El Oncológico se apunta al ejercicio frente al cáncer en A Coruña

“Lo ideal sería que los pacientes con cáncer comenzasen a hacer el ‘tratamiento’ de ejercicio físico desde el primer día en que son diagnosticados de la enfermedad”, resalta Fernando Mariño, fisioterapeuta especializado en patología oncológica, a cargo del programa de actividad física del Centro Oncológico de Galicia (COG). El hospital coruñés acaba de estrenar un “gimnasio” o sala de ejercicio físico para pacientes en cualquier fase de la dolencia (prehabilitación, durante el tratamiento y una vez finalizado el mismo). A cada uno de ellos, se les realizará una “valoración individual” para “plantearles un programa” de actividad física “específico” en función de su estado. Las sesiones se desarrollan, de forma individual, bajo la supervisión de Mariño.

“Llevábamos tiempo con la idea de habilitar un espacio para trabajar la parte del ejercicio físico con los pacientes y, hace cerca de un mes, pusimos ya en marcha esta sala de ejercicio, que ha quedado muy bien”, apunta el fisioterapeuta especializado en patología oncológica, quien resalta que “todos los estudios y la evidencia científica” señalan que “el ejercicio de fuerza, combinado con ejercicio cardiorrespiratorio”, ayuda a “aumentar o preservar la masa y función muscular, y la capacidad cardiorrespiratoria”, de forma que “los tratamientos médicos (cirugías, quimioterapia, radioterapia, etc.) afecten lo menos posible” a la capacidad física de los pacientes. “Evitar la pérdida de masa ósea” puede ser otro de los “beneficios” de la realización de ejercicio, así como “la mejora del sistema inmunológico, y la reducción de la sensación de la fatiga y el dolor”, entre otros.

“Lo que hacemos con los pacientes es trabajar, por un lado, la parte de fuerza y, por otro, la parte cardiovascular, metabólica o aeróbica”, detalla Mariño, quien especifica que, “en primer lugar, se realiza una valoración individual” para “plantear un programa de ejercicio específico en función del estado del paciente”. “A partir de ahí, los pacientes vienen a esta sala de ejercicio a entrenar, por lo general, un día o dos cada semana. A mayores, les ponemos una especie de ‘deberes’. Es decir, hacemos una programación para que puedan continuar ejercitándose en sus casas”, indica el fisioterapeuta especializado en patología oncológica, y agrega: “La idea es que ellos sepan qué les viene bien, y qué pueden hacer cuando no visitan la sala de ejercicio. Al final, pasan por aquí un día, una horita a la semana, que está muy bien, pero es necesario complementarla con más trabajo de forma autónoma, por sí mismos, en sus casas, en la calle o dónde quieran”.

El fisioterapeuta especializado en patología oncológica Fernando Mariño, en la nueva sala de ejercicio del centro Oncológico de Galicia, en A Coruña. / Casteleiro/Roller Agencia

Menor riesgo de hospitalización

Hace hincapié, Fernando Mariño, en que “el objetivo, lo ideal”, es que, “desde el primer momento” en que los pacientes con cáncer “son diagnosticados de la enfermedad, comiencen a hacer el ‘tratamiento’ de ejercicio”, de modo que sean “capaces de aumentar sus niveles de masa muscular (y ya no solo de masa muscular, sino la funcionalidad, lo realmente importante en esta patología)” y, “también, la parte cardiovascular”. “Que sean capaces de incrementar un poco esos registros”, subraya el fisioterapeuta especializado en patología oncológica. “Así, cuando después se sometan a una cirugía, o a un tratamiento de quimio o de radioterapia, partiremos desde un punto ‘más alto’, por así decirlo, de forma que perderán lo menos posible, lo cual contribuirá a reducir los riesgos de hospitalización o, en caso de darse, que sea lo más corta posible”, señala.

“Durante el tratamiento, también es súper importante que los pacientes continúen con este programa, lo que sucede es que, a veces, se tiene que ir adaptando, porque aparecen la fatiga, el dolor, complicaciones...”, prosigue. “Cada paciente responde de una forma distinta al ejercicio, no hay dos iguales, ya que depende del tipo de terapia que estén recibiendo”, apunta Mariño, quien refiere que, “una vez finalizado” el tratamiento, “lo ideal es continuar con la rehabilitación”. “Todo esto se tiene que ir adaptando a las circunstancias de cada paciente. Se tiene que hacer una valoración continua, e ir ajustando los ejercicios. No obstante, sí es aconsejable la práctica de ejercicio físico en todas las fases de la enfermedad oncológica: antes de la cirugía, que es la que llamamos ‘prehabilitación’; durante el tratamiento; y una vez finalizado este”, reitera el fisioterapeuta del Centro Oncológico de Galicia, quien insiste en que “a todos los pacientes, en general”, con patología oncológica “se les puede pautar algo de ejercicio”. “Evidentemente, no es lo mismo una persona de 40 años, activa físicamente y que ha hecho ejercicio toda su vida, que una persona de 70 años, por ejemplo, y sedentaria. Como es lógico, esta última no va a hacer lo mismo que la primera, de ahí también la necesidad de adaptar las sesiones y el programa de actividad física a las circunstancias de cada paciente”, incide.

