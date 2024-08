Artesanía en todas sus formas

De la reinvención de los oficios tradicionales a nuevas técnicas innovadoras de creación manual. Como base, todos los soportes: tela, cerámica, cobre, cuero, lienzo, papel o hierro. Más de 40 puestos y un total de 70 profesionales de las más diversas disciplinas artesanales se dan cita, una año más, en la feria de artesanía Mostrart, un escaparate estival para sus creaciones. Vienen desde distintas partes de Galicia y España y la mayoría ya es vieja conocida bajo los toldos blancos de Méndez Núñez. Es el caso de Carla García, responsable del taller de cerámica artesanal de diseño Miyaya. Coruñesa afincada en Madrid, su propuesta, en este caso, es sensiblemente diferente a la de ocasiones anteriores.

“Nadie me reconoce (ríe) El año pasado traje todo blanco y este me he apuntado al todo color”, señala. Ante ella, su nueva colección de menaje cerámico “atrevido”: saleros, tazas, fruteros o jarras de colores, que casi parecen elementos sacados de una serie de dibujos. Nada, a fin de cuentas, fabricado en serie. “Esta vez me he centrado en las piezas más básicas, cosas que puedes encontrar en ferias de alfarería, como los típicos portahuevos”, cuenta.

De colores está también lleno el puesto de María Feijoo, que viene desde Santiago de Compostela con su propuesta de seda pintada, que lo mismo vale para un look elegante que para diario. “Lo importante es llevarlo con ganas”, resume ella. Artesana del textil desde hace alrededor de 20 años, cambió un trabajo menos creativo por su auténtica vocación y desde entonces elabora y comercializa estas delicadas prendas, únicas en su especie cada una de ellas.

Únicos son también los complementos que salen del horno de Xakarandá, taller de joyas con base en Bueu cuyas piezas emergen del fuego con el que María y Matías, sus responsables, les dan una forma que remita a los elementos de la naturaleza. “Los motivos son florales, animales, hojas de carballo, de ginkgo u otras procedentes de árboles que hay en Galicia”, cuentan ellos. Con fuerte componente identitario salen también las panderetas y otros instrumentos de percusión del obradoiro Sanín, popular por dotar a sus piezas de valor añadido por las ilustraciones que decoran el cuero de los instrumentos. “Intentamos que, dentro de ofrecer la mejor calidad, sea accesible económicamente”, cuenta Sara Seijo, una de las trabajadoras del taller.

Las 43 casetas que integran Mostrart exhiben las obras de 70 profesionales de la artesanía —55 gallegos, 14 de otras comunidades uno francés—, que permanecerán hasta el 19 de agosto de 11.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas. La Asociación Galega de Artesáns, organizadora del certamen, ofrece a los visitantes participar en los talleres Oficios ao sol para conocer las actividades artesanales. Se realizarán todos los lunes y martes y para asistir será necesario inscribirse previamente en el stand de información de la feria.

“Quería potenciar el color para darle el elemento de juego”

Carla García | Cerámica de diseño Miyaya

“Miyaya es un proyecto de cerámica artesanal con un fuerte componente de diseño. Son piezas utilitarias, de cocina o de salón, pero diferentes al concepto de cerámica tradicional”, resume Carla García. La propuesta que trae este año, playtime, rompe radicalmente con la del año anterior: si en la edición de Mostrart de 2023, la colección era No plastic, con piezas que imitaban la textura de vasos, envases de usar y tirar o bolsas de plástico en blanco impoluto, este año el color es el protagonista. “Quería potenciar esa explosión de color para darle ese elemento de alegría, de diversión, de juego”, cuenta García. No acaban ahí los elementos singulares: otra de sus colecciones “desmonta” la estética de la cafetera italiana para crear tazas, jarras y azucareros en torno al concepto.

Artesanía en todas sus formas | GERMÁN BARREIRO/ROLLER AGENCIA

“Tenemos colgantes y broches con las ferreñas de las panderetas”

Sara Seijo | Obradoiro de percusión Sanín

Panderetas, panderos o bombos de cuero con fantásticas ilustraciones. Es el emblema de la casa del obradoiro de percusión tradicional Sanín, fundado en Santiago de Compostela en 1990 y uno de los más conocidos de su clase. “Es un referente en la percusión tradicional. Usamos métodos tradicionales para ofrecer los mejores instrumentos en relación calidad precio. Además de los típicos, trabajamos también instrumentos más pequeños, los olvidados”, cuenta Sara Seijo, una de sus trabajadoras. Por el taller desfilan elementos de las maderas más habituales, como nogueira o pino, pero también más exóticas, como cocobolo o teca. Tampoco se olvidan del merchandising. “Tenemos colgantes, broches y otros detalles a partir de las ferreñas de las panderetas, son cosas que gustan”.

Artesanía en todas sus formas | GERMÁN BARREIRO/ROLLER AGENCIA

“Estas prendas te valen para ir a una boda o para ir al súper”

María Feijoo | Artesanía en seda

María Feijoo siempre fue artesana de vocación. De profesión lo es desde hace al menos 20 años, cuando decidió reconvertirse definitivamente y poner en marcha un proyecto creativo singular, en el que cada pieza sorprende. “La artesanía me enamoró”, confiesa. Desde la firma que lleva su nombre elabora prendas delicadas de seda pintada con acuarela, válidas para vestir o para ornamentar. “La idea es crear complementos: fulares, pañuelos y hasta bisutería, muy ligera, con mucho aire y mucho volumen”, cuenta ella. Tras pintarlas, aplica a las prendas un proceso de vapor para que puedan lavarse sin dañar los diseños. “Estas prendas te valen para ir una boda o para ir al súper, no hace falta guardarlas para las ocasiones especiales”, comenta la artesana.

Artesanía en todas sus formas | GERMÁN BARREIRO/ROLLER AGENCIA

“Las piezas se pintan a mano y se cocinan en el horno”

Matías y María | Esmalte en fuego en Xakarandá

El fuego, si se sabe trabajar con él, puede dar lugar a piezas únicas. Las mismas que salen del taller de Xakarandá, con base en Bueu y especializado en esmaltes al fuego con motivos naturales. Una empresa familiar con todo hecho en casa de la que salen colgantes, broches, pulseras, anillos y todo tipo de joyas elaboradas a mano con mimo con un método particular. “Trabajamos sobre cobre o plata, también tenemos ámbares. Se comienza con una chapa, se recorta, se pinta a mano y luego se cocina en un horno y se retoca con un soplete. También se hacen engastes de piedras”, comenta Matías, uno de sus responsables. “También podemos hacer diseños diferentes. Si el cliente tiene una idea la podemos dibujar y hacer”, propone.