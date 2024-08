El refuerzo en la recogida de basura se amplía a 16 horas con un segundo turno

La empresa contratada para el servicio de recogida de basura de emergencia, Valoriza, comenzó este lunes a trabajar en doble turno tras la ampliación de la alerta sanitaria por la acumulación de residuos en las calles de la ciudad. Los 22 nuevos operarios se suman a los 32 que ya trabajaban, un aumento del 40% de la plantilla, para cubrir el turno de 7.15 a 15.15 horas, como hasta ahora, y ampliarlo a un segundo, hasta las 23.15 horas, según informó ayer la alcaldesa, Inés Rey.

El doble turno se mantendrá hasta que se “normalice” la situación derivada de la huelga, según Rey. En la jornada del domingo, se retiraron 70 toneladas de basura, en total más de 670 desde que comenzaron a operar. “Esperamos que vaya mejorando la situación de la recogida en la ciudad, sobre todo lo acumulado que se encuentra en las calles”, señaló Rey.

Desde el inicio de los paros indefinidos, el 28 de julio, ninguno de los trabajadores del servicio ordinario de recogida, de la concesionaria Prezero, ha secundado la huelga. A pesar de ello, muchos distritos han registrado porcentajes de retirada mínimos. La alcaldesa volvió a calificar la situación de “atípica”. “Tenemos a 67 trabajadores de baja. Hay rutas que salen, hay rutas que vuelven, hay rutas que se hacen y no se recoge durante ellas, porque se bajan del camión miran para las bolsas de la basura sin recogerlas”, explicó.

Rey denunció que se trata de una “táctica burda” con una “clara intencionalidad política”, ya que, al dejar el centro de la ciudad limpio pero el resto no, hacen que la población de esos barrios se sienta “frustrada, vilipendiada y abandonada”.

La alcaldesa explicó que el Ayuntamiento no es el encargado de fijar los trayectos de recogida de los camiones, y que la empresa tampoco decide en qué zonas se retiran los residuos. “Claramente obedece a una intencionalidad del comité de huelga y de unos dirigentes para hacer el mayor daño posible a la ciudad y al gobierno”, dijo.

La oposición criticó la postura de la regidora, señalando que de nuevo, “llega tarde”. El portavoz del grupo popular, Miguel Lorenzo, dijo que Inés Rey “debe ejercer de alcaldesa de una vez y decirles a los coruñeses cuándo van a estar limpias sus calles y cuándo va a licitar el nuevo contrato de recogida de basura”, ya que el actual ha sido anulado por la Justicia.

Ni trabajadores en huelga ni basura retirada

Los barrios de Matogrande y Eirís volvieron a ser el más afectado por el conflicto en el servicio de recogida de basura. Fue la única zona de la ciudad donde no se retiraron los residuos la madrugada del lunes, mientras que en Mesoiro y Feáns apenas se llegó al 15%, según los datos proporcionados por el Ayuntamiento. En Os Mallos, O Castrillón, Monte Alto y A Sardiñeira-Elviña se vaciaron hasta el 35% de los contenedores y en Os Castros se alcanzó el 55%. En el centro de la ciudad y Riazor, se retiraron todos los residuos en la madrugada del domingo al lunes. En Sagrada Familia se alcanzó el 80% y en el entorno de Ciudad Vieja al 60%. El Ayuntamiento remarca que estos bajos niveles de recogida se realizan a pesar de que ninguno de los trabajadores del servicio de recogida está secundando la huelga indefinida en vigor. Desde el sindicato STL señalan que la falta de empleados por las sanciones y las bajas laborales hacen que los camiones no salgan para ciertos puntos y por tanto sea imposible cumplir los servicios mínimos estipulados en ciertas zonas de la ciudad.

El STL rebaja las exigencias para desconvocar los paros

Más de una semana después del comienzo de los paros indefinidos, el STL rebaja las condiciones “al extremo” para desconvocar la huelga. El secretario general del sindicato, Miguel Ángel Sánchez, comunicó este sábado que el comité de empresa había enviado al AGA, el servicio de mediación laboral de la Xunta, un escrito con las nuevas condiciones para desconvocar los paros. Entre ellas, señaló que reclamaban que las sanciones, en lugar de retirarse por completo, se bajasen “en un x%”, y que la concesionaria, Prezero, tenía que asumir los compromisos acordados en diciembre “cuando se descolgaron”. “Nos han negado la mayor, por lo tanto no vamos a desconvocar”, declaró el secretario general. Sánchez explicó que estos nuevos avances se comunicarán en una asamblea de trabajadores, donde denunciarán que “ya no se trata de negociar nada”, sino que tanto el Ayuntamiento como la empresa intentan “someter y esclavizar amedrentando y haciendo desaparecer a los trabajadores más reivindicativos”. “Si de paso pueden cerrar este sindicato lo cerrarán, pero estaremos hasta el último aliento, daremos la batalla hasta el final, denunciaremos ante las últimas consecuencias. No le tenemos miedo al Ayuntamiento, ni a la patronal”, declaró.El secretario general del STL reiteró que los despidos anunciados por la empresa por infracciones de los empleados serán llevados a los tribunales y que, mientras el Ayuntamiento y la empresa continúen en la misma dirección, no se desconvocarán, pero que “caerán por su propio peso”.

