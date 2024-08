De Leticia Rey a Triángulo de Amor Bizarro: los expertos eligen a sus favoritos de las fiestas de A Coruña

El Festival Noroeste Estrella Galicia y las fiestas de María Pita están musicalizando las calles de A Coruña con diferentes estilos y ritmos. Hablamos con especialistas y músicos, para que recomienden cuales son sus elegidos en estas fiestas.

Nonito Pereira

El programador de conciertos, dj y exresponsable de Mondo Sonoro en Galicia y Castilla-León, recomienda sus preferidos en el Noroeste y de las fiestas de María Pita: “Salif Keita, tengo la impresión que es el primer cantante que aparece del continente africano, es una innovación en la programación. Caamaño & Ameixeiras, el dúo femenino que hace un folk con mucha personalidad. Xoel López, que juega en casa. Triángulo de Amor Bizarro, una debilidad, y Tiburona, un nuevo grupo de rock, con mucha energía y desparpajo”. Pereira, entiende que esta edición del Noroeste Estrella Galicia es de transición “porque introduce otras actividades culturales, aparte de la música, con lo cual me parece interesante, pero va a obligar que las contrataciones de los artistas se realicen con más anticipación para luego no tener que quedarse con lo último que queda”.

Luis Pérez Ferreiro

El periodista, historiador, crítico musical y dj Pérez Ferreiro elabora su lista de preferidos en el Noroeste: “Salif Keita, es una leyenda del pop mundial, con una gran trayectoria y con discos y temas maravillosos; Lura, con un estilo maravilloso; Tiburona, con mucha melodía y Lapido, que es una leyenda”. También habla de los cercedenses Zënzar. El periodista realiza una crítica de la tardanza de la programación del Noroeste: “no se puede hacer un festival urbano gratuito y anunciarlo 15 días o tres semanas antes” añade Pérez Ferreiro. De las fiestas de María Pita, el periodista analiza que “son fiestas muy poco orientadas a la gente joven, la mayoría de las propuestas son para gente de 40 años para arriba”. Pérez Ferreiro enfatiza en la participación de artistas gallegos: “Aprecio mucho que en la Playa de Riazor, haya propuestas de artistas gallegohablantes, es muy positivo”, como Rapants o Fillas de Cassandra. De la plaza de María Pita, además de Los Planetas, que actuaron esta noche de sábado, añade a Omar Montes.

Teba Chacón

Presentadora de radio en Hoy por hoy A Coruña y voz de Los40 en la ciudad durante años resalta que “el cartel de María Pita es muy ecléctico, con Los Planetas, Omar Montes o Budiño”. Sobre Noroeste Estrella Galicia, enfatiza que “hay grandes cabezas de cartel, como Triángulo de Amor Bizarro o Xoel López, pero mucho que también mucho que descubrir. Teba Chacón destaca la apuesta por los monólogos. “En A Coruña hay calidad, quizás sea bueno darlo a conocer a las personas de fuera que nos visitan”, dice sobre la cita.

Tomi Legido

Es el programador de la Sala Madri Gras y gestor cultural. Como responsable del ciclo Elas Son Artistas, recomienda a cuatro artistas femeninas: Imago, “cantante tiene una voz espectacular y hay que recalcar que es de Arteixo”; Leticia Rey; Patax y Martha High.

Chicass Vinylclub

Una de las componentes de este colectivo de dj y fotógrafa Vanessa Casteleiro recomienda más opciones del Festival Noroeste Estrella Galicia. “Repion y Tiburona, porque mantienen y representan el espíritu del Festival Noroeste de las Plazas, que estaría bueno que se conservase, saliendo de los catálogos mainstream”. Una banda que también hay que escuchar es Triángulo de Amor Bizarro “porque con toda la experiencia que tiene y la calidad musical, seguramente sea un bolazo”.

Carmen Rey

La cantante, compositora, pianista y profesora expresa que su gusto musical no esta reflejado en la cartelera de ambos festivales. “Entiendo que la programación tiene que estar destinada a diferentes gustos musicales, yo tengo un gusto musical particular , como neo soul, que casi no esta reflejado en ninguno de los dos programas”. A pesar de esto, la cantante recomienda del festival Noroeste a Leticia Rey y, de las fiestas de María Pita, a Budiño y los conciertos de música clásica.

Francisco Borrego

El guitarrista de RockBox A Coruña expresa que “este año hay un poco de todo, pero si veo que falta algún representante del metal más extremo”. Borrego coincide con los expertos con que Leticia Rey y Xoel López son un obligatorio para escuchar. Suma a Meu, Crystal Fighters y los veteranos Zënzar.