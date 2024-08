“Todo o que poida axudar a dicir, axuda tamén a expandir ese horizonte do posible”

Mario Obrero leva sendo poeta toda a súa vida. Con apenas 21 anos conseguiu o premio Loewe e o Félix Grande. Presentou programas literarios e estudou en institucións tan prestixiosas como a Sorbona. O madrileño aterrizou na feira do libro da Coruña este venres e hoxe estará firmando exemplares ás 12.30 horas.

Como é que sendo madrileño fala tan ben en galego?

A historia vén polo meu pai, que traballou un ano na Coruña sendo eu cativo, tendo 8 anos, e descubrín a posibilidade de ter palabras propias. Seguindo o pensamento de Virginia Wolf, que falaba dunha habitación propia, pois atopei esta posibilidade que me deu a lingua galega de atopar outra forma de dicir, de pensar. A verdade é que a xente di que é sorprendente, coido que é moito máis sorprendente e moito máis extraordinario e fóra do normal que, por exemplo, o25% da mocidade galega non saiba falar a súa lingua. En verdade, o feito de que un de Xetafe fale galego non debería ser nunca máis raro que os datos e a diglosia interna.

Está moi concienciado sobre a perda do uso do galego.

Penso moito en termos de veciñanza. Veño dunha cidade do sur de Madrid, veño de Xetafe e nós aínda que temos una situación lingüística moi monolingüe, noutros idos tamén sabemos moi ben o que é pertencer ao minoritario, ao violentado sempre polos poderes. En termos de servizos públicos sabemos moi ben o que significa non ter posibilidades non estar nunha situación de xustiza comparado co noso norte xeográfico na comunidade de Madrid. Se eu sendo clase obreira e pertencendo ao sur precisaba sentir veciñanza con quen tamén pertence a un “sur” en termos lingüísticos, que sofren as mesmas violencias que eu podo padecer cando eu vou ao centro de saúde e non hai enfermeiras, o una escola pública hai 30 rapaces por clase. Entón parecíame máis normal establecer esta conexión entre quen é violentado por un discurso normativo. Tamén tiven a sorte de achegarme á literatura galega a descubrir todo un contido e achados de lecturas, de poéticas, que me parecen fundamentais para pensar a poesía no estado español e neste tempo. Non podería escribir se non fose pola voz de Xela Arias, de Xosé Manuel Ferreiro ou mesmo de Castelao. Coido que é fundamental ler esas voces que sempre estiveron alí e que moitas veces malia que non saian do país pois teñen que apelar na península ibérica, estar ao carón da escrita ou da poesía.

Vén á feira do libro a unha actividade con grandes voces da poesía galega. Intimídalle?

Todo o contrario, síntome moi agradecido. Engadir a niña voz a este conxunto de xente tan benquerida e tan admirada a verdade é que é una ocasión fermosa. Moito máis nunha cidade coma Coruña na que pasei moitísimo tempo, estiven dende moi rapaz pois temos una relación moi profunda. Eu sempre lle digo á boa xente da librería Berbiriana que todos os cadernos cos que escribo son cadernos seus. Dalgunha forma a cidade está sempre presente, dende o caderno ata as referencias e a admiración enteira por ese pequeno mundo no que imaxino por exemplo a Lois Pereiro camiñar pola cidade e mesmo a Luisa Villalta tocar o seu violín.

Na súa obra Cerezas sobre la muerte tamén escribe no resto de linguas cooficiais do estado. Cal é a súa relación co resto de linguas?

A verdade que é una relación de sensibilidade sobre todo, de empatía e de vontade de coñecer. É una cousa que nunca tivemos moi presente, que despois dunha ditadura pois está afastado do pensamento colectivo pero que non deixa de ser natural. A min ninguén me preguntou cando aprendín inglés cales eran os meus argumentos para acercarme a lingua de Emily Dickinson, pois paréceme que nun país onde temos a posibilidade de dicir bolboreta ademais de mariposa ou de papallona ou de pinpilinpauxa tería que ser parte do gozo colectivo ter sensibilidade para as linguas. En todas elas existe sempre a posibilidade da escoita. É una cousa moi poética. A poesía fundaméntase sobre a escoita cara á natureza, cara á outredade, cara a aquelas cousas que non están visibles pero que por suposto din. Esa mesma escoita en termos civís é a que me permite gozar moito dunha cousa tan necesaria como as palabras, e máis en tempos de recortar a linguaxe significa recortar o pensamento e polo tanto a acción. Coido que nestes tempos precisamos máis que nunca de palabras. Todo o que poida axudar a dicir, axuda tamén a expandir ese horizonte do posible e dos soños sociais e colectivos.

Asocia con cada lingua algún sentimento particular?

En todas elas hai unha capacidade de resistencia. De supervivencia malia todos os golpes que deron non só as dúas ditaduras do século XX senón tamén moitísimas décadas de diglosia e un pensamento hexemónico que lle quixo dar a lingua sempre o segundo posto de pertencer a domesticidade. A poesía nunca foi unha arte de primeira,estivo en cárceres igual que estiveron filólogos como Aníbal Otero. Dende esa capacidade de resistencia é moi doado sentir unha completa identificación dende a poesía coas linguas do estado, pero ademais cada unha delas engade unha visión, unha historia, unha memoria que che axuda a pensar na túa lingua propia.