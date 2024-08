“Quixemos facer o exercicio de buscarnos a nós mesmas”

O dúo Caamaño e Ameixeiras continúa triunfando nos escenarios co seu disco Quitar o aire. A banda folk formada por Antía Ameixeiras e Sabela Caamaño encandilan co seu estilo íntimo nunha posta en escena sobria, na que só están elas e os seus instrumentos. Falamos con Antía Ameixeiras antes do seu concerto este xoves ás 21.00 horas no parque de Santa Margarida dentro do festival Noroeste Estrella Galicia.

Como foi recibir a nova de que actuabades no Noroeste?

Unha felicidade. É unha cidade que a verdade é que nos encanta, e estamos moi contentas de este ano por fin participar nel, porque ademais sempre ten un cartel lindísimo, cunhas propostas súper interesantes, de todas partes.

O voso último álbum, Quitar o aire está a ter un grande éxito da música folk, déronvos tamén un premio Martín Códax. Como está sendo ser recoñecidas desta maneira?

Moi contentas. Cando che recoñecen o traballo, cando o poñen en valor tamén dende a propia industria musical, é un regalo que che dan moitos ánimos para seguir adiante, e para seguir facendo música con máis motivación se cabe.

Este cartel do Noroeste compárteno con algúns dos grupos do momento da música galega como The Rapants ou Fillas de Cassandra, mais vostedes son o grupo de raíz máis importante. Como sinten que foi evolucionando o panorama galego musical nos últimos anos?

Penso que dende o boom das Tanxugueiras, creo que estamos a vivir todas un momento espectacular ca música de raíz e que estamos recollendo o froito delas e de tanta xente, tantas asociacións culturais e de tanta xente que leva coidando a música tradicional tantos anos. Por fin estamos chegando a música mainstream e é xenial, porque está soando música en galego por todas partes. Para min é algo marabilloso.

Algunha actuación no cartel que teñan ganas de ver?

A min faime moita ilusión ver a Salif Keita, que é unha das grandes voces de África. Sen desmerecer a ningún dos outros, que está xenial, este proxecto en concreto temos moitísimas ganas de escoitalo.

Son un proxecto moi íntimo. Como se senten estando rodeada de este tipo de grupos, con música máis movida?

Gústanos xogar un pouco coa intimidade, a intentar ser un pouco mulleres orquestra. Aínda que a nós nos gusta moito a proximidade do público este verán estamos desfrutando moito dos concertos grandes como por exemplo o outro día na praza da Quintana en Santiago, unha praza inmensa. Enchiamos a praza, a xente bailou e desfrutou e creo que funcionamos nese contexto tamén. Temos moitas ganas de probar no Noroeste

Como foi ese momento de plantarse na Quintana e ver toda a praza chea?

É incrible. Que un proxecto de dúas mulleres podamos encher sendo só dúas no escenario, sen levar máis que os nosos instrumentos tocados en directo, algo que xa non é habitual hoxe en día, pois tamén estamos moi orgullosas.

Levan varios meses xirando co disco en solitario, no que están vostedes soas. No anterior álbum fixeran bastantes máis colaboracións. Que prefiren?

No primeiro disco nos apeteceu compartir a música con xente que queriamos e admirabamos, pero neste disco queríamos falar un pouco máis de nós. A verdade espímonos totalmente e creemos que fala a perfección da nosa personalidade. Non queriamos colaboración, queriamos explotar totalmente cos nosos instrumentos, coas nosas voces e experimentar cos sons que nós podiamos sacar de alí. Agora nos está volvendo a apetecer abrirnos a colaborar con máis xente, pero quixemos facer antes o exercicio de buscarnos a nós mesmas.