El Concello de A Coruña pide a la Fiscalía que investigue a los cuatro identificados por la quema de contenedores

El Ayuntamiento remitió este miércoles a la Fiscalía Provincial de A Coruña el escrito de denuncia para la investigación del conflicto en la huelga de la basura. En él, el consistorio pide que se investiguen a las cuatro personas identificadas por la Policía en la quema de contenedores. También solicita al Fiscal Jefe que indague en posibles delitos de daños contra el medio ambiente por lo que consideran “una situación de verdadera insalubridad y de riesgo para la salud pública” por los residuos acumulados en las calles.

En la denuncia, el Concello solicita que se investigue la “posible participación” de los miembros del sindicato STL identificados por un delito de daños, agravado por afectar a bienes de dominio o uso público, castigado con una pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

En el relato que hace el consistorio de los hechos señala una “situación de auténtica anomalía, derivada de situaciones de insalubridad y de peligro para la salud pública”. El escrito incluye ejemplos de una recogida de residuos “muy deficientes”. Entre ellos hacen referencia a informes que indican que, entre el día 6 y el día 30 de julio, “el porcentaje de recogida no llega, de media, al 40 %, habiendo días en los que en algunos barrios no se recogió ningún residuo”.

El Ayuntamiento denuncia el impacto en la salud de la acumulación de basura que dicen, “genera un ambiente propicio para la proliferación de bacterias, virus…, atrae roedores, insectos, gaviotas, que son vectores para la transmisión de enfermedades infecciosas y da lugar a la generación de lixiviados altamente contaminantes”. También destacan el efecto de estas imágenes en los vecinos, que no pueden caminar por las calles y se ven “obligados a caminar por zonas destinadas al tráfico rodado”.

Las montañas de basura, señala el escrito, puede llegar a ser constitutivo de un delito de daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas. Todo ello podría conllevar a unas penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e incluso la inhabilitación especial para los profesionales que provoquen o realicen directamente estos vertidos.

Bajas laborales

Para demostrarlo el consistorio exige a la Fiscalía que pida a Prezero, la empresa concesionaria del servicio de recogida, informes de bajas laborales y de bajo rendimiento, pero también que soliciten al comité de huelga que aclare por qué no se retiran los residuos pese a que oficialmente los paros no son secundados. Igualmente, solicitan que se recojan informes de la Policía sobre denuncias recibidas durante el desarrollo de la huelga.