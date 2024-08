Lucas: “Ya conocía el camino a María Pita. Espero volver y traeros otra alegría”

Faltaban todavía diez minutos para que Lucas Pérez asomara la cabeza por el balcón de María Pita, pero había quien ya no podía aguantar más. “Que salga Lucas Pérez, que salga Lucas Pérez”, coreaba un grupo de niñas de unos 10 años, bien ataviadas con la camiseta blanquiazul, uniforme casi reglamentario este jueves frente al Palacio Municipal.

En realidad, las prendas deportivistas ya se habían dejado ver por la ciudad a lo largo de todo el día, generando casi ese ambiente prepartido reservado a los domingos. Las niñas no tuvieron que esperar mucho. Pasaban un par de minutos de las 21.00 horas cuando el crack hizo su aparición en la balaustrada de piedra del consistorio para pronunciar un pregón de apertura de las fiestas que este año le pertenecía por derecho. Lucas no se esforzó en ocultar sus nervios. “Me había preparado un guión, venía leyéndolo desde Portugal —confesó— pero creo que lo mejor es que me salga natural, como soy yo. Nada de historias”, comenzó.

Precedido por la alcaldesa, Inés Rey, que ejerció de maestra de ceremonias dando las gracias al siete por “llenar los corazones de tantas alegrías durante este año”, Pérez recogió el guante y prometió no dejar de darlas: “Espero volver pronto a María Pita. Me conocía el camino, he estado hace cinco minutos como quien dice y me gustaría traer una alegría más. Vamos a luchar por ello”, prometió, desatando ovaciones que se fueron sucediendo a lo largo de un discurso en el que no se olvidó de nadie, en el que hubo homenajes y, sobre todo, mucha emoción.

Lucas se acordó de sus principales referentes, muy por encima de los deportivos: sus abuelos, figuras presentes siempre en la memoria del delantero y de las que nunca se olvida en sus intervenciones. “A mi abuelo marinero, que me dio muchos valores en los que me veo reflejado, y a mi gran abuela, que si no fuera por ella yo no estaría aquí. Espero que estén orgullosos del nieto que han criado”, dijo sin poder contener las lágrimas. Su siguiente órdago fue para los niños y niñas, mayoría entre los cientos de congregados en la plaza este jueves. “A los niños les digo que no se olviden de sus abuelos, que son la mejor herencia que tienen”, instó Lucas, que dejó sitio en su discurso para el otro gran abuelo de todos los deportivistas, Arsenio Iglesias, referente transversal de la afición y en cuyo legado se centran este año los homenajes del club.

“Hay que darle gracias por todo lo que nos ha dado, nos sigue dando y nos dará. Somos del Dépor gracias a él”, señaló. Tampoco obvió el papel de otros que, si bien no le acompañaron esta vez en el balcón, compartieron el camino que llevó a o neno de Monelos a comandar un ascenso que a la ciudad ya había empezado a parecerle urgente. “El míster y mis compañeros, que el año pasado lo pasábamos muy mal porque no nos salían las cosas. Gracias a ellos estoy aquí hoy”, reconoció.

Antes de dar paso a la diva pop francesa Kate Ryan, cuyo concierto abrió las fiestas de la ciudad, Lucas reservó palabras de homenaje también para los otros conjuntos coruñeses que hicieron que "este año, la fiesta en A Coruña fuera redonda”. “El Leyma Coruña, porque gracias a ellos vamos a tener ACB en la ciudad, y el Dépor femenino, que ha luchado y ha vuelto a primera. Nos tocó vivir el lado amargo del deporte el año pasado”, rememoró. Pero su gran homenaje, por encima de todos, fue para los que le esperaban a los pies del balcón, que no dejaron de creer que se podía incluso en los momentos en los que el escenario pintaba más oscuro. “Lo mejor que me llevo es saber que puedo volver a casa. Que A Coruña es mi casa y estoy aquí de vuelta”.