Superar diferenzas

Tendo en conta que España se sitúa entre os países cun maior número de lugares e monumentos distinguidos coa declaración de patrimonio mundial da Unesco, a ninguén lle pode estrañar o protagonismo de Galicia nesta extensa nómina. No caso galego, a primeira declaración chegou no ano 1985 para recoñecer a Cidade Vella de Santiago de Compostela, á cal seguirían os Camiños de Santiago (Francés e do Norte, en 1993 e 2015, respectivamente), a Muralla Romana de Lugo (no ano 2000) e a Torre de Hércules en 2009.

Logo de transcorreren 15 anos desde aquela declaración, a proxección nacional e internacional da Torre de Hércules medrou exponencialmente, unha realidade beneficiosa para a propia cidade da Coruña e para Galicia no seu conxunto. Con frecuencia —e non foi a primeira ocasión nin será a derradeira—, as galegas e os galegos necesitamos de pulos como a inscrición da Torre de Hércules na lista de patrimonio mundial para reforzar a nosa autoestima e tomar conciencia real do privilexio que nos rodea: un patrimonio histórico —monumental, mais tamén inmaterial—, lingüístico, cultural e natural únicos. Auténticos tesouros que cómpre preservar para legalos nas mellores condicións ás xeracións que han de sucedernos.

O simple feito de que estes e outros monumentos teñan chegado aos nosos días acumulando séculos de existencia e infinidade de vicisitudes pon de manifesto a sensibilidade patrimonial do noso pobo, unha sensibilidade que, cos reforzos axeitados, agardamos afianzar aínda máis entre a nosa mocidade.

O movemento social suscitado, tempo atrás, en apoio da declaración da Torre de Hércules como patrimonio da humanidade, superando as diferenzas que decote afloran noutros ámbitos, constitúe un excelente exemplo do que podemos e debemos tomar boa nota cando xurdan discrepancias de diferente índole.

Institucións públicas e sociedade civil foron da man, conformando unha única voz, na procura dun recoñecemento longamente agardado e hoxe convertido nunha fecunda realidade que reforza a protección do faro romano más antigo do mundo, aínda en funcionamento, e consolida a súa imaxe icónica, para sempre ligada á cidade da Coruña e o que esta representa. Unha urbe cosmopolita e aberta aos novos horizontes, sempre ligada ao mar como vía de comunicación e fonte de riqueza.

O apoio á Torre de Hércules, ou as máis recentes iniciativas en defensa doutros conxuntos que aspiran a unha distinción similar —Ribeira Sacra, Ferrol da Ilustración e Illas Cíes-Parque Nacional das Illas Atlánticas; haberá máis no futuro, sen ningunha dúbida—, constitúe un excelente punto de partida e pon de manifesto que é moito máis o que nos une ca o que nos separa. Afortunadamente.