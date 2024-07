Formación en protocolo sin salir de Galicia

Seguro que se lo han preguntado muchas veces, pero ¿qué es el protocolo?

Pues sí, parece que es la pregunta del millón, porque aunque es una palabra habitual en el vocabulario de todo el mundo, la mayoría de las veces se utiliza de forma peyorativa o errónea. La gente confunde muchas veces protocolo con educación, con buenas maneras, con cursilería incluso. Y nada más alejado de la realidad.

El protocolo es un concepto multidisciplinar en el que la relación social tiene una parte importante porque hacemos eventos con personas y para las personas, y por lo tanto habrá que dominar las claves para que esa relación social sea óptima, por supuesto, pero el protocolo es un concepto mucho más amplio que está muy relacionado con el orden y la organización, con hacer encajar todas las piezas para que algo funcione a la perfección y como una herramienta de comunicación.

¿El protocolo comunica?

Por supuesto, en una sociedad en la que la comunicación tiene tanto peso, trasmitir correctamente una acción empieza a ser también casi una obligación, porque de nada vale tener el mejor producto si nadie lo conoce, pero tampoco si lo damos a conocer de la manera incorrecta. Y para eso es esencial el protocolo y la organización de eventos.

Porque los eventos, desde una pequeña reunión hasta una gran convención o la presentación de un producto, ayudan a reforzar el objetivo empresarial o institucional, propician la participación y la identificación de los asistentes con la identidad y la filosofía de nuestra marca. Por lo tanto comunican.

Como decía Marshall McLuhan, “Lo que no se comunica, no existe”. Empresas e instituciones tienen la necesidad de comunicar y poner en valor no solo lo que hacen, sino por y para qué lo hacen. Y nada comunica mejor que un evento bien organizado, porque con los eventos las empresas añaden algo esencial a la comunicación: la parte experiencial.

¿Cuál es el objetivo del máster?

Formar a los profesionales de la organización de eventos, con una formación rigurosa y actualizada, multidisciplinar, y colaborativa, adaptada a un mundo laboral digitalizado como es el de la organización de eventos, donde el trabajo colaborativo y una gestión correcta del tiempo son algo esencial.

Pero una vez que les formamos, nuestro principal objetivo es la empleabilidad de nuestros alumnos.

¿Qué destacaría de este máster?

Por un lado el programa académico, que recoge todas las disciplinas relacionadas con el protocolo y la organización de eventos, fruto de la experiencia académica de la EIP que ha ido mejorando y adaptando esos programas a las demandas de la sociedad desde un punto de vista teórico-práctico, para dotar al alumno de una visión global y estratégica a la hora de diseñar un evento.

Por otro lado, el claustro académico. Contamos con los mejores profesionales del ámbito del protocolo en Galicia, tanto de las instituciones públicas de todos los niveles, como de la empresa privada, OPCs o entidades deportivas. Y del mundo de la comunicación

Ellos son los que les transmiten desde su día a día, incluso in situ, porque muchos nos reciben en sus empresas e instituciones, que efectivamente los eventos son una estrategia de refuerzo positivo, que deben estar organizados con rigor, sin perder de vista su objetivo principal pero añadiendo otros secundarios, realizados con una planificación ordenada, con una secuenciación temporal adecuada, con un formato y lugar correcto, y sabiendo qué papel juegan tanto el anfitrión como los invitados.

Pero también, nuestro módulo transversal con foros experienciales con profesionales de prestigio y de otras disciplinas afines, conferencias, visitas a instituciones o entidades, talleres...Muchas de las clases son fuera del aula.