Uno de los turnos de recogida de basuras de A Coruña vota por desconvocar la huelga

Los trabajadores de uno de los turnos de la concesionaria de recogida de basuras de A Coruña, Prezero, votaron en la noche de este martes a miércoles por desconvocar la huelga iniciada en San Juan, y que estos días se prolonga sin que los empleados se acojan al paro ni los desperdicios se recojan normalmente. De acuerdo con fuentes conocedoras de la votación, en ella participaron unos 80 trabajadores del turno de noche, y todos votaron a favor de terminar el paro "excepto tres abstenciones". El Sindicato de Trabajadores de la Limpieza (STL) que ocupa todos los puestos del comité de empresa, ha convocado para las 20.00 horas de este jueves una asamblea general en la que se decidirá si "seguir con la huelga o desconvocarla", según la convocatoria remitida a la plantilla.

De acuerdo con varias fuentes de los trabajadores y de sindicatos conocedores de la situación en Prezero, en la asamblea no participaron los empleados del turno de día, y tampoco los del turno de noche que no estaban trabajando. Una fuente de la plantilla indica que a la reunión acudió Miguel Ángel Sánchez, el secretario general del STL, y que, aunque no estaba previsto, "la gente le pidió votar". Aunque por parte del líder de STL "intención era seguir" con el paro, "hasta sus seguidores más acérrimos le votaron en contra", indica la misma fuente.