“Me siento un poco responsable de la Torre, del trabajo de todos, que fue magnífico”

¿Cómo vive estas efemérides cuando son huella directa y mundial del legado su padre?

Las semanas pasadas, con el homenaje del Ayuntamiento y eso, fue muy intensa. Pero nosotros nos acordamos todos los días de mi padre y de la Torre, sobre todo yo, porque soy la que vivo en A Coruña, entonces hago mi vida alrededor. Quieras o no, la Torre está siempre presente. Pero sí es cierto que es como un orgullo y, como yo lo viví más de cerca y vi todo el trabajo que hicieron todos, no solo mi padre, me trae recuerdos. Es como la satisfacción del trabajo hecho, mejor o peor, pero de lo que ellos trabajaron. Un orgullo, básicamente.

¿Cómo se vivía en casa el trabajo y la pasión de su padre? Llegó a decir que no estuvo todo lo que debía en casa.

En casa y en el despacho. Su mujer, Asunción, y yo, que somos las dos abogadas, le habíamos prestado al Instituto un despacho, una oficina. Lo vivíamos todos los días. Y los dos últimos años fue muy intenso. Porque además él entraba, salía… mi padre tenía buena salud pero tenía un transplante de hígado, tenía que cuidarse un poco y la verdad es que fue estresante porque se movió todo muchísimo. Papeles, llamadas, entrevistas, viajes, vete a Lugo... Y yo era más jovencita, entonces hacía la parte más administrativa, un escrito… Cuando estuvieron investigando con Manolo Bello la parte arqueológica y con el presidente del Colegio de Ingenieros todos los planos… Tuvieron que recopilar toda esa documentación y hacer todo ese trabajo, englobaba a muchísima gente de muchísimos sectores y era ciertamente complicado. Porque, como recordó el otro día Tello, por ejemplo, cuando vino la comisión en secreto, claro, lo sabían cuatro personas. Evidentemente, nosotras lo sabíamos, pero era secreto profesional, como todo lo que ocurre en los despachos, pero con muchísimos nervios. Y el último año, hombre, vimos a mi padre, pero comimos con la Torre, cenamos con la Torre, viajamos con la Torre… así era que para su nieto, el otro día lo recordábamos, el abuelo era la Torre. Era como si fuera su casa. Yo creo que los dos últimos años era la Torre, la Torre, la Torre, la Torre. Lo comprendimos por el trabajo de su mujer y mío. Cuando tienes un caso muy importante y estás muchos años con él, algo parecido. Lo que pasa es que mi padre era muy intenso, tenía un carácter muy fuerte, y de vez en cuando escuchábamos algún juramento cuando se le bloqueaba el ordenador. Porque él se adaptó superbién, pero ya le venía un poco lejos lo del Word y el Windows, igual que el teléfono. Él había sido procurador y escribía muy rápido. Antes lo hacía todo a mano. Hacía sus esquemas, iba escribiendo, luego venía yo se lo ponía más bonito. Nosotras hicimos todo el apoyo administrativo.

Mucho trabajo.

Y luego muchas risas también. Incluso antes, cuando estaba Manito y entraba por la puerta, yo siempre decía: a ver qué me toca hoy. Porque eran unos liantes los dos, no te puedes imaginar hasta qué punto. Para hacer escritos, contactar con gente... Al final se liaban y te arrastraban. Y mucho trabajo, sí. Lo que recuerdo ahora, como olvido las malas cosas. Estos días hablando con Fernando González Laxe… Manito y mi padre movilizaron a las fuerzas vivas de la ciudad. Y entonces cada dos por tres llegaba al despacho gente que yo no conocía o que tenía importancia. Y luego toda la colaboración con el Ayuntamiento una vez que llegó Losada. Y llamadas . Y que venga aquí, y llévalo... Había días que mi padre no se encontraba todo lo bien que debería encontrarse y le decíamos: “Papá, baja el ritmo”. Lo bajó después de que volvió de Sevilla.

¿Ahí ya descansó?

Fue tremendamente nervioso. Hacía años que no lo veía tan nervioso. Creo que ni cuando el transplante de hígado. Y hacía dos semanas que nos habíamos enterado de que mi hermana gemela iba a ser madre y entonces tenía lo nervios mezclados. A Sevilla se fue con los periodistas, la delegación… y yo que era de pensar el plan A, B y C, tenía el coche lleno de diésel, para ir a recogerlo a Sevilla. “Si dicen que no, ¿qué hacemos? Le va a dar algo a papá del disgusto”, hablábamos entre nosotras. Porque era tan intenso. Iba acompañado, con gente. Pero está la pasión de hija. Podía bajar solo, por supuesto, pero como que le protegíamos. “Como digan que no, a ver qué hacemos”. Pero dijeron que sí y la verdad es que fue superemocionante. Eso sí, yo después, la semana siguiente, entre lo que durmió, lo que descansó, y después ya la siguiente haciendo cosas, pero ya de otra manera. El trabajo que se hizo después ya fue diferente. Ya era: “Bueno, esto ya lo conseguimos. Ahora, a hacer lo que nos pida la Unesco y tirar para adelante”. Y así fue.

¿Se siente custodia del legado?

Yo me siento como responsable del trabajo que hicieron todos, en el sentido de que vivos quedan pocos de los que empezaron desde el principio. Mi madre, la mujer de mi padre, Laxe, Enrique Urcola Fernández-Miranda, José María Bello... Sí que me siento un poco como responsable de la Torre, aunque gracias a Dios tenemos a todo el comité de la Torre y entiendo que lo están haciendo bien y siempre se puede hacer mejor. Están con centro interpretación a ver si sale adelante.

¿Responsable en qué sentido, entonces?

En sentido de que, si yo detectara o vise que no se están haciendo bien las cosas o que viniese la Unesco a darnos un toque, que no se estuviera haciendo algo bien, con toda probabilidad despertaría, me cogería Fernando y a los que están y empezaría a hacer cosas, a ayudar al Ayuntamiento y a quien tuviera que hacerlo para salir adelante. Están ahí, lo hacen bien, me quedo aparte. Pero si hubiera que hacer algo, yo estoy segura, por mi carácter, de que iría al Ayuntamiento y diría: ¿Qué necesitáis, qué hago?

Por custodiar esa herencia de su padre.

Sí, es en todo. Tanto mis hermanas como yo lo tenemos presente todos los días y además con mucha alegría. Y sus nietos ya es una cosa fuera de serie. Y en las rutas en bici que hago con mis sobrinos paramos delante de la Torre y les cuento historias. Pero sí, seguir el legado o mantener aquellas cosas que él llevó adelante. Yo, como soy la que más me parezco a él, soy la que estoy como alerta: si se nos desvía esto o pasa algo, yo estoy ahí. No me gusta estar visible. Si hubiera que hacer algo, pondría a González Laxe y yo me quedo detrás y apoyo en todo y hago todo. El tiene más experiencia, lo haría muy bien.