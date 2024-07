Los mariscadores acusan al Gobierno de “agachar la cabeza” con sus ayudas

Mariscadores de la ría de O Burgo han acusado al Gobierno central de “agachar la cabeza” ante su petición de ayudas económicas mientras no pueden trabajar y piden soluciones. El portavoz de la Cofradía de Mariscadores de A Coruña, Manuel Baldomir, ha informado a EFE de que el Ejecutivo no ha aparecido a la reunión convocada para este martes, a la que sí ha acudido la Consellería do Mar.

La Xunta les ha trasladado que se ha pedido a Demarcación de Costas “un estudio de granulometría y batimetría que tenía que haberse presentado tras las obras” del dragado de la ría, que acabó en abril.

Los afectados realizaron ayer una marcha por A Pasaxe hasta Oleiros, en la zona donde se encontraba la casa Carnicero. Hoy se concentrarán delante de la delegación del Gobierno. “No nos dan soluciones”, ha lamentado Baldomir, quien ha indicado que la Cofradía ya alertó en su día “de las deficiencias del dragado” y de que “no se sembró toda la almeja fina que había que sembrar”. Manuel Baldomir ha criticado que “el Gobierno agacha la cabezas”, pero ha alertado de que “aquí hay problemas y hay que dar solución”.