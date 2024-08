Tres intoxicados por un contenedor quemado en Monte Alto: “Si llego a estar durmiendo profundamente, no sé lo que pudiera haber pasado”

El barrio de Monte Alto vivió una noche de preocupación en la madrugada del viernes. Eran sobre las 04.30 horas cuando a Sofía No le despertaron unos ruidos en la calle. “Tengo una persiana que no se cierra del todo. No sé cómo se me dio por mirar y vi el fuego. Inmediatamente llamé a la policía”, narra.

El fuego se inició en el contenedor bajo la ventana de su dormitorio en el primer piso de edificio de la calle Ramón Cueto. El incendio afectó también al inmueble de al lado, en el que viven las tres personas que tuvieron que ser atendidas por intoxicación de humo. Las llamas calcinaron por completo el colector y afectaron a un vehículo aparcado.

“Tuve una ansiedad horrible”, recuerda No. “Los bomberos me dijeron que no abriese las ventanas, pero de repente las persianas empezaron a hincharse y empezó a hacer mucho calor”.

Llegaron antes los efectivos de la Policía local y luego los anti incendios pero hasta que apagaron el fuego la espera se hizo “eterna”. “Me estallaron los cristales y las persianas todas”, explica la vecina del primero. “Si llego a estar durmiendo profundamente y no me entero no sé lo que pudiera haber pasado”.

En los alrededores del contenedor había un árbol y un coche aparcado. El primero apenas sufrió daños, y el segundo quedó afectado, aunque sin llegar a arder el motor. “Dentro de lo que cabe aún tuve suerte de despertarme”, comenta No.

El calor provocado por las, además de reventar las ventanas de su habitación, también afectó al bajo, donde hay un local de la asociación de Cántigas da Terra. Allí se quedaron sin el escaparate principal y sin los cristales de la puerta. Otros elementos dentro de la sala fueron dañados, como una pizarra. Los instrumentos, por suerte, estuvieron seguros y esta mañana estaban siendo supervisados por varios miembros de la directiva que estaban valorando si moverlos a otro espacio.

“Ya llevaba tiempo habiendo otros desperdicios como colchones o cartones”, señala Lois Catoira. “Nos enteramos porque nos llamaron de la policía local sobre las 4.30 o 5.00 de la mañana”.

“El peligro era que el incendio se extendiera”, dice Catoira, que indica que el peligro estaba en que ardiesen las cortinas detrás de las cuales están los instrumentos y materiales más voluminosos que usa la asociación.

Que una situación como esta llegase a pasar no extraña a los miembros de la asociación. “Esta calle yo creo que no la han limpiado nunca desde que comenzó la huelga, ni una sola vez. Nosotros aquí tenemos ensayos dos días a la semana y nunca vi que estuviera esto medianamente limpio desde hace un mes y pico”, explica Catoira.

“El olor y las moscas están afectando a los ensayos. Hay que soportarlos, son los inconvenientes de estas huelgas. En este caso una huelga salvaje”, continúa. “Estamos preocupados, como el resto de la ciudadanía. Aparcas el coche y dices uy ahí hay mucha porquería, hay un hueco, pero no lo aparco porque tienes miedo a que te lo quemen, como pasó con alguno”.

Mientras tanto en el resto de la calle la basura continúa apilándose. Desde cartones que ya ocupan media acera hasta bolsas que se acumulan en los alrededores de los contendores, varios vecinos se muestran molestos con una huelga en el servicio que ya dura más de un mes. "Lo que tenía que hacer sea el Ayuntamiento de A Coruña sea la Fiscalía es poner mano dura ya en esto", comenta María José, una vecina que venía a tirar los residuos al contenedor quemado. "Los que hacen esto que lo paguen bien pagado, no nosotros".