El cadáver sin recoger de un contenedor

No está la cosa para bromas. Contenedores arden en la calle día sí, día también, al tiempo que toneladas de basuras quedan sin recoger por la huelga en la concesionaria del servicio, de las peores que se recuerdan. Uno de los incendios más graves se produjo hace dos semanas en la calle Tren, en el barrio de Monte Alto. Las llamas estaban afectando a la fachada del edificio más próximo y tuvieron que desalojarlo. Una noche que los vecinos quieren olvidar, pero no pueden. Y es que los restos del contenedor calcinado siguen sin limpiar después de 15 días, no saben si por dejadez o porque esperan a que el CSI logre averiguar de una vez quién provoca daño y riesgos.