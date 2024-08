“Es un libro que deja un poso de esperanza”

La pandemia del coronavirus queda atrás en muchas mentes, pero no en la de Begoña Peñamaría. La diseñadora y escritora presenta su nueva novela Jaulas, este jueves a las 20.00 horas en el Náutico, un conjunto de relatos que narran 12 historias diferentes sobre cómo diferentes protagonistas vivieron el confinamiento y la desescalada posterior.

¿Cómo empezó el proyecto de Jaulas?

Este libro nació de una etapa muy complicada. Cuando una persona es autónoma y dirige su propio negocio, muy dependiente por otra parte de la hostelería, que de repente te lo cierran y que las facturas sigan corriendo genera una incertidumbre muy grande. Eso ocasionó en mí un desasosiego. Empecé a pensar que tenía que haber personas que tenían que estar pasándolo infinitamente peor. Me metí en la piel de doce personas, y cómo ese confinamiento, aparte de durísimo, les hace llegar a ciertas conclusiones de su vida para replanteársela y tratar de encauzarla de otra manera, y cómo durante la desescalada pusieron en práctica todas esas ideas. Es un libro que en el fondo deja un poso de esperanza a todo.

¿Llegó a ese punto de tener esa esperanza? ¿Qué reflexión tuvo usted?

Yo precisamente utilicé la escritura como vía de escape. Con ella he conectado con un montón de personas, de almas que tienen un poco la misma visión que yo, pero que no tienen la facilidad de poder expresarla. A la gente le gusta les hagan ver que no son los únicos que tienen fantasmas en el armario y que hay otras personas que lo saben explicar que también pasan por lo mismo.

¿Qué observa a su alrededor cuando aborda el tema de la pandemia? ¿Cree que la gente sigue teniendo miedo como en el confinamiento?

Ya pasó el tiempo suficiente para volver a tener confianza en el futuro y pensar que eso no va a volver a suceder. Sin embargo sí apareció algo en escena que antes no había. Antes no se hablaba de lo que eran las enfermedades mentales. Las depresiones proliferaron, los individuos empezaban a ir las consultas de psicólogos y de psiquiatras porque se habló con naturalidad de que el sufrimiento estaba ahí para todos, igual que la incertidumbre y el miedo a lo desconocido, y que no pasaba nada.

Es su sexto libro, ¿cómo cree que ha cambiado su forma de acercarse a las historias?

Yo no soy muy consciente ni de que escribo bien ni mal, a mí me brota. No tengo ningún mérito. Este último libro cuando se lo pasé a la persona que siempre me lo suele evaluar me dijo que me felicitaba porque cada vez escribía mejor. Incluso hay un capítulo que me dijo que la forma en la que da la vuelta completamente a la tortilla a un personaje y entra en escena otro que nadie esperaba, que rozaba lo magistral. Todo eso pues me dio alas para atrever a ponerme en contacto con ciertas editoriales. Fue un parto muy complicado porque me encontré mucha reticencia. La mayoría de las editoriales no querían volver a abordar el tema, la gente decía que prefería olvidar. Llegué a tirar el libro a la basura, menos mal que mi marido tenía una copia y me dijo que volviera a intentarlo.

¿Tiene algún otro proyecto ya en mente?

Este libro lo acabé en 2020 y ya ves que su camino fue bastante dificultoso hasta la publicación. En ese tiempo, yo seguí escribiendo. Tengo un libro en marcha que se llama Los borrones de Dios y otro libro prácticamente en repaso que se llama Fulmarino. Cuando llegue su día espero que vean también la luz, pero ahora le tocaba a este.