‘Kiss Cam’ y viajes sorpresa en María Pita

Las fiestas de María Pita siembran cada día nuevas anécdotas. Si el lunes fue Omar Montes el que protagonizó la jornada vistiendo la camiseta del Dépor, ayer, la iniciativa musical ochentera Locos por la Música no dio menos que hablar. El plato fuerte más allá de lo musical fue la Kiss Cam que se iba posando sobre los asistentes. Mientras que los más atrevidos se aventuraban a cumplir con la propuesta y darse un beso en pantalla gigante, otros optaban por el abrazo fraternal. Los más afortunados no solo se llevaron un gran concierto remember de los años dorados de la música nacional, sino también un viaje a Canarias con el que seguro que no contaban.