acometer la restauración de la Torre en el año 1992, que brindó al faro y a su entorno su aspecto actual. El equipo lo completaban el arquitecto Leandro Cámara Muñoz, el arqueólogo Luis Caballero Zoreda, el químico José María Cabrera y el ingeniero Germán Roibás.

¿Cómo recuerda aquel proceso de restauración ¿Con qué se encontraron al llegar?

Nosotros éramos un equipo que llevábamos tiempo, aunque los arquitectos éramos jóvenes. Ya habíamos hecho una propuesta similar para el parque arqueológico de Santa María de Melque, una iglesia prerrománica en Toledo. El mismo equipo nos presentamos a este concurso de asistencia técnica que convocó el Ministerio de Obras Públicas. Todavía había un montón de competencias no transferidas. El faro, como señal marítima, dependía del área de señales marítimas del Ministerio. El concurso se convoca desde Madrid. Como equipo que tenía arqueólogo, petrólogo, documentalista y dos arquitectos, nos planteamos convertir la restauración en un proyecto de investigación. En ese momento, la teoría sobre cómo era el faro procedía de un estudiante de Arquitectura alemán que había estado en los años 50 o 60 en la Torre y había documentado el faro como había podido. Su trabajo proponía dar a conocer la Torre de Hércules, que era una auténtica desconocida. La gente pensaba que era un faro neoclásico. El problema que tenía el faro es que no se veía la estructura romana. Tú podías subir por la escalera, como mucho, pero las dependencias romanas estaban tapadas. Lo primero que había que hacer era conocer el faro, discriminar las intervenciones: por un lado la estructura romana, después lo que se hace en la Edad Media, que quedaban pocos restos porque eran intervenciones muy pobres, y después la actuación de Gianinni, que había sufrido intervenciones posteriores muy malas.

Y luego estaba el entorno.

Hay que pensar en lo que era aquel entorno de la Torre. Una zona suburbial, con escombreras. La ciudad daba la espalda completamente a la Torre. Estaba creciendo de forma muy salvaje hacia allí. Había material abandonado, la gente subía en coche hacia el entorno de la Torre, parecía una feria. Por otro lado, estaba toda la actuación de la Demarcación de Costas. Todo se mezcla con la actuación en el paseo marítimo. Se pone de acuerdo Costas con el área de Señales Marítimas, y se produce una especie de fusión. Se discute, en un momento dado, si el paseo marítimo debía rodear la torre o pasar hasta el interior. Madrid quería hacer un museo de señales marítimas de toda España en el entorno de la Torre. Además de la restauración de la Torre, pedían la ubicación de ese museo.

Se pusieron a estudiar para separar todas las intervenciones de la Torre y encontrar el “corazón” romano, por decirlo de alguna manera.

Sí. Planteamos una cosa: restaurar no solo la Torre romana, sino recuperar de alguna manera la obra de Giannini y Cornide, que es lo que se celebraba, los 200 años de su restauración. Nos dimos cuenta de la importancia de la obra romana y de la restauración neoclásica. He discutido con algún especialista sobre si se puede considerar la intervención de Gianinni y Cornide la primera restauración como tal en España. Hay una investigación científica, un equipo formado por un historiador y un ingeniero. Es un momento económicamente muy poderoso, culturalmente muy avanzado, es impecable. Esa intervención estaba muy desfigurada, se habían construido viviendas, los técnicos de señales marítimas vivían ahí en unas condiciones tremendas... La tecnología cambió, ya no necesitaban a un señor a pie de faro por si se fundía, se podía automatizar. Todo eso cambió mientras hacíamos la restauración. Se dieron una serie de circunstancias que facilitaron todo eso, porque la actuación del paseo marítimo explotó de medios. Si había que hacer una cosa, se hacía. Esta restauración se planteó como un proyecto de investigación. Se planteó recuperar la estructura de la plataforma de Gianinni, que tenía una vivienda. Queríamos saber cómo fue la Torre romana, porque las hipótesis de este alemán no nos tenían demasiado sentido, constructiva ni estructuralmente. Nos dispusimos a ver si la restauración neoclásica se había cargado los restos romanos. Efectivamente, la Torre romana estaba tapada con los restos medievales y todo lo demás. Giannini actuó rompiendo solo el trocito que necesitaba para forrar la estructura. Los restos estaban perfectamente conservados dentro, y salió el sillar original de la fachada, de la época romana. Empezamos a percibir la importancia que tuvo esta estructura en su momento.

