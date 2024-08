Adaceco empezará a construir en septiembre su centro en Eirís tras obtener licencia

La Asociación de Daño Cerebral Adquirido (Adaceco) podrá poner el próximo mes la primera piedra de su centro en Eirís, que lleva años esperando para poder hacer realidad. El Concello acaba de conceder a la entidad social la licencia para levantar el edificio, que estará financiado, en parte, por una donación de empleados de Inditex. “Queremos empezar ya cuanto antes. Llevamos años intentando comenzar y no podemos esperar más”, cuenta José Luis Delgado, responsable de la entidad, que adelanta que las obras empezarán la segunda quincena de septiembre.

El nuevo recurso permitirá a Adaceco multiplicar por cuatro su oferta de plazas asistenciales concertadas, ya que en la actualidad solo dispone de diez. Estas plazas están financiadas por la Xunta, de forma que sus beneficiarios abonan una cantidad muy reducida, o, en algunos casos, reciben asistencia de forma gratuita.

El Concello formalizó, en agosto de 2019, la cesión a la entidad de un terreno municipal localizado en la parcela núm. 45 del API R31 de Eirís, por un período de 75 años. Este año, el pleno dio aprobación definitiva por unanimidad al estudio de detalle. La mitad del presupuesto para hacer realidad el centro de día lo pusieron 9.000 empleados de Inditex, que donaron a la entidad 925.000 euros que reunieron tras participar en la venta benéfica de productos del grupo en las pasadas Navidades. “Queremos aprovechar para volver a darles las gracias públicamente”, dice Delgado, que señala que la mitad de los costes del proyecto todavía están por cubrir. Para ello, la entidad avanza que solicitará un crédito, pero no dejará de llamar a las puertas de las administraciones. “Estamos tratando un tema sanitario importante, nos vendría bien una ayuda económica. Somos una asociación sin ánimo de lucro, no tenemos capacidad económica para hacer frente a este gasto”, señala Delgado.

Adaceco proporciona atención en la actualidad en el local cedido por la Xunta en el centro Santiago Apóstol, en As Xubias, y en un bajo alquilado en Culleredo. Es en esa última instalación donde puede ofertar plazas concertadas, ya que en la primera no puede hacerlo al tratarse de una dependencia autonómica. La disponibilidad del nuevo centro en Eirís incrementará así de forma notable la capacidad asistencial de la entidad.

“Será un cambio radical porque el local de As Xubias no está no está optimizado porque son salas muy grandes salas muy grandes y no está preparado para el tratamiento”, explicó Delgado a este diario. En su momento, el presidente del recurso explico que la oferta mucho mayor de plazas concertadas “es un motivo más para que la gente no se quede en casa, porque se trata de un recurso que es prácticamente gratuito”, en referencia a que muchas personas con daño cerebral adquirido descartan no recibir rehabilitación ante el coste económico que le supone, ya que el sistema sanitario no puede afrontar la demanda existente.