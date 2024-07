El nuevo plan de As Xubias prevé agrupar la vivienda en torno a Astilleros Valiña y restaurar el núcleo marinero

La iniciativa urbanística que promoverá el fondo inversor Ginkgo Advisor en As Xubias situará la mayor parte de las viviendas que promoverá en esta zona en el solar que albergó en su día a Astilleros Valiña y en su entorno en As Xubias de Arriba. El proyecto prevé además rehabilitar algunas de las casas del núcleo tradicional marinero de As Xubias de Abaixo, de acuerdo con el contenido del convenio aprobado por la Junta de Gobierno local este martes y suscrito minutos después por la entidad con el Concello, que se compromete a tramitar el Plan Especial que definirá la ordenación de esta zona y que tendrá que recibir la aprobación del pleno municipal, en el que el grupo socialista necesitará el apoyo de PP o BNG.

Todos los terrenos que forman parte de esta actuación serán excluidos de la modificación del plan general para el borde de la ría de O Burgo que el Concello tramita desde 2020 y, que según figura en el convenio, se encuentra ahora “en suspenso”. El acuerdo entre fondo y Concello proporciona algunas directrices sobre lo que puede ser el diseño futuro de As Xubias e incluye un anexo que denomina Ordenación orientativa del Plan Especial que recoge las propuestas del cambio previsto por el Concello para este sector de la ría, aunque la ordenación definitiva tendrá que ser detallada por el texto urbanístico que deberá elaborarse. A continuación se refieren los principales contenidos del convenio.

Ámbito de la actuación. El proyecto de Ginkgo Advisor se desarrollará desde el solar de Astilleros Valiña al final de la playa de Oza hasta el extremo de As Xubias de Abaixo en las proximidades del Materno Infantil. También está comprendido el núcleo de As Xubias de Arriba, que forma el entorno de la desaparecida discoteca Pachá. El fondo dispone ya de 25.000 metros cuadrados adquiridos distribuidos en 32 parcelas y de opciones de compra sobre más terrenos.

Astilleros Valiña. Ginkgo Advisor adquirió a Landcompany 2020, inmobiliaria del grupo Santander, los terrenos de este antiguo asentamiento industrial, que había iniciado un pleito con el Concello al rechazarse el proyecto inmobiliario que había presentado para la parcela. La ordenación propuesta por la modificación del plan general preveía que, frente a las 88 viviendas que hasta ahora se pueden construir en el solar, solo sean 56 distribuidas en dos edificios de cinco alturas. El convenio con el Concello plantea ahora trasladar unos metros la instalación náutica existente en el lugar para situarla en la playa de Oza, donde se instalarían rampas para el acceso de las embarcaciones al mar. También se defiende la instalación en esta parcela de escaleras mecánicas o ascensores para comunicar el arenal con As Xubias de Arriba, separados por un fuerte desnivel que obliga a dar un largo rodeo. El acuerdo establece además que el espacio entre el inmueble residencial y el mar será un espacio libre por el que además discurrirá la senda litoral que se iniciará aquí y enlazará en A Pasaxe con el paseo marítimo de O Burgo. La propuesta de cambio del plan general incluye también en este lugar un equipamiento municipal que el convenio plantea situar en la parte más próxima a la playa.

Ordenación orientativa del Plan Especial de As Xubias. / La Opinión

As Xubias de Arriba. Ginkgo cuenta con buena parte de los terrenos y edificaciones del entorno de lo que en su día fue Pachá, algunas de las cuales se encuentran desocupadas. La modificación de plan general apostaba por concentrar las 25 viviendas previstas en la zona en dos edificios de dos alturas. El convenio se propone ahora “reconstruir el tejido urbano” del antiguo núcleo, crear una zona verde común para todas las parcelas colindantes con el tanatorio Servisa y aislarla de esa instalación mediante una barrera vegetal. En esta zona se encuentra además la parcela donde hasta hace poco permaneció en estado de abandono una estructura de hormigón que fue demolida por el Concello. La propuesta de la modificación del plan general preveía la construcción en este lugar de dos edificios que contendrían 21 viviendas, pero tras el derribo del esqueleto ruinoso el Gobierno local anunció que el terreno pasaría a ser una zona verde. En la Ordenación orientativa dada a conocer ahora la parcela aparece ocupada por una edificación, tal como figuraba en la propuesta de cambio de la normativa urbanística, pero será necesario esperar por el Plan Especial para conocer el destino final de esa superficie.

