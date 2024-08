La joven violinista que musicaliza la plaza de Lugo

A Simón Gallego Galvis, de 21 años, se la puede ver estos días tocando su violín eléctrico, con sus rizos al aire, sentada en el medio de la plaza de Lugo. Los comercios de la zona se encuentran encantados con la joven violinista, que musicaliza la zona comercial y les lleva energía y alegría a la jornada laboral. Hasta una panadería cercana le acerca el café, para agradecerle las notas musicales.

La joven coruñesa toca el violín desde los cuatro años. Perteneció a la Sinfónica de Galicia Joven. Cuando terminó el conservatorio profesional, tomó la decisión de no seguir en la música clásica por que veía que no era para ella. “La institución era extremadamente perfeccionista, y yo quería buscar mi propio camino, no hacer lo que los demás me dijeran”, explica la artista.

Hace tres años que Simón vive en Dublín, Irlanda, donde estudia Producción de Música Creativa, en el Dun Laoghaire Institute of Arte, Design and Technology, una universidad pública de la ciudad. “Allí el arte se valora un poco más, además de ser pública”, apostilla.

Antes de llegar a Irlanda, la joven decidió tomarse un año para pensar qué quería hacer “porque no sabía lo que quería estudiar, no quería ir a Madrid y terminar en letras o algo que no me gustara”. Una amiga de Gallego fue la que le comentó acerca de la universidad y la causante de su decisión.

La joven músico explica que la universidad donde estudia en Irlanda es pequeñita: “Como si cogiéramos un campus y lo transformáramos en una universidad en sí”.

La adaptación fue sencilla, ya que “Dublín es como Galicia, pero en inglés; el clima allí es muy parecido”. Pero todo tiene su lado B, por que al ser una ciudad capital “el precio de la vivienda y de la comida son bastante más altos que aquí”, expresa.

Este verano, Simón tomó una decisión al volver a su hogar en A Coruña: “He decidido empezar a tocar por la calle; música clásica, jazz y versiones de canciones que la gente conoce, para sacar algo de dinero y seguir estudiando en la capital irlandesa. Allí planeo hacer lo mismo”.

Durante sus años como estudiante de música, Gallego comenzó a producir sus propias melodías. “Tengo una cuenta de Spotify (Solitaires) y mi toque es poner el violín como si fuera una guitarra eléctrica, con un par de pedales”, dice, “cada año me he ido buscando la manera y comencé a componer bandas sonoras para mis amigos de cine”.

La artista explica que mucha gente le ha preguntado cómo es un violín eléctrico, “funciona igual que uno normal, pero sin caja de resonancia, es todo por un amplificador.”

A la violinista le gusta ser el centro de atención desde el lado musical: “Sinceramente me gusta esa sensación de poder dar la nota”. Recalca que desde que comenzó a tocar en espacios públicos le han dicho “que es un lujo escuchar música así en la calle”.