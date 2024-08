“La audiencia coruñesa es muy receptiva: haremos una fiesta para el público”

Salif Keita (Mali, 1949) lleva décadas mezclando los ritmos tradicionales africanos con el pop, y aprovechando la popularidad de su música para promover la protección de los albinos, un colectivo al que pertenece, en su continente natal. Este año será una de las voces internacionales del Festival Noroeste Estrella Galicia, y actuará con su banda a las 22.45 horas de hoy en el parque de Santa Margarita. A las 21.00 horas lo precederá Lura, y a las 00.30 horas actuará Terrae. La entrevista se realizó por cuestionario.

Ya había estado en A Coruña, y actuado en el Coliseum. ¿Qué recuerdos guarda de la ciudad y de su público?

A Coruña es una ciudad preciosa, con gente muy acogedora. Siempre nos sentimos en casa, y la comida y las vistas suman a la experiencia. La audiencia, en general, es muy alegre y receptiva, y esa fue mi experiencia la última vez que estuve en la ciudad.

¿Cómo planteará este concierto? ¿Podremos escuchar clásicos de los 80 y 90 o se centrará en composiciones más recientes?

Vamos a tocar canciones de diferentes épocas de mi carrera, temas que hemos seleccionado para las giras de 2024 que permitan una experiencia tanto emotiva como bailable. ¡Con la gran cantidad de energía que transmite mi banda en eléctrico, el concierto será una fiesta para el público!

Combina influencias de la música tradicional africana con otras de Europa y América. ¿Tiene opinión sobre la música tradicional gallega?

Siempre me ha influido la música que he escuchado por todo el mundo, especialmente el jazz fusión y el rock, que mezclé con las tradiciones musicales malienses. Me encanta escuchar versiones de la música tradicional de toda partes, y tengo un gran respeto su preservación. Especialmente, la de los instrumentos tradicionales y hechos a mano de diferentes culturas.

Ha denunciado la persecución que sufren los albinos en África, tanto de palabra como a través de su música, por ejemplo en el disco Un autre blanc. ¿Cree que en estas décadas se ha avanzado a la hora de protegerlos?

Durante mi carrera he promovido la igualdad y el humanitarismo. En lo referente al albinismo, hablar de manera extensa sobre los problemas relacionados no solo ha permitido que se entienda mejor este asunto, pero también que haya mayor amor y atención a los albinos a lo largo del mundo. Esto se puede ver, por ejemplo, en la industria de la moda: se ha vuelto normal incluir a modelos albinos, y se les puede ver como bellos. Dicho esto, los problemas no se han terminado. Por ejemplo, estoy trabajando para construir un hospital en Mali especializado en problemas de piel de los albinos. No hay ninguno en el país y los albinos deben recibir tratamiento en Abidjan [una ciudad del país vecino Costa de Marfil] y otros lugares. Y la piel de los albinos, por ejemplo, no cura fácilmente después de una operación. Estamos trabajando para lograr el apoyo de la industria sanitaria global e importar piel artificial y otros métodos que pueden ayudar con los problemas de salud específicos de los albinos. También estamos educando a estos en métodos básicos para protegerse y evitar el cáncer de piel.

¿Cómo ve a los músicos africanos de las nuevas generaciones y su relación con la música global? ¿Cree que es difícil para los compositores de África llegar a las audiencias occidentales?La música africana ha vivido un resurgimiento por su popularidad en los 70 y 80, y hoy recibe un reconocimiento a nivel global en la música pop. Los Grammy, ahora, tienen una sección de música africana. Burna Boy y otros artistas pop africanos contemporáneos son muy demandados. Trabajamos para preservar la música original y tradicional africana sin venderla para complacer a la industria del pop, y estamos felices porque en nuestros espectáculos conectamos tanto como la audiencia joven como con la más mayor. Los miembros de mi banda son de todas las edades. Los más jóvenes tienen veintipocos, y yo 75 años. La música no tiene edad, y tampoco fronteras. Parte de la sociedad europea ve la inmigración africana con miedo. ¿Cree que la música puede ayudar a eliminar prejuicios?La música es amor. Cuando transmites amor, también transmites comprensión, e incluso respeto. La música puede servir de puente para personas de creencias alejadas, e incluso hacerlas bailar y reír juntas.

Con décadas de experiencia en la música, ¿cuáles cree que han sido los mejores momentos de su carrera? ¿Y cuál querría que fuese su legado?

Algunos de los momentos memorables se produjeron en la lucha para liberar a Nelson Mandela. En cuanto a hoy en día, amo a los músicos de mi banda, a los que conoceréis en el concierto. Me proporcionan una gran energía, y estoy enamorado del sonido que crean. Somos como una familia y la música lo nota.

¿Qué proyectos tiene en mente?

Este año lanzo un álbum acústico con mi trío, grabado en una habitación de hotel en Japón. Y en 2016 publicaré el que creo que será el mejor álbum de mi carrera. Lo grabaré el año que viene en Djataland [una isla en el río Níger, en Mali en la que tiene su casa], con mi banda eléctrica, la que disfrutaréis aquí, junto con algunos invitados especiales y algunas sorpresas de España y Nigeria. ¡Me apetece mucho!