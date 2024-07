La venta de vivienda recupera el nivel previo a la crisis pese a que los precios baten récords

“La realidad es que las empresas promotoras todo lo que ponen a la venta lo venden” , expone Juan José Yáñez, secretario general de la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco) para corroborar los datos del Ministerio de Transportes sobre la venta de viviendas en la ciudad de A Coruña. Según la última estadística publicada, las 703 viviendas vendidas en el primer trimestre de este año es el número más alto alcanzado desde 2007, el ejercicio previo al inicio de la crisis inmobiliaria, en el que fueron 1.038 las transacciones realizadas en esos mismos meses. Este fenómeno se produce además cuando el precio de la vivienda se sitúa en sus máximos históricos en la ciudad, lo que contradice la teoría de que cuanto más oferta hay en el mercado más bajos son los precios.

El Ministerio de Transportes recoge los datos referidos a los últimos veinte años y en ellos se constata que en ese periodo tan solo hubo otro año en el que se superaran las de 2024, ya que en 2006 se contabilizaron 819 ventas entre enero y marzo. Cuando en 2008 se desplomó el sector, las transacciones cayeron a 607 y el primer trimestre de 2013 fue el peor de las dos últimas décadas, con solo 234 ventas. Hubo que esperar a 2019 para que se rebasaran de nuevo las 600, pero tras las 573 que se vendieron en 2023, este año se efectuaron 130 operaciones más, lo que revela el dinamismo del mercado.

Buena parte de las ventas corresponden a viviendas nuevas, ya que en 2023, según el Instituto Galego de Estatística (IGE), A Coruña sumó 305 viviendas de nueva planta, la cifra más alta en trece años. Entre 2011 y 2014 se construían unos 150 pisos al año, con la excepción de 2013, en el que hubo un pequeño pico de 293, aunque en 2015 solo se contabilizó una vivienda nueva. En 2016 fueron 63, y en 2017, apenas trece.

En 2018 empezó la resurrección de la construcción, con cerca de 150 viviendas de obra nueva registradas. Desde entonces hasta ahora los pisos de nueva planta suman cerca de 1.400, de forma que tras añadir las rehabilitaciones, y descontar las demoliciones, la ciudad ganó más de 1.600 pisos.

Estos datos coinciden además con el comienzo de las obras de urbanización del polígono de San Pedro de Visma y los trámites para levantar los primeros edificios en una zona en la que está prevista la construcción de 3.600 viviendas, por lo que el desarrollo de este sector tendrá un importante impacto sobre el mercado inmobiliario de la ciudad.

“La economía ha salido del COVID mejor de lo que pensábamos y, aunque la inflación y el costo de los materiales ha subido también desde 2019 más de un 30%, los precios de la vivienda no se han aumentado en ese porcentaje”, afirma Juan José Yáñez. En opinión del secretario general de Aproinco “desde el año 2008 se demonizó al sector de la promoción y se le echó la culpa de todos los males, algunos de los cuales no hay que negar, aunque de otros muchos no teníamos responsabilidad alguna”, lo que considera que hizo que esta actividad cayera en un porcentaje muy grande en esos años.

También reprocha que “algunos gobiernos municipales” se marcaron el propósito de “dificultar la tramitación de planes parciales y especiales, proyectos de urbanización e incluso de edificación pura y simple”, lo que entiende que generó “un cuello de botella en estos últimos 15 años” del que ahora se está saliendo. Yáñez menciona también como un factor favorable al aumento de las ventas de viviendas la reciente bajada de los tipos de interés ocurrida en junio, “después de una subida espectacular como nunca en la historia de España se había visto” a partir del comienzo de la guerra de Ucrania.

Señala que algunos centros de estudio vaticinan que los tipos volverán a caer a corto plazo, pero advierte de que “no van a bajar hasta como los tuvimos a finales de la década pasada, pero sí pueden quedar en un entorno entre el 3,3% y 3,5%, que son casi los de la inflación”. Otro de los problemas que afectaban al sector, los precios de los materiales, “se están conteniendo”, según el portavoz de Aproinco, quien comenta que esto permite al menos “hacer previsiones de futuro”.

