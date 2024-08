Cruzar el charco para reencontrarse con las raíces en A Coruña

Sol Herrera Bravo Castro, de 39 años y argentina, decidió armar las maletas con su familia y mudarse al otro lado del charco. Con su marido, sus dos hijos y su perro llegaron a A Coruña. La abogada de título tomó la decisión de dejar todo en su país de origen para retornar a la Galicia de su abuelo materno para estudiar el Máster en Derecho Digital e Inteligencia Artificial de la Universidade da Coruña (UDC). No fue fácil el traslado, pero después de ver que sus hijos disfrutaban de la ciudad, su perspectiva cambió: “Mis hijos están felices y se adaptaron súper rápido, mucho más que nosotros, los adultos”. En cuanto al trabajo, Sol siendo abogada, tiene un trayecto largo y difícil para poder ejercer como letrada en España “no trabajo de lo mío, ya que tendría que hacer dos años de carrera, y si quisiera ejercer, un año y medio más de un máster de acceso a la abogacía. Por ahora, descarté esa opción, pero estoy contenta con los que estoy haciendo”.

Sol llegó con su familia a A Coruña, gracias a las Becas de Excelencia Juventud Exterior o BEME, un programa de la Secretaría Xeral de Emigración de la Xunta de Galicia que busca que los gallegos residentes en el extranjero retomen sus raíces con Galicia. La política está enfocada particularmente a descendientes de gallegos con titulación universitaria de grado, para que puedan formarse en estudios de máster en alguna de las universidades de Galicia.

Las becas tuvieron su primera edición en el año 2017, donde se ofertaban un centenar de ayudas. En la última edición, la de este año, se pasaron a ofertar 250 plazas. Esta iniciativa está dentro de las políticas de la Xunta de Galicia de la Estrategia Retorna 2023-2026, que incluyen medidas destinadas a atraer personas gallegas residentes en el exterior, tanto emigrantes como descendientes de estas; ofrecer y brindar una cobertura integral de sus necesidades básicas.

Una de las ciudades elegidas para estudiar y vivir de los retornados, es A Coruña. Con la frescura y el modernismo que caracterizan a la ciudad, los extranjeros se sienten bien acompañados por el mar, la arena y la Torre de Hércules. A Coruña le dio a los migrantes la posibilidad de comenzar una nueva vida en una ciudad dónde pueden estar en contacto con sus antepasados y desarrollarse profesional y laboralmente.

Romina Lois Carracedo, uruguaya de 29 años, realizó el Máster de Turismo Urbano y Gestión de Empresas Turísticas de la Universidade de Santiago de Compostela. Romina tomó la decisión de emigrar a Galicia porque, “de alguna forma Galicia siempre fue una parte viva de mi vida en Uruguay y hoy soy yo la que trae su granito emigrante a este lugar”.

Para ella, el retornar a la tierra de sus abuelos no fue fácil ya que “el emigrar hace que cada día te desafíes a seguir mejorando y buscando una mejor versión”. La uruguaya remarca el por que eligió A Coruña para vivir: “La vida es fácil de llevar, es una ciudad muy completa, que tiene de todo para hacer con una amplia oferta recreativa”.

Marcos Pibernus Muñiz tiene 28 años y llegó a A Coruña en el año 2022 a estudiar en la universidad homónima el Máster en Dirección Integrada de Proyectos. “Desde los 14 que quiero venir a vivir a España“. El argentino, oriundo de Buenos Aires, decidió quedarse porque “siempre hay algo para hacer, la llamo la ciudad de la improvisación”. Marcos recalca que lo más difícil del proceso migratorio fue la integración social “el choque cultural se siente, pero una vez que logras integrarte, sos como parte de la familia”.

Daniela Serra Aguiño, nacida de Argentina, tiene 31 años y aterrizó en Galicia en el 2021 para estudiar el Máster en Dirección Integrada de Proyectos de la UDC. “La vida en A Coruña es muy tranquila, por que es una ciudad con alma de pueblo, pero a la vez, hay muchas cosas para hacer”. En cuanto a dificultades que tiene la ciudad, “el clima fue un poco difícil”. La arquitecta porteña, al igual que Sol Herrera, no puede ejercer su profesión por complicaciones en la homologación de su título de grado, pero logró conseguir trabajo gracias a su experiencia laboral en Argentina. El proceso, no fue fácil “fueron varios meses que estuve buscando alguna oportunidad que se ajustara a mi experiencia laboral, entendiendo también que la falta de experiencia local, es como empezar de cero”.

