“Le sacamos la lanza a María Pita para ofrecerle una tregua durante las fiestas”

El ilustrador Javier de la Rosa, sevillano de nacimiento y coruñés por elección, es el encargado de darle color a la ciudad de A Coruña en estas fiestas de María Pita con la creación del cartel oficial. Ha hecho de su arte, una forma de expresión con el lema “desde que no soy feliz, estoy mucho más contento” por medio de la comunicación visual, en donde aplica emociones artísticas, aportando la personalidad de su estilo.

Podemos ver su última creación en las calles de A Coruña, con un estilo moderno, pero cuidando la imagen de la mujer guerrera que fue María Pita. Pero además,

el ilustrador invita a los coruñeses a pasarse por su estudio en la plaza de San Agustín —una de las nuevas iniciativas que han abierto en los locales del exterior del mercado— para ver, a través de las distintas etapas del cartel, cómo fue el proceso completo de creación.

¿Cuál fue su inspiración a la hora de realizar el cartel de las fiestas de la ciudad de este año?

Cuando recibí el encargo no me impusieron ningún criterio a tener en cuenta. Pero al ser las fiestas de María Pita, ella debía de estar presente y ser la protagonista, mirando siempre la figura de la heroína, como una mujer que no deja de ser una guerrera y violenta, que tiene un muerto a sus pies. En definitiva, no deja de ser eso. Entonces decidí que, por un mes, fuese ella la que mirase a los coruñeses y por eso, se pueden ver dos ilustraciones en una. Primero, mi versión de María Pita, mirando hacía abajo con una sonrisa; luego, un sector de gente pasándoselo bien y de fiesta, situado encima de la figura de la guerrera. Además, le sacamos la lanza para poder darle un rayo de esperanza, como si le ofreciéramos por un mes, lo que duran las fiestas, una tregua en la guerra con los ingleses. Ese rayo se transforma en la paz.

¿Por qué realizó esa elección de colores?

Quería dar un enfoque conceptual, con gamas y colores que nos recuerdan al tema festivo y sobre todo, la línea de dibujo, que es gruesa y segura. Con esto, quería demostrar la influencia modernista que tiene la ciudad, de art nouveau. También quise huir de los tonos azules que caracterizan tanto a la ciudad de A Coruña. A lo largo de la creación del cartel, se realizaron cambios de colores, pero decidimos dejar los más representativos y festivos.

¿Quién fue su inspiración al inicio de su carrera profesional?

Tuve la gran suerte de empezar en una época, mediados de los ochenta, donde se produjo la explosión de los cómics y de la ilustración. Primero en la Facultad de Bellas Artes de Sevilla y luego en Barcelona y Madrid, uno podía comprar el cómic y el disco y estaba todo unido. Mi inspiración sigue siendo eso, la ilustración clásica, Disney de los cincuenta, los cómics. Para mí, la perfección absoluta es ilustración más texto, la publicidad y la cartelera. Donde uno puede ver como el texto y la imagen se fusionan.

¿Hace cuántos años llegó a A Coruña?

Yo me considero un madrileño nacido en Sevilla, que vive en A Coruña. En realidad, ya estoy afincado en la ciudad, por que llevo casi catorce años trabajando y viviendo aquí.

¿Cuál fue la principal razón por la que decidió venirse a vivir a la ciudad?

Por amor. Me enamoré de una coruñesa que estaba viviendo en Madrid, como yo. Decidimos movernos de la capital y como yo no conocía lo que era la vida en el norte y ella es de la ciudad, la respuesta fue clara.

Repite una frase muy seguido “Lo malo es lo mejor de lo peor”, ¿qué significa para usted este enunciado?

Esa frase y otra que digo mucho “desde que no soy feliz, estoy mucho más contento”, las repito por que soy un gran defensor de que la felicidad está sobrevalorada, hay una presión para ser feliz, y eso nos hace angustiosamente infelices. Entonces, la felicidad no es un estado de ánimo, son momentos felices, el resto pues, ya estás viviendo tu vida. No nos levantamos felices gritando “qué feliz estoy”, depende de lo que suceda en el días. Si tienes una enfermedad, no vas a vivir con alegría esa enfermedad.