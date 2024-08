Paula Merlán tiene el don de llegar a los niños y niñas más pequeños a través de sus libros. Este viernes participa en la Feria del Libro, en los jardines de Méndez Núñez, para presentar Uxía e o mar junto a la ilustradora Terteres. Será a las 17.30 horas en la caseta de El faro de los tres mundos y a las 19.30 horas en la de la librería Nobel.

¿Por qué ha explorado el mundo marino en su libro Uxía e o mar?

Yo nací en Vigo y pasé mi infancia en Ferrol, así que siempre viví rodeada de mar. Sentía la necesidad de escribir sobre ello y ponerme en la piel de los que no tuvieron esa suerte. Quise contar las emociones de ver el mar por primera vez a través de la protagonista. Es su sueño. El libro habla también de la importancia de luchar por esos sueños, de no rendirse y de la gente que nos vamos encontrando por el camino, porque no podemos llegar a todas las metas solos. Al final, Uxía va a descubrir algo más gigante que el sueño que tenía al principio.

¿Cómo le ayuda ser docente para desarrollar sus historias?

Me ayuda mucho. El día a día con ellos me inspira muchas historias. Cualquier frase, anécdota o experiencia con ellos me lleva a escribir mis libros. Hay gente que me dice que tengo muchos libros sobre la crianza. No es que los haga para eso. Lo hago para que los niños se diviertan y se sientan identificados. Si les llega y les interesa, van a conectar con el libro. No me sirve de nada escribir una historia si el niño no empatiza con ella. También me inspiro en las situaciones cotidianos de mis hijos.

¿Qué papel juegan los ilustradores en todo este proceso?

Son muy importantes. No solo aportan al texto sino que van más allá. Tienen otra interpretación. Aportan otra visión que tú misma como escritora no te habías dado cuenta. Enriquecen muchísimo el libro. Sin los ilustradores, no existiría este literatura.

¿Cree que habría que modificar las edades recomendadas que fijan las editoriales para los libros infantiles y juveniles?

Las editoriales van marcando sus franjas de edad, pero sí que es cierto que en la realidad del aula nos encontramos con niños y niñas a los que les cuesta leer esos libros o que piden una lectura de más nivel. Veo que a algunos les cuesta entrar en contacto con el vocabulario. Pasa con los libros en gallego, porque no es igual para todos los niños y niñas, porque para algunos es su lengua materna y para otros no. Es un poco relativo. Yo entiendo que pongan determinadas franjas de edad, pero en la realidad hay de todo. La edad la pueden fijar las familias o los maestros, pero es cierto que es complicado.

¿Tiene más libros en camino?

Sí, van a salir dos nuevos libros en otoño. También estoy escribiendo un libro informativo sobre la música, que es un tema que me apasiona mucho. Estudié en el Conservatorio de pequeña y es algo que siempre me ha acompañado. Pero el libro informativo requiere de un trabajo extra porque hay que investigar y ser más riguroso. Tengo que escribir, reescribir y revisar.

Abre en los Jardines “la mejor feria del libro de Galicia y posiblemente de España”

Los Jardines de Méndez Núñez albergan, desde ayer y hasta el sábado de la semana que viene, la 53ª edición de la Feira do Libro da Coruña, que contará con la presencia de un centenar de autores como Yolanda Castaño, Ledicia Costas y Xavier Alcalá. Los clientes podrán visitar, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 21.30 horas, las casetas de 38 librerías y editoriales, en la que es, según afirmó ayer el conselleiro de Cultura, José López, la “mejor feria del libro que existe en Galicia, y posiblemente en España”. La pregonera fue la escritora coruñesa Andrea Maceiras, que leyó un cuento en el que repasó la historia de la literatura, desde los inicios en los que “el silencio cubría el mundo” hasta la actualidad. Según narró, los libros han conseguido sobrevivir a innovaciones que los agoreros decían que supondrían su fin, desde la televisión a las redes sociales.

En la presentación participó también la alcaldesa, Inés Rey, que valoró la feria como una de las “citas imprescindibles” de las fiestas de agosto, así como la diputada provincial Natividad González y el tesorero de la directiva de la Federación de Librerías de Galicia, Jacobo Rodríguez. La feria cuenta con dos carpas de actividades, que a lo largo de la jornada de hoy organizarán media docena de actividades. A las 17.30 horas habrá un pase del espectáculo infantil Son Animal, de Paco Nogueiras, mientras que media hora después Eduardo Caamaño protagonizará Grandes biografías de la novela negra. El autor Carlos López y el ilustrador Siro presentan a las 18.30 horas la obra Os doce traballos de Hércules, mientras que a las 19.00 horas Blanca Riestra hablará de su creación, Tritón. Beatriz Maceda, acompañada por Fran Alonso y Estíbaliz Espinosa, presenta Teranga a las 19.30 horas, y a las 20.00 horas habrá un recital de Mario Obrero, Dores Tembrás, Lucía Aldao e Ismael Ramos. También habrá firmas de autores como Javier Marín, Andrea Nusán, María Tarela, Suso Vila, María Canosa y Paula Merlán.