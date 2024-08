De casa solariega a equipamiento para As Xubias

El Pazo del Inglés, el edificio más característico del núcleo de As Xubias de Abaixo, está “en proceso de adquisición” por parte del fondo inversor Ginkgo Advisor, según figura en el texto del convenio suscrito este martes por esa entidad y el Concello de A Coruña. El inmueble está incluido en el catálogo de patrimonio del plan general, que le confiere protección estructural, y sitúa su construcción en 1750.

Menciona que está edificado a base de sillares de granito y que cuenta con “interesantes elementos arquitectónicos y decorativos”, entre los que figura una cubierta a tres aguas abuhardillada, además de una muralla que rodea tanto el edificio como los jardines que posee, que se extienden hasta los centros Santiago Apóstol y María Mariño, ya en As Xubias de Arriba. El elemento más destacado del pazo es el “impresionante escudo” de su fachada, perteneciente a los Cotón de Castro, aunque en la actualidad es propiedad a la familia Guyatt, llegada desde Gran Bretaña a finales del siglo XIX.

El Concello tramitaba hasta ahora una modificación del plan general para todo el borde de la ría en el que se preveía la adquisición del pazo con el fin de hacer del mismo un equipamiento público, pero el sistema que se mencionaba era una cesión obligatoria y gratuita a cambio de la edificabilidad que le correspondía a los propietarios en el polígono en que se incluían el edificio y sus jardines.

Pero el convenio firmado con Ginkgo Advisor modifica esa propuesta, ya que ahora se plantea que el fondo inversor lo adquiera. Al no estar incluida esa propiedad en un área de reparto, su dueño no tiene obligación legal de cederla de forma gratuita. Por eso, el acuerdo menciona que el Concello para adquirir el edificio y sus jardines los permutará por la edificabilidad que le corresponderá en la zona de Astilleros Valiña.

También se establece que, en el caso de que la entidad no compre el pazo, este se incluiría en un área de reparto de la zona, entre las que se encuentra la denominada Xubias de Abaixo-Congeladora Coruñesa, que se extiende hasta el puente de A Pasaxe y de la forman parte ahora los jardines del edificio. Esa sería una solución más gravosa para Gingko Advisor, puesto que es el propietario mayoritario en las existentes en este entorno y se vería así obligado a contribuir en la financiación de la compra para luego cederlo de forma gratuita al Concello. Los Guyatt, además, dispondrían de edificabilidad en el área de reparto en la que se incluyera su actual propiedad, lo que perjudicaría al fondo.

En cuanto a la finalidad que se daría al pazo una vez en manos municipales, el convenio tan solo menciona que sería un “equipamiento público”, mientras que sus jardines se convertirían en una “zona verde para el uso general y disfrute de toda la población”.

El jardín del pazo está afectado por la fuerte pendiente que se extiende entre la avenida de A Pasaxe y la vía férrea. Esa última infraestructura condiciona la forma del jardín, ya que su tendido hizo necesario expropiar parte del mismo y ahora queda dividido en dos sectores que se comunican por la parte más alta de la finca, en As Xubias de Arriba.

El pazo estuvo a punto de verse afectado por las obras de ampliación del Hospital Universitario, ya que el proyecto original de la nueva glorieta de acceso al complejo preveía que el tráfico hacia As Xubias de Abaixo pasara durante los trabajos de construcción de los pilares que la sustentarán por el interior de los jardines y que se abriera un hueco en la muralla para que circularan los vehículos. La familia Guyatt alegó y consiguió que la Xunta modificara el plan, ya que ahora se hará que el vial sea de doble dirección y que el tráfico se regule con un semáforo de obra.

Críticas del PP y el BNG

La firma del convenio hace que el Partido Popular exija al concejal responsable de los proyectos estratégicos, José Manuel Lage, que explique a vecinos y oposición el contenido de ese acuerdo, ya que denuncia la “falta de transparencia” al haberse suscrito sin una información previa. También reclama saber si se mantendrá la reducción de la edificabilidad prevista en la modificación del plan general que se tramitaba. Los populares alertan además de “posibles conflictos de interés” en este proyecto por el hecho de que la futura director del Plan Estratégico de A Coruña, Isabel Pardo de Vera, asesore a Ginkgo Advisor en su plan para Oviedo.

También el BNG critica la falta de información sobre el convenio y atribuye a esta iniciativa inmobiliaria que no se continuase la modificación del plan general para As Xubias. Entiende que el acuerdo “solo persigue beneficiar los intereses privados de Gingko” y reprocha que la transformación de la zona pase de la iniciativa pública a la privada y que el plan pueda ser aprobado ahora por mayoría simple, cuando antes debería ser por absoluta. “Vemos un interés particular del Gobierno de Inés Rey para agilizar este asunto”, afirma el BNG, que alerta de la ausencia del convenio del pacto para acabar con el litigio por la parcela de Valiña y que el Plan Especial que se redacte deberá respetar la edificabilidad que ahora permite el plan general y que pretendía reducirse con su modificación.

Suscríbete para seguir leyendo