Verónica Cives Sollevatto, es nueva en A Coruña, llegó el año pasado a estudiar en Máster en Ingeniería Ambiental de la UDC, pero ya tomó la decisión que es la ciudad donde quiere quedarse a vivir: “No hay una palabra que la describa, es segura, tranquila, divertida y hermosa, con un tamaño perfecto y un mar precioso”. La ingeniera, argentina de nacimiento, consiguió trabajo rápidamente gracias a su profesión “estoy trabajando en una empresa de ingeniería con orientación en sostenibilidad que combina mi carrera —ingeniería civil— con el máster que aún no he finalizado, ya que es de año y medio”.

Alfredo Fonseca Freire, tiene 32 años y es de Brasil. Llegó a A Coruña para estudiar el Máster Oficial en Planificación y Gestión de Destinos y Productos Turísticos de la UDC. Para él, la vida en la ciudad no fue fácil al principio “fue difícil dejar la carrera en Brasil como funcionario estable y compartir habitación sin garantías aquí”. La situación mermó cuando consiguió trabajo y por las características de la ciudad, que en Brasil no encontraba. “Me quedé por la calidad de vida, el clima, las oportunidades laborales y de poder seguir carrera académica con el doctorado”, dice.

Ailín Charo Simaes Casal, de 29 años eligió A Coruña para estudiar el Máster en Psicología Aplicada a Contextos Educativos y decidió no irse. “A Coruña es una ciudad muy tranquila y segura”, comenta. Recalca que “vivir en la ciudad te permite llegar caminando a casi cualquier lugar en un promedio de 20 minutos”. Ailín llegó en el año 2022 con su expareja, pero toda su familia ya llevaba unos años viviendo en A Coruña. “Decidí quedarme porque me siento bien viviendo acá y decido ser fiel a eso, sí tuviera que traducirlo seguramente fue la sensación de seguridad, la tranquilidad del ritmo de la gente y la posibilidad de tener naturaleza cerca”, relata.

Macarena Álvarez Saladino, argentina de 34 años, llegó hace dos años a A Coruña para hacer el Máster en Dirección y Administración de Empresas de la UDC. Su decisión de quedarse en la ciudad fue porque le gustó “muchísimo la ciudad, y me da me da toda la estabilidad que hoy en día necesito”. Eugenia Carbonell, argentina de 31 años arribó en A Coruña a hacer el Máster en Banca en Finanzas y decidió quedarse “la gente es divina y me sentí integrada enseguida”.

Marcos Godino Barros en la playa de As Catedrais, Ribadeo. / LOC

Marcos Godino Barros, argentino de 28 años, tiene una conexión estrecha con sus antepasados gallegos. Marcos bailó toda su vida en los diferentes centros gallegos que hay dispersos por la ciudad de Buenos Aires, además de haber asistido, desde los 3 años, al Colegio Santiago Apóstol de la capital Argentina.

Siempre ligado a la colectividad, en el año 2017, decidió realizar un intercambio a Santiago de Compostela (USC) en su segundo año de carrera universitaria de grado: “Vine de intercambio a la Facultad de Ciencias Políticas de la USC para hacer materias que luego me serviría para hacer el trabajo de fin de grado”.

En el año 2022 vino a hacer el Camino de Santiago con amigos y se enteró que había sido seleccionado en las becas BEME. Llegó a Vigo para hacer el Máster de Desarrollo de Negocios en la Universidade de Vigo. “Ahí me comunico con una excompañera del colegio que vive en Vigo y terminé compartiendo piso con ella durante el máster”.

Marcos decidió mudarse a A Coruña cuando su máster finalizó, “mi familia es de la ciudad y, la verdad, me acostumbré muy fácil a la vida coruñesa, porque es muy completa y llena de actividades, tanto deportivas como culturales”. Los abuelos maternos de Marcos Godino son de la provincia de A Coruña, “mi abuela de Cabanas, Abegondo y mi abuelo de Santa María de Vigo, una pequeña aldea” en la comarca.

La playa fue el punto definitivo para la elección de A Coruña para vivir, “al tener la playa en el centro, siempre es un buen plan ir a tomar mates y ver el atardecer”. Pero no fue lo único que lo trajo a la ciudad: “me vine a A Coruña por amor y me quedé sin amor”.

El argentino cuenta que está trabajando de su profesión, licenciado en Relaciones Internacionales. “Por suerte hace un año estoy en una empresa de Inteligencia artificial haciendo desarrollo de negocios”, relata. Pero la búsqueda laboral no fue sencilla, “siempre es complicado porque empiezas trabajando de diversas cosas”.

Godino fue elegido en el año 2014 joven gallego del año por la Federación Unión de Asociaciones Gallegas de la República Argentina por su rol protagónico como organizador del evento Buenos Aires celebra Galicia.

“Desde lo emocional, transité el duelo migratorio”

Stefanía MicheliCidre. / LOC

Stefanía Micheli Cidre, argentina de 35 años, eligió A Coruña como para estudiar el Máster en Dirección Integrada de Proyectos de la UDC. Llegó con su pareja, con las maletas repletas de expectativas y buenas energías.

