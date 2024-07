“Pretendemos acompañar a estos jóvenes y facilitarles oportunidades”

“Dentro del Proyecto de Acompañamiento en la Emancipación (PAE) para jóvenes extutelados o en situación de mucha vulnerabilidad no solo ofrecemos alojamiento a los muchachos, sino que hacemos también un seguimiento ambulatorio, que no abarca únicamente a los residentes en las 15 plazas de los pisos entregados por Inditex y sus empleados, sino a todos aquellos chicos y chicas de esos perfiles que, en un momento dado, necesitan empezar a abordar su propio proceso de independencia”, apunta José Antonio Morala, director territorial en Galicia de la Fundación Amigó. “Desde jóvenes que están viviendo en pensiones pagadas por sus padres, a los que hacemos un seguimiento económico, de cómo se encuentran, pero también ofrecemos apoyo emocional, de estar a su lado (porque, a veces, las familias no quieren más que pagarles la habitación, y poco más), hasta muchachos que están aún en casa, pero no encuentran un sitio y quieren buscar la forma de salir de allí cuanto antes”, especifica Morala, antes de detallar qué áreas concretas cubre el PAE.

“Desde el soporte emocional (contamos con una psicóloga propia del proyecto) que estos chavales tanto pueden necesitar, por estar viviendo situaciones en las que quizás, más que nunca, se encuentren muy perdidos (ya que no saben cuál es su futuro, y mirar el pasado tampoco les da mucha seguridad), hasta el tema de búsqueda de vivienda (bien en nuestros pisos o mediante el acompañamiento para encontrar habitación o algún otro tipo de alternativa) y la realización de todas las gestiones burocráticas que precisen (desde empadronamiento, hasta apuntarse a trámites médicos, etc.)”, señala el director territorial en Galicia de la Fundación Amigó.

“Luego, a mayores, está todo el tema de la inserción sociolaboral de los chicos y chicas, tanto en la parte de la formación y el empleo, como en la parte del ocio, la cultura, etc. Intentamos ofrecerles algunas iniciativas, tanto en talleres y actividades formativas propios, como a través de la búsqueda de otros recursos en los que puedan participar. En este sentido, buscamos alianzas también con otras entidades. A partir de septiembre, de hecho, nuestra intención es dar un empujón a esta cuestión, con unos nuevos locales que estamos habilitando en una parroquia cercana a los tres pisos que nos han entregado Inditex y sus empleados. La idea que tenemos es acondicionar esos espacios para centro de formación”, avanza, antes de resaltar que la finalidad del PAE de la Fundación Amigó es que esos jóvenes extutelados o en situación de “mucha vulnerabilidad” a quienes se dirige “puedan abrir los ojos hacia nuevas oportunidades, hacia un nuevo estilo de vida distinto”.

“Y que encuentren el apoyo que la familia, posiblemente, no les haya brindado siendo menores, y que actualmente tampoco les puede brindar”, indica Morala. “Tenemos claro que somos una mano en el camino que tiene que estar tendida, y los muchachos tienen que tener la libertad de cogerla o no. Lo que pretende el PAE es acompañar y facilitar oportunidades. Luego el trabajo y el mérito lo tienen ellos, que son los supervivientes de verdad y quienes buscan su propio desarrollo personal y sus propias iniciativas para poder salir adelante”, hace hincapié, sobre un proyecto “financiado, hasta el 70%, por el Concello y la Xunta”, y abierto también a “otras posibles colaboraciones”.