A la hora de acometer una restauración que respete el origen romano y la envoltura neoclásica, ¿cuáles fueron las principales soluciones que adoptaron?

Lo primero fue estudiar. Todo lo que hicimos sigue apareciendo, nuestros planos, nuestro trabajo se sigue publicando sin citarnos, por cierto. Parte de ese trabajo sirvió para la declaración de Patrimonio de la Unesco. Nadie esperaba que apareciese la estructura romana, y la hipótesis de qué fue esa obra dentro del mundo romano. No es baladí que el símbolo de la ciudad sea la Torre. No se construye la Torre porque esté la ciudad aquí, al revés: se construye la ciudad en torno a la Torre. La figura de José María Bello, el arqueólogo municipal, fue muy importante en ese momento. Le dio continuidad a ese trabajo. La exposición, en ese momento, se llama Ciudad y Torre. Roma y la ilustración en A Coruña. Las ideas estaban muy claras. La Torre se construye por motivos que iban por encima de la ciudad, que no debía ni existir. Es una de las cosas más bonitas del estudio: se trata de una estructura tan importante, a nivel de infraestructura romana, que tenía un objetivo muy claro. Parece ser que forma parte de la infraestructura construida por los romanos para la invasión de Britania. Para abastecer esa torre, ahí debió haber una guarnición permanente. El puerto crece a raíz de la Torre y la ciudad se desarrolla a partir de ella. Además, ha mantenido su uso como señal marítima. ¿Por qué desaparece la Torre? Por expolio de la sillería, como la mayoría de los monumentos de la antigüedad. Todo lo que se ha perdido del exterior es robado en la Edad Media para construir la ciudad. La gente subía por la rampa y se llevaba los sillares. En la excavación aparecen rodeando el perímetro de la Torre multitud de sillares romanos. Para poder restaurarla, era imprescindible estudiarla, entenderla, ver cómo fue la Torre romana y la intervención neoclásica. Luego, había que recuperar en lo posible la intervención neoclásica.

A los pocos días de terminar y retirar el andamio, el petrolero Mar Egeo explota al lado y el humo afecta a la Torre. ¿Qué hicieron?

Fue tremendo. Acababa de venir el ministro Borrell de visita, que se nos escapó andamio arriba, con todos detrás de él. Lo del Mar Egeo... gracias a Dios que estaba cerrado el edificio. Hacía dos semanas que habíamos puesto las ventanas. Los andamios se habían retirado, estábamos acabando por dentro, pero por fuera estaba terminada. Imagínate. De repente se queda negra, en medio del humo. Viajamos a A Coruña al momento, gracias a Dios que el humo no entró dentro. Se actuó rápido, solo se le lavó la cara, menos mal. Fue un trabajazo, pero solo superficial.

¿Qué ve para el futuro del faro?

La cárcel está ahí, en un estado lamentable. Cuando planteamos el proyecto del Museo, era de obra nueva, porque la cárcel estaba en uso; pero ya planteamos que era necesario incorporarla al proyecto de la Torre. El Museo Arqueológico de San Antón no da para más, no es el soporte adecuado para ello. Hace falta un museo de la ciudad, no solo de la Torre. Habría que convertir la cárcel en eso. Ciudad y Torre están íntimamente ligadas. Es el remate final de lo que hay que hacer ahí.