Andrea Maceiras (A Coruña, 1987) abrirá este xoves ás 12.30 horas a Feira do Libro da Coruña. A autora é, pese a súa xuventude, un nome propio no mundo da literatura infantil e xuvenil con 16 libros publicados entre os que se encontran Europa Express, Cuenta nueve estrellas ou A folla azul.

Como recibiu a nova de que será pregoeira da Feira?

Recibina con sorpresa, porque non era algo que esperase, pero sobre todo con ilusión. Lembro a feira do libro da Coruña desde a infancia, porque sempre estivo presente na miña vida como algo bonito que sucede no mes de agosto e que forma parte da identidade cultural da nosa cidade. Os días da feira sempre son días de descubertas, de encontros e, sobre todo, de desfrutar da literatura.

Que importancia lle dá vostede á literatura infantil e xuvenil? Cre que segue a estar infravalorada?

Cando eu comecei a publicar literatura xuvenil, no ano 2007, poñíase en dúbida non só a calidade da literatura xuvenil, senón a súa propia existencia. Afortunadamente, iso cambiou co paso dos anos, pero creo que o seu recoñecemento segue a ser insuficiente. Considerar que é un xénero menor non só é un erro, senón tamén unha mágoa. Denota moita falta de comprensión cara á infancia e a adolescencia. Se queremos que a nosa literatura mire cara ao futuro, debemos apostar por crear obras de calidade para as xeracións máis novas. Eu lin moito ao longo da miña vida, tanto por motivos persoais como profesionais, pero poucas lecturas acadaron a intensidade que para min tiveron as que fixen na infancia ou a mocidade. Estas son as idades nas que se conforma a nosa identidade, nas que nos facemos preguntas transcendentes e desenvolvemos a nosa relación co mundo a través da curiosidade.

A súa literatura explora a psique dos adolescentes, as angustias polas que pasan, por que cre que son importantes estas historias?

Falar de emocións e sentimentos é especialmente importante en todas as etapas da vida, pero máis nos momentos nos que estes poden chegar a vivirse con especial intensidade ou mesmo ser difíciles de xestionar, como é a etapa da adolescencia. A min o que me gusta é escribir historias xuvenís nas que haxa misterio, acción e suspense, pero que non esquezan a parte máis esencial do que somos. Por iso, interésanme temas que están de actualidade e que nos afectan como sociedade, como o acoso escolar, as redes sociais ou o ecoloxismo, pero tamén falar do que nos pasa por dentro: o amor, o medo, a angustia ou a incerteza e, moi especialmente, a procura da nosa propia identidade.

Adoita usar elementos de fantasía e ciencia ficción nas súas historias para tratar temas máis serios. Por que?

Creo que a literatura é unha das formas máis fáciles de falar de cousas difíciles, non só a nivel social, senón tamén íntimo. Permítenos comprender a realidade dunha forma moi intuitiva, moi esencial, porque as historias levan acompañando ao ser humano desde o comezo dos tempos e sempre se empregaron para dotar de sentido ao mundo, mesmo para explicar fenómenos incomprensibles. Creo que, de igual modo que somos seres sociais, somos seres literarios. A ficción ten un papel crucial nas nosas vidas. Canto máis distante é a ficción da nosa realidade, mellor comprendemos o que nos quere contar esa historia. Ver algo desde lonxe permite que o contemplemos na súa amplitude, que nos permitamos reflexionar desde a distancia e, por tanto, con maior profundidade. Ese é o gran regalo que nos outorga a fantasía: ver as cousas desde outra perspectiva.

Ten xa o seu próximo proxecto en mente?

Os últimos meses estiven centrada na revisión de dúas obras que saíron hai moi pouquiño. En abril publicouse El enigma de Siempreviva, Premio Vila de Ibi. É unha novela infantil na que se conta a historia de Senda, unha nena que se muda a Siempreviva cos seus pais, biólogos de profesión, que tratan de buscar unha solución para esta vila practicamente deshabitada por causa da contaminación.