Stefanía cuenta la otra cara de la moneda de la emigración, la más triste y la que la mayoría decide guardar para lo privado: “Al principio todo muy lindo, entusiasmada con el máster, con las personas que estaban en mi misma situación, pero al pasar los meses, desde lo emocional, transité el duelo migratorio”.

“La incertidumbre de migrar es tan grande que uno a veces tiene que dar ese salto de fe”, cuenta la entrevistada. A Coruña fue una ayuda en ese momento de tristeza para Stefanía, “la excelente calidad de vida de la ciudad y la compañía de los amigos fueron una ayuda para ese momento de incertidumbre”.

Respecto a la búsqueda laboral, Stefanía explica que no fue una tarea fácil porque “ya desde el máster no pude hacer prácticas profesionales, no tenían disponibilidad o no contaban con un tutor”. Pero no se rindió y comenzó a inscribirse en diferentes ferias de empleo, networking y charlas que le permitieron tener un panorama nuevo de lo que es la realidad para un joven en la búsqueda laboral.

La argentina critica ciertos procesos de selección laborales por los cuales le tocó transitar: “Me sorprendió muchísimo la gestión de selección y cómo algunas empresas españolas se dedican a ampliar la brecha de incertidumbre con quienes nos postulamos”. Agrega que hace un par de meses vivió un proceso de selección en el cual la entrevistaron “en varias ocasiones e invirtieron en pasaje y hotel para desplazarme a conocer al director de la empresa, pero nunca más tuve noticias de ellos”, acota. Actualmente Estefanía se encuentra desempleada pero está en contante movimiento “sigo buscando y pensando cómo puedo reinventarme”.

El duelo migratorio es un proceso complejo relacionado a las perdidas asociadas al cambio de país o ciudad de origen. Según la psicóloga Estefanía Lewczuk García “implica ese punto intermedio entre la conexión con el nuevo lugar y soltar la pérdida del entorno familiar, amistades y costumbres”. La especialista, explica que no es igual para todos, “cada individuo experimenta este proceso de manera única, pudiendo sentir ansiedad, tristeza, confusión y depresión”.

“La vida en A Coruña es más pacífica”

Julieta Fresinga, con su padre, Ignacio, y su madre, Virginia. / LOC

Julieta Fresinga Grecco llegó directa a Pontevedra hace tres años, para realizar el Máster en Dirección Publicitaria de la Universidade de Vigo.

En el año 2022 decidió mudarse a A Coruña porque consideraba que la ciudad le iba a dar nuevas oportunidades y un estilo de vida más acorde a su edad. “La vida aquí es muy tranquila, con un ritmo mucho más lento y pacífico, comparado a cómo vivía en Buenos Aires”, opina. Una de las actividades que Julieta disfruta de realizar en la ciudad es caminar: “Salís a dar una vuelta y así como nada hiciste veinte kilómetros a la orilla del mar y dando vueltas por la torre de Hércules, viendo los acantilados”.

La búsqueda laboral no fue fácil para la joven argentina de 25 años, que pasó por prácticas no remuneradas y trabajos temporales, durante varios meses. Actualmente trabaja como fotógrafa en Disney Cruise Line, “no es de lo que hice en máster, pero soy fotógrafa freelance desde hace bastantes años”.

“Decidí quedarme en A Coruña porque construimos una pequeña comunidad argentina y fuimos la contención el uno para el otro mientras cada uno pasaba por la etapa de la emigración, de diferentes formas y con distintos desafíos”, apostilla Julieta, que aunque viva medio año en el mar y medio año en tierra, decidió que A Coruña sería ahora su hogar.

A finales del 2023, los padres de Julieta, Ignacio Fresinga y Virginia Grecco, también emigraron hacía las tierras gallegas.

La madre de Julieta, Virginia, nieta de gallegos, logró trabajo gracias a otra iniciativa de la Xunta de Galicia, el programa Retorno Cualifica Empleo.

“Ella es farmacéutica y al ser una profesión que requiere homologación le dijeron que iba a ser complicado conseguir trabajo”, explica. Fresinga cuenta que a mediados del 2023 llamaron a la madre para ofrecerle una oferta laboral en A Coruña, en la Farmacia Castro, como técnica en farmacia hasta que su título sea homologado y la puedan promover como farmacéutica.

En noviembre del mismo año, los padres de Julieta decidieron trasladarse de Argentina a España, “agarraron todas sus cosas y se mudaron al otro lado del océano”.

El padre de Julieta Fresigna, Ignacio, es nieto de italianos y agente de viajes y pudo conseguir “trabajo de lo suyo a las dos semanas de haberse instalado en la ciudad”.