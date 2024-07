Blanca Suárez, una ‘baby’ más en el Morriña

El Morriña Fest dejó atrás un fin de semana de música, baile y looks festivaleros, que registró una gran afluencia de público fiel que no dudó en guardar varias horas de cola para ver de cerca a sus ídolos. Una de las actuaciones más esperadas era la de la diva pop Aitana, que ofreció un espectáculo vibrante que fue acogido con devoción por sus miles de fans coruñesas, que corearon a gritos cada canción sin saber que la catalana les guardaba una sorpresa para el final. Nada menos que la aparición estelar de la actriz Blanca Suárez, que no dudó en subirse al escenario del muelle de Calvo Sotelo para bailar, junto a Aitana, su canción Las babys, una de las más populares de su repertorio.