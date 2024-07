A Torre de Hércules, símbolo universal da Coruña

O 27 de xuño de 2009, a Torre de Hércules foi declarada Patrimonio da Humanidade pola Unesco, marcando un fito clave na milenaria historia do faro romano en funcionamento máis antigo do mundo, testemuña de dous milenios de historia e símbolo da identidade coruñesa.

Celebramos tres lustros baixo o recoñecemento da Unesco. Unha distinción global ao alcance de moi poucos bens e monumentos, que a Torre de Hércules comparte no mundo con marabillas tan singulares como o Partenón de Atenas, as pirámides de Exipto, a Gran Muralla china ou o Taj Majal e que en Galicia só ostentan un selecto e reducido grupo de elementos patrimoniais tan emblemáticos como a muralla romana de Lugo, a cidade vella de Santiago e os Camiños do Norte e Francés a Compostela.

Na memoria colectiva dos coruñeses permanece o entusiasmo, o orgullo e a alegría que a declaración da Torre como patrimonio da Humanidade espertou entre a cidadanía, non só da cidade, senón de toda a provincia, aqueles días. A candidatura gozou dun inmenso apoio popular que foi clave na súa elección final, xa que a Torre non só é o ícono sobre o que se forxaron mitos e lendas indispensables para expandir a súa repercusión ao longo do planeta como a vitoria de Hércules sobre o xigante Xerión ou a dos fillos de Breogán, que emprenderon desde terras coruñesas a conquista celta de Irlanda, senón que forma parte das nosas vidas, das lembranzas de moitas xeracións de coruñeses e coruñesas.

A luz incesante da Torre de Hércules guiou durante séculos ás embarcacións que chegaban ás nosas costas e inspirou a artistas e escritores da talla de Luís Seoane, Isaac Díaz Pardo, Emilia Pardo Bazán ou Eduardo Pondal fixeron referencia nas súas obras a ela e axudaron á construción desa figura hoxe simbólica da nosa identidade.

Ademais, a súa presenza foi guía do desenvolvemento económico da cidade e da súa contorna grazas a esa transcendencia adquirida no comercio marítimo. Esa mestura entre utilidade e beleza é chave para comprender porqué exerce de ponte entre o pasado e o noso presente. Porque a Torre de Hércules permite que conectemos coas nosas raíces máis profundas. Pero, á vez, a súa presenza segue marabillándonos como a primeira vez. Esa capacidade para sorprendernos cando pousamos os nosos ollos nela é algo inexplicable con palabras: só quen tivo e ten a sorte de observar a súa impoñente figura cos seus propios ollos pode, de verdade, comprendelo.

Non sorprende, polo tanto, o recoñecemento global que adquiriu. A súa singularidade única no planeta é un motivo de orgullo para todos e todas nós. Indícanos non só a enorme fortuna que temos, senón a grande responsabilidade por continuar co legado dos nosos antepasados, potenciando a súa conservación e poñendo en valor a súa transcendencia como faro da nosa historia.