Zënzar, os “padriños” da escena galega

“Nos 80 ou 90 eramos catro gatos os que criamos nisto. Sempre nos facían esa pregunta absurda de por que cantabamos en galego, cando todos falabamos en galego. Agora xa non lles preguntan aos novos”, comenta Xosé Bocixa, “berrón” na banda Zënzar, que sobe hoxe ao escenario do Noroeste Estrella Galicia erixida, por dereito, como a máis “mítica” do cartel, após 35 anos de traxectoria musical ininterrompida. Préstalles sentirse pioneiros dun movemento que hoxe enche estadios. “Máis que como pais, vémonos un pouco como os padriños. Hai pouco, unha chea de bandas fixeron versións das nosas cancións nun disco chamado Vai polos padriños. Pareceunos brutal”, lembra o vocalista da banda, que actuará hoxe, ás 22.00 horas, no Campo da Leña.

Os anos pasaron, abofé, pero a banda non se moveu dos seus principios fundacionais. “Sempre vimos a música como un feito militante, lingüístico, social, cultural e de disfrute. Iso fixo que puidesemos mantérmonos xuntos sen saírnos do rego”, sinala Bocixa. Os poucos cambios nestas máis de tres décadas, porén, fanse visibles na formación e nas siglas: se ben empezaron a tocar co nome de Mördor no pub Non sei de Cerceda, foi Zënzar o que quedou impreso a perpetuidade. Un dos membros fundadores, Silveira, abandonou á formación porque era “moito máis heavy que nós”, e o seu histórico baixista, Tabe, foi substituído, trala súa morte, por Laura Romero, única integrante do grupo que aínda non nacera cando botaron a andar. E polo demais, o espíritu e a vocación permanecen inmutables.

Curiosamente, é Romero, ilustradora de profesión, a encargada de contar a historia do grupo nun libro, A culpa foi de Zënzar, que verá a luz proximamente. “Ela sempre nos conta que viña ver ao grupo cando tiña 14 anos, e que cando a chamamos para tocar con nós, non o podía crer. Tamén virou o seu traballo cara a ilustración sobre as músicas galegas a raíz de tocar coa banda”, sinala. Os fastos polo 35 aniversario da agrupación non quedaron aí. O ano pasado, emprenderon unha ambiciosa xira, 35 anos bourando, que lles levou a reatoparse cos amigos e compañeiros que foron facendo polo camiño na súa extensa andaina musical. Dos moitos fitos que pode acumular unha banda lexendaria, que chegou a tocar con Extremoduro, eles escollen a proximidade: “Para nós é tan importante tocar nun garito pequeno para promover a cultura underground como nun festival ante 5.000 persoas. O espíritu da banda segue sendo o mesmo, o estilo, a filosofía e a forma de afrontar o que facemos”.