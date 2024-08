O próximo 14 de novembro comezarán de novo as Xornadas Interuniversitarias Galegas de Innovación Docente. A sede múdase da Universidade da Coruña á de Santiago, onde os profesores universitarios debaterán sobre os retos que hai na educación e compartirán experiencias sobre a docencia. Manuel García Torre é coordinador de Teleformación do CUFIE da UDC, un dos centros implicados na organización do evento.

Cales son algúns dos retos aos que se enfrontan agora os docentes universitarios?

Algún dos retos máis relevantes son os que xa vimos o ano pasado nas semanas que se desenvolveronas mesmas xornadas na UDC, como foi pois a intelixencia artificial. É o gran tema, que xa leva un tempo nas nosas mans, ver como xestionar a aplicación ou implicación da IA na docencia.

Cales foron as sensacións este curso co uso da intelixencia artificial nas aulas?

Hai un certo medo de que ti mandes facer unha práctica e tes que ver como podes enganar, xa non ao alumnado, senón á intelixencia artificial. Poste xa na situación de que a van empregar. En lugar de intentar illarse da IA o que hai que ver é como podemos aproveitarnos dela, como se pode integrar nas aulas. Non vai ser un substituto da educación, é unha tecnoloxía que temos aí. É o mesmo que cando apareceron os móbiles ou outras tecnoloxías. Non podemos estar de costas a ela, senón que temos que intentar aproveitala. Tamén é certo que hai multitude de disciplinas na universidade, dentro de cada unha delas habería que ver como se pode integrar.

A idea destas xornadas é tecer redes para o futuro. Como ve vostede a relación entre docentes?

Sempre se tecen redes. De feito, este tipo de xornadas axudan a ver polo que pasan outros compañeiros. O ano pasado recordo que houbo diferentes docentes que expuxeron as súas experiencias e que se xerou certo debate, houbo incluso rolda de preguntas e moitos PDI da universidade preguntaban sobre como colaborar ou aplicar certa tecnoloxía ou metodoloxías ás súas materias. Ver como outros docentes traballan faiche ver novas vías. Ao ter una xornada presencial fas que o profesorado este en contacto e poida compartir experiencias que che fan crecer.

Neste intercambio de experiencias hai máis interese por parte das novas xeracións de docentes ou por parte dos veteranos?

Hai persoal de incorporación recente que se sente un pouco perdido, que emprega as metodoloxías que sabe ou lle aplicaron como alumnos. Pero tamén está o perfil de profesorado con moitos anos de experiencia que se involucra e que quere actualizarse. Hai un perfil moi variado na formación e asistentes a estas xornadas.

Estamos nunha época na que o alumnado é moi autodidacta. Como cre que cambiou a figura do profesor universitario?

Eu son coordinador de Teleformación do CUFIE, pero tamén profesor de Comunicación Audiovisual. Ás veces, cando explicas una ferramenta, o alumnado vai a YouTube e mira un tutorial. Iso é unha parte final da aprendizaxe. Antes de poder aplicar as ferramentas, o que tes é que ter unha base e ter a unha persoa que che poida axudar, apoiar e resolver dúbidas. Esa proximidade co alumnado, ese apoio, é esencial para aprender. En internet hai recursos? Si. Coa intelixencia artificial tamén hai moitos recursos e xeran moito contido, pero hai que saber aplicalo. A función dun docente é guiar ao alumnado no camiño máis adecuado.

Despois da pandemia parece que o sobreuso das pantallas fai que para os alumnos sexa máis complicado concentrarse. Como buscan abordalo nas xornadas?

É algo que preocupa, e falo por min como docente, que se tes que impartir hora e media de clase ao cabo de 10 minutos impartindo teoría pois os alumnos desconecten. É un pouco como está a sociedade a día de hoxe. Aí é interesante a innovación, as novas metodoloxías, ver que xa non podes dar una clase teoría de hora e media, senón que tes que buscar novas experiencias. Innovar na docencia para que a formación que reciba o alumnado sexa a mellor.