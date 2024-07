El sueño de un pionero: el legado de Manito

“Había quien le decía que era una aventura que no iba a ninguna parte, pero hubo quién creyó en el proyecto y eso fue suficiente”, comenta Beatriz Pérez-Coleman, viuda del primer soñador que vio en la Torre algo más que un faro romano: una pieza valiosa de la historia de la Humanidad. Fue el doctor José Luis Vázquez Iglesias, conocido por todos como Manito, que en 2001 fundó el Instituto Torre de Hércules con la única pretensión de impulsar una candidatura en la que al principio no todos creían. Manito falleció dos años antes de ver cumplidos sus anhelos, pero consiguió generar de cero un movimiento que acabó implicando a todos los coruñeses en una misma pretensión.

“Para nosotros fue un día agridulce porque él no estaba”, recuerda su mujer, que aun así manifiesta que el trago mereció la pena. Aún hoy lo hace. “Era un proyecto que le tenía ilusionado, era incansable. Vivió 60 años pero fueron como 100 de otra persona. No tenemos más que agradecimiento al pueblo de A Coruña por cómo se volcó”, cuenta Pérez-Coleman, que en todos estos años no ha dejado de engrosar la colección que el doctor iniciara en vida en torno al faro romano y que conserva en su casa de Mera, que mira, cómo no, hacía el faro de sus amores.

Allí se reúne con sus nietos cada fin de semana para observar la que ellos mismos acuñaron para la posteridad como “la Torre del abuelo”. Quien sí pudo ver completada la aspiración fue su gran compañero de travesía, Segundo Pardo-Ciórraga, que tomó las riendas del instituto tras el fallecimiento del doctor y que pudo celebrar el éxito. “Me llamó emocionado aquel día, cariñosísimo como él era. Era como de la familia”, señala Pérez-Coleman. El recuerdo de aquella conquista permanece, como un triunfo casi propio, en la memoria de sus hijos y nietos, que guardaron y transmitieron esa pasión que culminó en la declaración del día 27 de junio de 2009. “Recuerdo aquel día. Estaba por esta zona de fiesta. Había un rumor permanente de gente hablando del tema, llamadas cruzadas con mi madre y mis hermanos preguntando cómo iba la cosa... fue un subidón absoluto”, recordó recientemente el hijo del doctor en un homenaje.

Una pasión nacida de la cámara

José Luis Vázquez Iglesias no nació coruñés, pero llegó a serlo. Natural de un pueblo de Ourense, su labor profesional le llevó a echar raíces en A Coruña, de donde ya nunca se fue. El doctor, jefe de Patología Digestiva del Hospital de A Coruña, cultivó durante toda su vida una colección en torno a la Torre de Hércules, un monumento del que se enamoró, elucubran sus familiares, a través del objetivo de su cámara de fotos, con la que acabó capturando al faro desde todos sus ángulos. Él mismo apelaba a este magnetismo: “Tengo pasión. La primera vez que la vi estaba estudiando. Era de noche y tengo grabado aquello como algo muy especial. Cuando vine a vivir aquí, la veía todos los días y me fascinaba. Hoy a mucha gente le ocurre lo mismo, lo que pasa es que la he fotografiado por mil sitios y parece que soy el más apasionado”, reconocía él mismo en una entrevista.