As Xubias de Arriba. El convenio se propone fomentar la rehabilitación de las viviendas vacías, en desuso o en ruinas en el núcleo marinero, así como que después vuelvan a ser habitadas. También se pretende que las zonas verdes privadas existentes tras las casas pasen a ser de uso público, ya que en la actualidad, debido a su fuerte pendiente, son consideradas como una simple barrera entre las viviendas y la avenida de A Pasaxe que se plantea mejorar con la plantación de árboles y la creación de un recorrido peatonal abierto a la ciudadanía, de acuerdo con un proyecto de “regeneración urbana” que se defiende para este lugar. Esos terrenos deberían ser cedidos de forma gratuita para esta iniciativa a cambio de que cada casa pudiera conservar un pequeño patio y jardín. Otra de las propuestas es permitir la circulación de vehículos entre los núcleos de As Xubias de Arriba y Abaixo, que ahora se realiza por un estrecho vial de dirección única, pero con la única finalidad de dar servicio a los residentes, ya que uno de los objetivos de la actuación es “suavizar al máximo el tráfico rodado”. También se propone “pacificar” las calles de este entorno mediante la instalación de una plataforma única para peatones y vehículos, además de la agrupación de parcelas para la creación de aparcamientos comunes subterráneos y de otros en superficie en solares o en edificios no catalogados. El proyecto de Concello y Gingko es que el paseo peatonal iniciado en el solar de Valiña continúe al pie de este núcleo tradicional. De acuerdo con el gráfico incluido, discurriría en esta zona entre la vía férrea y el borde del mar, lo que obligaría a buscar soluciones de accesibilidad en algunos puntos. La presencia del tendido ferroviario es precisamente objeto de otra propuesta del convenio, que sugiere aprovecharlo para fomentar el transporte de viajeros, aunque no se menciona la inexistencia de un servicio de cercanías ni de un apeadero en este lugar, o que sea eliminado para convertirse en un paseo peatonal, propuesta que no tiene en cuenta que forma parte de la línea que comunica A Coruña con Betanzos, Ferrol y Lugo.

Pazo del Inglés. La modificación del plan general que tramitaba el Concello para el borde de la ría ya preveía la expropiación de la casa y los jardines propiedad de la familia Guyatt, que se encuentran catalogados por su valor patrimonial, para convertirlos en un equipamiento público que dé servicio a esta parte del municipio. El Plan Especial que ahora se elaborará para As Xubias incluirá la obtención de la edificación por parte de Ginkgo Advisor y su posterior cesión al Concello. La adquisición del pazo podrá efectuarse mediante una permuta forzosa una vez que el edificio y sus jardines fuesen calificados como suelo dotacional público, pero si Ginkgo Advisor adquiere o financia previamente la compra del recinto, podrá intercambiarlo por parte del aprovechamiento que corresponde al Concello en el solar de Astilleros Valiña tras establecer las compensaciones que sean necesarias si hay diferencias de valor entre ambas propiedades.

Condiciones generales. Uno de los planteamientos urbanísticos que contiene el convenio es que las viviendas de protección oficial que se construyan en esta zona se integren en los mismos lugares donde se promuevan las de precio libre, de forma que las primeras no se concentren aisladas del resto. En cuanto a las alturas de las edificaciones más próximas al litoral, el convenio defiende que sean “las más bajas posibles” y que se incrementen de forma progresiva hacia el interior, haciendo además que se integren en el relieve y que sean compatibles con la creación de espacios libres. El fondo inversor asumirá además los trabajos de regeneración de los suelos contaminados que puedan existir en el sector, en especial en la parcela que ocupó Astilleros Valiña por la actividad industrial que se desarrolló allí durante décadas. También está previsto adaptar el proyecto para As Xubias a los efectos previsibles del cambio climático en los próximos años, ya que se espera una subida del nivel del mar que puede afectar a varios tramos de esta costa.

Una segregación del proyecto para la ría para conseguir la “agilidad de la gestión urbanística”

La firma del convenio entre Concello y Ginkgo Advisor da un vuelco a los planes municipales para el litoral coruñés entre la playa de Oza y A Pasaxe, ya que tres de los polígonos que forman parte de la modificación urbanística que comenzó a gestarse hace cuatro años quedarán excluidos para tramitarse de forma independiente. El acuerdo menciona entre sus objetivos “la agilidad de la gestión urbanística”, lo que indica que sus impulsores pretenden que su proyecto tenga una tramitación más rápida que si formara parte de una ordenación tan amplia como la planteada para todo el borde de la ría.

Otra de las finalidades del convenio es la “obtención de nuevas dotaciones públicas”, que considera facilitada porque la mayoría de los terrenos de la zona han sido adquiridos por el fondo, que además expresó su disposición a contribuir a los objetivos que persigue el Gobierno local en esta zona del municipio.

Para establecer la reordenación de los terrenos que integrarán la actuación que llevará a cabo el fondo se redactará un Plan Especial que comprenderá los tres polígonos residenciales, los núcleos de As Xubias de Abaixo y de Arriba y su entorno, la senda peatonal, los viales, plazas de aparcamiento y zonas verdes, así como todos los elementos relacionados con el proyecto.

El documento también definirá las características de los edificios que se construyan o rehabiliten en toda la zona en la que se intervendrá e incluirá además las medidas de carácter ambiental o paisajístico que se apliquen en este espacio con el fin de cumplir los objetivos de la modificación del plan general que se estaba tramitando para el borde de la ría.

Otro de los objetivos establecidos en el convenio es “garantizar la viabilidad técnica y económica de la actuación”, de la que se menciona que debe contar con “un adecuado equilibrio entre los beneficios y cargas” que no explica cómo podrá conseguirse. La única fórmula posible es que las viviendas que construya el fondo le proporcionen los suficientes ingresos para compensar el gasto que efectúe en las intervenciones en la zona que no le generen beneficios.