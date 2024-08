La batalla contra el ‘monopolio’ de Booking: los hoteles ofrecen mejores precios en su web

Cuando un usuario quiere reservar un hotel para una escapada o unas vacaciones, lo primero que suele hacer es buscar alojamientos en internet. Ahí, Booking es el rey. Es la plataforma mejor posicionada en este sector y reúne a casi todos los hoteles, hostales y pensiones. Sin embargo, estos tienen su propia página web y ofrecen mejores precios para tratar de vencer el monopolio de Booking.

Además, la plataforma acaba de recibir una multa de 413,3 millones de euros de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por sus comisiones abusivas. La sanción, que será recurrida, se debe al abuso de su posición de dominio en el mercado español durante los últimos cinco años y a las condiciones de contratación a las que obliga a los establecimientos adheridos para figurar en su web. “Booking tiene gran parte del mercado y tienes que estar ahí sí o sí, pero las comisiones son estratosféricas”, señala el responsable del hotel Maycar, Rodolfo Doldán. La comisión es de entre un 15 y un 20% sobre el precio de la habitación.

Aldo Cebey, del Hostal Mara, reconoce que “el grueso de las reservas llega por la plataforma”. “Si no es la mitad, es un poco más”, aclara. Por ello no quiere irse de Booking, pero en la página web del alojamiento sí hay mejores tarifas. “Es lo normal”, indica, y expone que no sabe por qué la gente no hace reservas directas si suelen ser más beneficiosas: “No sé si es por desconocimiento o porque es más cómodo hacerlo por Booking”.

De hecho, la multa de la CNMC permite a los hoteles fijar sus precios en la web sin tener en cuenta los de la plataforma. Si se busca una habitación para agosto en la ciudad —oscilan, de media, entre los 110 y los 140 euros—, el usuario puede tener una rebaja de entre 5 euros y 15 euros si reserva por la página web del alojamiento. Es más, algunas cadenas tienen un programa de fidelización y hacen descuentos extra a sus clientes. En otros casos, por la propia web ofrecen tarifas con desayuno incluido que en Booking no figuran.

La estrategia de ventas en Alda Hotels, que tiene varios establecimientos en A Coruña, se basó “desde siempre en precios dinámicos y siempre priorizando el canal directo con precios más bajos”, según informan fuentes de la compañía. “Ahora mismo, por defecto contamos con un 3% de descuento para todos los clientes por reservar en nuestra web, pudiendo llegar a un 8% en caso de unirse a nuestro club de fidelización”, exponen.