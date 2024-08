La alcaldesa no se equivoca de nombre

Hace un año, un ídolo deportivista, Lionel Scaloni, volvía al balcón de María Pita, ya convertido en campeón del mundo, para abrir las fiestas de la ciudad. La alcaldesa, Inés Rey, protagonizó entonces un lapsus que pasará a la historia, presentándolo como “Lionel Messi”. Este año, cuando otro referente blanquiazul, Lucas Pérez, tomó el testigo del argentino como encargado de dar el pistoletazo de salida a los festejos, la alcaldesa no dejó que volviera a traicionarle el subconsciente. “Sé que estáis esperando a que me equivoque de apellido, y le llame Messi”, dijo a la multitud. “Este año no hace falta ni decir apellido, porque Lucas es incluso mejor que Messi”, aseguró.