“Sin duda”, afirma Yáñez sobre la posibilidad de que una parte de los compradores de viviendas sean inversores que apuesten por este mercado. “La gente que compra vivienda como inversión es para ponerla inmediatamente en el mercado de alquiler, sea nueva o usada”. Recuerda que históricamente la renta mensual del alquiler era bastante inferior a las cuotas de una hipoteca y que “hoy se da la paradoja de que hay cuotas mensuales en alquiler que superan a las cuotas de la hipoteca, lo no tiene lógica ninguna”.

Sobre el dicho habitual en este mercado de que las viviendas más caras son las que mejor se venden, Yáñez considera que “en A Coruña a partir de determinadas cifras, entre los 350.000 y los 400.000 euros, es muy difícil vender. Tienes que medir con lupa y con pocas unidades, porque no hay tanto dinero que esté disponible”.

Admite que si el comprador tiene una cantidad ahorrada, ha vendido una propiedad o recibido una herencia, puede permitirse acceder a una vivienda de precio alto, pero aclara que todavía muy lejos de “las cifras estratosféricas de Marbella, Baleares, o la milla de oro de Serrano en Madrid”. Pone de relieve que si cuando se vende una vivienda, con el dinero obtenido no se paga más de la mitad del precio de una nueva de estas características que se pretende adquirir, “el coste de la hipoteca se va por las nubes y se hace inaceptable para el común de los mortales”.

El coste máximo al que en su opinión se puede poner a la venta una vivienda en A Coruña se sitúa “en el entorno del millón de euros o incluso por encima en algunas ubicaciones concretas de Oleiros”, ya que el mercado inmobiliario de este municipio está muy vinculado al de la ciudad.

A Coruña alcanza en junio su precio máximo histórico

El precio medio de la vivienda nueva en el municipio de A Coruña subió en junio un 3,3% con respecto a ese mes del año pasado, según la Sociedad de Tasación, que lo cifra en 2.100 euros por metro cuadrado, el más elevado de la historia.

Pero, además, es la ciudad con los precios más altos en la comunidad gallega, donde ningún municipio rebasa la barrera de los 2.000 euros, que en A Coruña ya se superó el año pasado y que ya se había alcanzado previamente en 2010, momento a partir del cual comenzó la caída de los precios. Tras A Coruña, Santiago de Compostela es la segunda localidad con el precio medio más alto (1.825 euros por metro cuadrado), mientras que Vigo ocupa el tercer lugar con 1.755 euros.

Santiago es sin embargo la localidad donde se ha producido un mayor incremento de precios, un 4,5%, seguida de Ames y O Barco de Valdeorras ambas con un 3,6%. En los dos primeros municipios se han alcanzado los precios más altos de su historia, mientras que Pontevedra, Ourense y Lugo experimentaron los menores aumentos de precios de capitales de provincia en el norte de España.

En el conjunto de la comunidad gallega, el precio medio llegó en junio a 1.839 euros por metro cuadrado, el más alto de la serie histórica, después de una subida trimestral del 2,7% y semestral del 1,3%. En el norte de España, Bilbao y San Sebastián fueron las capitales de provincia en las que hubo una mayor subida de precios, del 4,6% interanual, seguidas de Pamplona (4%) y Santander (3,4%).

La Sociedad de Tasación refleja además que el Índice de Confianza Inmobiliaria quedó en Galicia en el segundo trimestre de 2024 en 52 puntos sobre 100, lo que supone un aumento de 3,4 puntos con respecto al trimestre anterior y se sitúa al mismo nivel que la media nacional. La mejora de este indicador es interpretada como la recuperación del optimismo en el sector inmobiliario de la comunidad gallega.

